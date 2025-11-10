 
TV3 naujienos > Gyvenimas > Horoskopai > Zodiakas > Avinas

Pirmadienio horoskopas: štai kas laukia Zodiako ženklų

2025-11-10 06:20 / šaltinis: ELTA
2025-11-10 06:20

Lapkričio 10-osios horoskopas: šiandien verta peržiūrėti planus ir ištaisyti klaidas.

Pirmadienio horoskopas: štai kas laukia Zodiako ženklų (nuotr. Shutterstock.com)

Lapkričio 10-osios horoskopas: šiandien verta peržiūrėti planus ir ištaisyti klaidas.

0

Ši diena kviečia sustoti ir permąstyti, ar jūsų žodžiai bei mintys iš tiesų atspindi vidinę tiesą. Diena suteikia galimybę grįžti prie to kas prarasta, todėl verta peržiūrėti planus ir ištaisyti klaidas. Merkurijus primena, kad skubėjimas dabar gali sukelti nesusipratimų, tad geriau kalbėti mažiau, o klausytis daugiau. Tai laikas, kai ramus požiūris ir nuoširdumas tampa didžiausia jėga.

AVINAS. Šiandien jums palanku rūpintis šeimos reikalais, kurti jaukumą ir atstatyti santykius su artimaisiais. Namų aplinka gali tapti ramybės šaltiniu, jei neskubėsite ir klausysitės kitų poreikių. Diena tinka ir savistabai, kai ieškote kas jus iš tiesų ramina.

JAUTIS. Palankus metas kalbėtis, mokytis ir megzti naujus ryšius, ypač su žmonėmis, kurie jus įkvepia. Žodžiai turi galią, todėl rinkitės juos atsakingai. Gali atsirasti naujų idėjų, kurios pravers ateityje jei jų neišsklaidysite skubėjimu.

DVYNIAI. Ši diena tinkama finansinių klausimų peržiūrai, bet venkite skubotų sprendimų dėl pinigų. Maži pokyčiai gali atnešti didesnį stabilumą, jei veiksmas kyla iš apmąstymo. Pasitikėjimas savo vidiniu pojūčiu padės priimti tinkamiausius sprendimus.

VĖŽYS. Diena palanki asmeniniam augimui ir savęs pažinimui, todėl leiskite sau išgirsti vidinį balsą. Aplinkinių žodžiai gali atspindėti jūsų pačių mintis, todėl verta į juos įsiklausyti. Naujos įžvalgos padės išlaisvinti senas emocijas.

LIŪTAS. Šiandien verta skirti laiko poilsiui ir atsitraukimui nuo kasdienės sumaišties. Tyla gali tapti geriausiu patarėju, jei sustabdysite norą viską kontroliuoti. Leiskite sau tiesiog būti ir stebėti, kaip gyvenimas teka sava vaga.

MERGELĖ. Palankus metas bendravimui su bendraminčiais, draugų pagalba gali atverti naujų galimybių. Išsakykite savo idėjas, bet nesitikėkite, kad visi jas supras iš karto. Diena tinka bendriems projektams, jei išlaikysite kantrybę.

SVARSTYKLĖS. Diena tinkama profesiniams klausimams, tačiau verta išlaikyti lankstumą ir neskubėti priimti sprendimų. Atsivers galimybė parodyti save per atsakingus veiksmus. Pasitikėkite intuicija, ji padės pamatyti tikrąją kryptį. 

SKORPIONAS. Palanku gilinti žinias, pradėti mokymus ar planuoti kelionę. Šiandien galite pamatyti platesnį vaizdą ir suvokti ką iš tikrųjų norite pasiekti. Dvasiniai dalykai gali atnešti daugiau aiškumo nei logiškos išvados. 

ŠAULYS. Diena palanki gilesniam savianalizės procesui, ypač jei norite išsiaiškinti paslėptus vidinius motyvus. Tai tinkamas metas atsisakyti to, kas trukdo augti. Intuicija šiandien bus itin tiksli, todėl pasitikėkite savo jausmais.

OŽIARAGIS. Šiandien svarbu išgirsti kitą žmogų ir išlikti atviriems kompromisams. Santykiai gali tapti tvirtesni, jei į juos įdėsite nuoširdumo. Diena palanki bendriems planams, kuriuose svarbu abipusis pasitikėjimas.

VANDENIS. Diena tinka darbo organizavimui ir kasdienės rutinos peržiūrai, tačiau neapkraukite savęs per daug. Mažos detalės šiandien turės didelę reikšmę, todėl skirkite dėmesio smulkmenoms. Geras metas rūpintis sveikata ir savijauta.

ŽUVYS. Palanku užsiimti kūryba, romantika ar veikla, kuri teikia džiaugsmo. Šiandien emocijos taps įkvėpimo šaltiniu, jei jų nebandysite slopinti. Pasidžiaukite paprastais dalykais ir leiskite sau būti spontaniški.

Horoskopą parengė Egidijus Gubinas. 

