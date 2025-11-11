 
TV3 naujienos > Gyvenimas > Horoskopai > Zodiakas > Avinas

Įspėja Zodiako ženklus – pasiruoškite pokyčių bangai

2025-11-11 06:20 / šaltinis: ELTA
2025-11-11 06:20

Lapkričio 11-osios horoskopas: pasiruošimas pokyčių bangai.

Įspėja Zodiako ženklus – pasiruoškite pokyčių bangai (nuotr. 123rf.com)

Lapkričio 11-osios horoskopas: pasiruošimas pokyčių bangai.

0

Ši diena kviečia į ramų apmąstymą prieš artėjantį energijos sujudimą. Kol viskas atrodo ramu verta sustiprinti vidinį stuburą ir aiškiai įvardyti kas jums iš tiesų svarbu. Merkurijaus planeta primena, kad permąstykite žodžius ir sprendimus, nes rytoj jie gali įgauti visai kitą reikšmę. Tai laikas apvalyti mintis nuo chaoso ir priimti pokyčius su sąmoningu nusiteikimu bei vidine ramybe.

TAIP PAT SKAITYKITE:

AVINAS. Šiandien svarbu pasiruošti emociniams pokyčiams, kurie gali iškelti senus neišspręstus klausimus. Prieš artėjančią įtampą pasistenkite susitvarkyti finansinius ir vidinius reikalus, kad išlaikytumėte ramybę. Tai tinkamas metas paleisti kontrolės poreikį ir pasitikėti procesu.

JAUTIS. Santykių srityje gali kilti vidinė įtampa, todėl verta aiškiai suvokti ko iš tiesų tikitės iš kitų. Ši diena kviečia pasiruošti galimiems išbandymams bendravime ir išlaikyti pagarbą net sudėtingose situacijose. Kantrybė taps jūsų stipriausia sąjungininke.

DVYNIAI. Darbe gali jaustis įtampa ar nesusipratimai, todėl verta susidėlioti prioritetus iš anksto. Stenkitės nevarginti savęs smulkmenomis ir pasiruoškite lankstesniam požiūriui. Diena palanki vidinei tvarkai, kuri padės išlaikyti stabilumą per chaosą.

VĖŽYS. Kūrybinės energijos srautas stiprėja, bet kartu didėja emocinis jautrumas. Šiandien verta apgalvoti, kur norite nukreipti savo jėgas, kad išvengtumėte beprasmių ginčų. Pasiruoškite keisti požiūrį į tai, kas jums teikia džiaugsmo.

LIŪTAS. Šiandien verta skirti laiko poilsiui ir atsitraukimui nuo kasdienės sumaišties. Tyla gali tapti geriausiu patarėju, jei sustabdysite norą viską kontroliuoti. Leiskite sau tiesiog būti ir stebėti, kaip gyvenimas teka sava vaga.

MERGELĖ. Šiandien verta pasiruošti galimiems bendravimo trikdžiams ir informacijai, kuri gali būti dviprasmiška. Neskubėkite reaguoti į žinias, kol neįsitikinsite jų tikrumu. Tylos ir apmąstymo akimirkos padės geriau suprasti situaciją.

SVARSTYKLĖS. Diena kviečia atidžiau peržvelgti materialinius klausimus ir vertybes. Pasiruoškite galimiems netikėtumams finansų srityje, kad išvengtumėte nereikalingos įtampos. Ramus požiūris padės išlaikyti pusiausvyrą net tarp prieštaravimų.

SKORPIONAS. Šiandien geriausia skirti laiko savirefleksijai ir aiškumui dėl savo tikslų. Rytoj prasidėsianti įtampa gali iškelti senas emocijas, todėl verta iš anksto nusiraminti ir surasti vidinį balansą. Nepasiduokite provokacijoms, nes jos gali brangiai kainuoti. 

ŠAULYS. Ši diena kviečia sulėtinti tempą ir atsiriboti nuo išorinio triukšmo. Pailsėję ir nuraminę mintis lengviau susidorosite su tuo, kas laukia artimiausiomis dienomis. Pasiruoškite priimti pokyčius su išmintimi ir vidine ramybe.

OŽIARAGIS. Pasiruoškite galimiems pokyčiams draugų ar kolegų rate, nes komunikacija gali tapti įtempta. Stenkitės nepervertinti situacijų ir išlaikykite ramų toną. Diena palanki santykių aiškinimuisi be skubotų išvadų.

VANDENIS. Šiandien verta apgalvoti karjeros kryptį ir pasiruošti galimoms permainoms. Laikykitės tvarkos ir venkite impulsyvių sprendimų, nes jie gali sukelti nereikalingą stresą. Aiškumas ir disciplina taps jūsų atrama.

ŽUVYS. Diena tinkama vidiniam augimui ir savęs pažinimui. Galite jausti, kad senos tiesos praranda prasmę, todėl pasiruoškite naujam požiūriui. Ramybė ir pasitikėjimas leis pereiti šį laikotarpį su išmintimi.

Horoskopą parengė Egidijus Gubinas. 

