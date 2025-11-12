 
Trečiadienio horoskopas: įspėja, kas laukia Zodiako ženklų

2025-11-12 06:23 / šaltinis: ELTA
2025-11-12 06:23

Lapkričio 12-osios horoskopas: diena, kai viskas priklauso nuo požiūrio.

Trečiadienio horoskopas: įspėja, kas laukia Zodiako ženklų (nuotr. Shutterstock.com)

Lapkričio 12-osios horoskopas: diena, kai viskas priklauso nuo požiūrio.

0

Ši diena skirta tam, kad sustotume ir įvertintume kaip kalbame, dirbame ir reaguojame į kitus. Jei kažkas stringa ar kyla nesusipratimų verčiau nepykti, o peržvelgti situaciją iš naujo – gal viskas vyksta tam, kad atrastume geresnį sprendimą. Pasaulyje ši diena gali atnešti įtampos komunikacijoje ir politiniuose sprendimuose, tačiau kartu išryškins lyderius gebančius ramiai spręsti konfliktus ir paversti chaosą konstruktyviu dialogu. Šiandien svarbiausia išlikti sąmoningiems, tada net sudėtingesnės situacijos gali atnešti aiškumą ir naudingų pamokų. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

AVINAS. Šiandien gali tekti pergalvoti sprendimus, susijusius su darbu ar artimais žmonėmis, todėl verta išlikti ramybėje ir neskubėti. Nuotaikos svyruos, tačiau kūrybiškas požiūris padės rasti netikėtų sprendimų. Pasitikėkite intuicija, ji atvers duris ten, kur logika dvejoja.

JAUTIS. Dienos energija skatins apmąstyti, kokie santykiai jums iš tiesų svarbūs, o kokie sekina. Jei kils nesusipratimų stenkitės išklausyti kitą, o ne įrodinėti savo tiesą. Vakaras tinkamas poilsiui ir maloniam bendravimui su artimaisiais.

DVYNIAI. Galite jausti informacijos perteklių ar vidinį nuovargį, todėl verta riboti kontaktus ir susitelkti į tai kas būtina. Darbe pasikliaukite logika, tačiau neignoruokite širdies balso. Maži poilsio momentai suteiks naujų idėjų ir įkvėpimo.

VĖŽYS. Šiandien jūsų ženkle susijungia jautrumas ir išmintis, tad net stiprios emocijos gali tapti vedliu į naują supratimą. Aplinkinių reakcijos gali būti nenuspėjamos, todėl išlaikykite taktiškumą. Skirkite laiko sau, nes vidinė ramybė taps pagrindu viskam. 

LIŪTAS. Galite susidurti su situacijomis, kurios privers peržiūrėti savo tikslus ar darbo kryptį. Būkite lankstūs, nes per daug užsispyrimo gali sukelti įtampą. Vakare geriausia veikla – tai, kas leidžia išsikrauti ir paleisti susikaupusią įtampą.

MERGELĖ. Darbo srityje gali kilti nesusikalbėjimų, bet ramus tonas padės juos išspręsti. Nepervertinkite kitų pažadų, geriau patikrinkite faktus. Pasivaikščiojimas ar veikla gamtoje atkurs pusiausvyrą.

SVARSTYKLĖS. Šiandien norėsis daugiau tvarkos ir aiškumo, tačiau pasaulis gali siųsti priešingas žinutes. Venkite ginčų ypač dėl smulkmenų, nes jos gali virsti didesniais nesusipratimais. Kūryba ar muzika padės atgauti ramybę ir pasitikėjimą savimi.

SKORPIONAS. Ši diena kupina vidinės jėgos, bet svarbu nukreipti ją konstruktyviai. Aštrūs žodžiai ar skuboti sprendimai gali sukelti įtampą, todėl verta stabtelėti prieš reaguojant. Pasitikėkite savo gebėjimu keistis ir įkvėpti kitus.

ŠAULYS. Galite jausti, kad norisi pokyčių, tačiau viskas dar bręsta viduje. Svarbiausia išlaikyti kantrybę ir nesivelti į konfliktus, kurie nieko neduos. Dienos pabaigoje laukia aiškesnis suvokimas kur link eiti toliau.

OŽIARAGIS. Darbų gausa gali kelti įtampą, todėl verta planuoti dieną iš anksto. Nors kai kurios situacijos atrodys sudėtingos, jos gali atnešti naudingų pamokų. Skirkite laiko kūnui ir poilsiui, tai padės išlaikyti pusiausvyrą.

VANDENIS. Šiandien gali kilti netikėtų pasiūlymų ar pokalbių, tačiau ne viskas bus taip, kaip atrodo iš pirmo žvilgsnio. Prieš priimdami sprendimus įvertinkite visus niuansus. Vakare tinkamas metas atgauti ramybę per meditaciją ar tylą.

ŽUVYS. Jūsų jautrumas stipresnis nei įprastai, todėl stenkitės vengti emocinių audrų. Geriausia šiandien – veikla, kuri ramina mintis ir suteikia prasmės jausmą. Artimų žmonių palaikymas bus svarbiausias raktas į vidinę darną.

Horoskopą parengė Egidijus Gubinas. 

