TV3 naujienos > Gyvenimas > Horoskopai > Zodiakas > Avinas

Kontrastinga diena Zodiako ženklams: įspėja dėl galimų įtampų

2025-11-13 06:12 / šaltinis: ELTA
2025-11-13 06:12

Lapkričio 13-osios horoskopas: diena kviečia lėtinti tempą ir stebėti, o ne veržtis pirmyn.

Mergina (nuotr. 123rf.com)

Lapkričio 13-osios horoskopas: diena kviečia lėtinti tempą ir stebėti, o ne veržtis pirmyn.

Ši diena kviečia lėtinti tempą ir stebėti, o ne veržtis pirmyn – skubėjimas gali sukelti klaidų tiek darbuose, tiek bendravime. Palanku užsiimti veikla, kuri stiprina vidinį balansą: namų tvarkymu, kūryba ar meditacija. Venkite rizikingų sprendimų, naujų finansinių įsipareigojimų ir neplanuotų kelionių, nes energijos srautas dar nestabilus. Pasaulyje galimi informaciniai nesusipratimai, karštos diskusijos ar netikėti valdžios pareiškimai, todėl ramus požiūris ir aiški mintis taps tikra apsauga nuo chaoso.

AVINAS. Ši diena tinkama kūrybinei veiklai, saviraiškai ar laikui su vaikais, tačiau venkite ginčų dėl smulkmenų. Neskubėkite vertinti kitų žmonių sprendimų, nes emocijos gali iškreipti suvokimą. Geriau pasitikėkite intuicija ir leiskite sau trumpam sustoti, kad atgautumėte pusiausvyrą.

JAUTIS. Skirkite daugiau dėmesio namų jaukumui, tačiau venkite pervargimo ar bandymų viską padaryti tobulai. Šiandien labiau nei įprastai svarbus poilsis ir ramybė. Per didelis noras įrodyti savo tiesą gali išsekinti, todėl stenkitės klausytis tylos.

DVYNIAI. Diena palanki naujoms idėjoms ir įkvėpimui, tačiau venkite skubėti su sprendimais. Pokalbiai gali atnešti naujų minčių, jei išliksite kantrūs. Geriau susitelkite į tai, kas stiprina jūsų pasitikėjimą savimi, o ne kelia abejones. 

VĖŽYS. Daugiau dėmesio skirkite tam, ką valgote ir kaip ilsitės, nes organizmas reikalauja švelnumo. Finansinius sprendimus verčiau atidėti kitai dienai. Emocinis stabilumas šiandien svarbesnis už materialinę naudą.

LIŪTAS. Šiandien galite jausti vidinį poreikį būti dėmesio centre, tačiau venkite perdėto pasitikėjimo savimi. Skirkite laiko savianalizei, nes ši diena padeda aiškiau pamatyti savo tikruosius motyvus. Pasidalinkite gerumu, bet nesitikėkite greito atsako.

MERGELĖ. Pasistenkite nepersidirbti, nes šiandien organizmas gali greitai pavargti. Geriausia rinktis veiklas, kurios ramina protą ir nekelia streso. Venkite analizuoti kitų elgesio, nes tai tik sukels sumaištį viduje.

SVARSTYKLĖS. Bendraudami stenkitės išlaikyti pusiausvyrą tarp noro padėti ir asmeninių ribų. Diena palanki kūrybai, savanorystei ar bendravimui su įkvepiančiais žmonėmis. Venkite situacijų, kuriose kyla konkurencija ar įtampa.

SKORPIONAS. Šiandien galite jausti stiprų norą keisti situacijas, tačiau geriau susilaikyti nuo drastiškų žingsnių. Emocijos bus gilios, todėl svarbu jas valdyti konstruktyviai. Skirkite laiko apmąstymams, o ne kovai su aplinka.

ŠAULYS. Tinkamas metas planuoti keliones ar naujus tikslus, tačiau venkite pervertinti savo galimybes. Bendraukite nuoširdžiai, bet neperkraukite pokalbių emocijomis. Geriausiai seksis, jei laikysitės natūralumo ir paprastumo.

OŽIARAGIS. Darbo reikalai gali reikalauti daugiau atsakomybės, todėl elkitės kantriai. Venkite per daug įsipareigoti, nes šiandien energijos atsargos ribotos. Raskite laiko pabūti vienumoje, kad sustiprintumėte vidinį balansą.

VANDENIS. Palanku bendrauti su draugais ar dirbti komandose, tačiau stenkitės neperimti visos atsakomybės sau. Emocinė pusiausvyra padės išvengti nereikalingos įtampos. Geriau klausytis nei bandyti įrodyti savo nuomonę.

ŽUVYS. Šiandien svarbu išlaikyti ramybę darbe ir šeimoje, nes situacijos gali keistis netikėtai. Venkite neapgalvotų pažadų, ypač susijusių su pinigais. Pasitikėkite savo nuojauta, ji padės pasirinkti tinkamą kryptį.

Horoskopą parengė Egidijus Gubinas. 

