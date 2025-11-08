 
TV3 naujienos > Gyvenimas > Horoskopai > Zodiakas > Avinas

Žinia vienam Zodiako ženklui: metas pasirūpinti sveikata

2025-11-08 08:07 / šaltinis: ELTA
2025-11-08 08:07

Vieniems Zodiako ženklams šeštadienis tinkamas ramiam laikui ir poilsiui, kitiems – palankus metas spręsti profesinius klausimus ir įprasti kūrybinius polėkius.

Astrologija (nuotr. Shutterstock.com)

Vieniems Zodiako ženklams šeštadienis tinkamas ramiam laikui ir poilsiui, kitiems – palankus metas spręsti profesinius klausimus ir įprasti kūrybinius polėkius.

0

Lapkričio 8 dienos horoskopas 12 Zodiako ženklų.

Horoskopai

AVINAS

Šiandien palanku imtis bendravimo, pasidalyti savo mintimis ir išgirsti kitų nuomonę. Trumpi susitikimai ar naujos pažintys gali atnešti naudingos informacijos. Geriausia veikti lengvai ir be įtampos, nes skubėjimas mažins sėkmę.

JAUTIS

Diena tinkama apmąstyti asmeninius poreikius ir peržiūrėti materialinius reikalus. Nedidelės investicijos ar daiktų atnaujinimas atneš pasitenkinimą. Svarbu vengti per didelio prisirišimo prie turto, kad išlaikytumėte vidinę ramybę.

DVYNIAI

Jūsų energija šiandien pakylėta, todėl tinkamas metas kūrybai, pokalbiams ir idėjų mainams. Kiti žmonės lengviau reaguos į jūsų žodžius, tad verta kalbėti aiškiai ir nuoširdžiai. Smalsumas bus raktas į naujus atradimus.

VĖŽYS

Ši diena skirta poilsiui, tylai ir atsitraukimui nuo šurmulio. Verta pasinerti į vidinius apmąstymus, pasitikrinti emocinį balansą. Paprasti, ramūs veiksmai leis atgauti stiprybę.

LIŪTAS

Tinkamas metas susitikti su artimais draugais ar bendražygiais, kurie įkvepia pozityviai mąstyti. Galite sulaukti pasiūlymo susijusio su bendrais projektais. Kolektyvinis darbas atneš daugiau džiaugsmo nei vienišas triūsas.

MERGELĖ

Šiandien palanku spręsti profesinius klausimus, ieškoti naujų darbo būdų. Tvarkydami kasdienes užduotis, galite pastebėti naudingas smulkmenas. Atsakingas požiūris į pareigas užtikrins stabilumą.

SVARSTYKLĖS

Diena tinkama mokymuisi, kelionėms ir horizontų plėtimui. Įkvėpimas ateis per pažinimą ir pokalbį su išmintingais žmonėmis. Nedidelis poilsis gamtoje padės sustiprinti dvasinį ryšį su savimi.

SKORPIONAS

Šiandien verta skirti dėmesio vidiniams pokyčiams ir emocinei pusiausvyrai. Pasitikėjimas savo jėgomis atneš ramybę net sudėtingose situacijose. Tinkamas metas paleisti praeitį ir atsiverti naujam etapui.

ŠAULYS

Santykiai ir partnerystė šią dieną reikalauja kantrybės bei dėmesingumo. Bendravimas su artimaisiais gali atverti naują supratimo lygį. Maži gestai turės didelę reikšmę.

OŽIARAGIS

Palanku užsiimti praktiniais reikalais, pasirūpinti sveikata ar rutina. Diena tinkama įvesti tvarką darbo aplinkoje. Kruopštumas atneš pasitenkinimą ir aiškumo pojūtį.

VANDENIS

Jūsų kūrybiškumas šiandien sustiprėjęs, todėl tinkamas metas meninėms ar pramoginėms veikloms. Širdies reikalai taip pat gali atnešti šviesių akimirkų. Leiskite sau džiaugtis be planų ir lūkesčių.

ŽUVYS

Ši diena palanki namų jaukumui, šeimos susibūrimams ar erdvės atnaujinimui. Maži pokyčiai aplinkoje pagerins nuotaiką. Emocinė šiluma taps pagrindiniu šios dienos šaltiniu.

Horoskopą parengė Egidijus Gubinas. 

