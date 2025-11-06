 
Kalendorius
Lapkričio 6 d., ketvirtadienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Horoskopai > Zodiakas > Avinas

Įspėja 1 Zodiako ženklą: viena klaida gali kainuoti brangiai

2025-11-06 08:13 / šaltinis: ELTA
2025-11-06 08:13

Ši diena kviečia įsiklausyti į savo vidinį balsą ir atskirti kas iš tiesų vertinga, o kas tik blaško dėmesį. Dienos energija gali padėti pamatyti silpnąsias vietas jei ją priimsite be pykčio, o su išmintimi. Palanku tvarkyti reikalus, užbaigti senus darbus ir išlaisvinti mintis nuo abejonių. Vakare geriausia rinktis ramų laiką, tai atneš pusiausvyrą ir naują vidinį aiškumą.

Astrologija (nuotr. Shutterstock.com)

Ši diena kviečia įsiklausyti į savo vidinį balsą ir atskirti kas iš tiesų vertinga, o kas tik blaško dėmesį. Dienos energija gali padėti pamatyti silpnąsias vietas jei ją priimsite be pykčio, o su išmintimi. Palanku tvarkyti reikalus, užbaigti senus darbus ir išlaisvinti mintis nuo abejonių. Vakare geriausia rinktis ramų laiką, tai atneš pusiausvyrą ir naują vidinį aiškumą.

REKLAMA
0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ketvirtadienio horoskopas:

AVINAS

Ši diena palanki finansiniams sprendimams ir materialinių išteklių stiprinimui jei veiksmai bus apgalvoti. Galite rasti būdų, kaip praktiškai panaudoti savo talentus. Tinkamas metas planuoti ateitį, ypač susijusią su stabilumu ir saugumu.

REKLAMA
REKLAMA

JAUTIS

Energija šiandien stipri ir kryptinga, todėl verta imtis asmeninių tikslų įgyvendinimo. Geriausia pasikliauti savo intuicija, ji ves tinkama linkme. Tai diena, kai galite sustiprinti pasitikėjimą savimi ir jausti vidinę darną.

REKLAMA

DVYNIAI

Naudinga atsitraukti nuo išorinio šurmulio ir apmąstyti naujas kryptis. Ši diena skatina nurimti ir atgauti dvasinį balansą. Poilsis ar meditacija padės atkurti vidinę jėgą.

VĖŽYS

Palanku bendradarbiauti ir megzti naujus ryšius, kurie gali tapti naudingi ateityje. Kolektyvinės veiklos atneš įkvėpimo ir praplės požiūrį. Diena tinkama dalijimuisi idėjomis ir geranoriškumu.

REKLAMA
REKLAMA

LIŪTAS

Šiandien verta sutelkti dėmesį į karjeros tikslus, nes pastangos duos apčiuopiamų rezultatų. Aiškiai matysite, ką verta tęsti, o ką palikti praeityje. Tvarka ir disciplina leis pasiekti vidinį pasitenkinimą.

MERGELĖ

Palankus metas tobulėti ir gilinti žinias, ypač per mokymąsi ar keliones. Įkvėpimas ateis per naujas idėjas ir prasmingus pokalbius. Diena skatina siekti aukštesnių tikslų ir dvasinio augimo.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

SVARSTYKLĖS

Naudinga peržiūrėti finansinius įsipareigojimus ir atsikratyti to, kas kelia įtampą. Gali sustiprėti noras atsinaujinti ar išsilaisvinti iš senų emocinių naštų. Tinkamas laikas giluminiam apsivalymui ir pusiausvyros atkūrimui.

SKORPIONAS

Santykiuose verta parodyti lankstumą ir empatiją, nes tai atvers duris į didesnį pasitikėjimą. Gali sustiprėti partnerystės svarba, ypač bendruose sprendimuose. Diena naudinga ryšių stiprinimui ir nuoširdžiam dialogui.

REKLAMA

ŠAULYS

Darbo srityje galite pastebėti aiškesnę struktūrą ir geresnį susitelkimą. Smulkmenų tvarkymas atneš vidinį pasitenkinimą. Sveikatos stiprinimas ir rutina šiandien duos gerų rezultatų.

OŽIARAGIS

Kūrybinė energija šią dieną ypač aktyvi, todėl verta ją išreikšti per meną ar saviraišką. Bendravimas su artimaisiais suteiks įkvėpimo ir šilumos. Tai metas, kai galima atrasti džiaugsmą mažose akimirkose.

REKLAMA

VANDENIS

Dieną naudinga skirti namams ir artimai aplinkai, nes tai suteiks vidinės ramybės. Tvarkos atkūrimas aplinkoje padės jaustis saugiau. Šeimos pokalbiai atneš daugiau supratimo ir artumo.

ŽUVYS

Šiandien palanku bendrauti, keliauti ar rašyti, nes mintys bus aiškios ir kūrybingos. Galite išgirsti žinią, kuri paskatins naują požiūrį. Pokalbiai su artimaisiais ar kolegomis įkvėps naujam etapui.

Lapkričio 2 d. Naglio Šulijos horoskopas 11.03-11.09: svečiuose – radijo laidų vedėjas Rokas Lukošaitis
Spalio 26 d. Naglio Šulijos horoskopas 10.27-11.02: svečiuose – atlikėjas Paulius Pročkys-Baggy B
Spalio 19 d. Naglio Šulijos horoskopas 10.20-10.26: svečiuose – stilistė Marija Palaikytė
Spalio 12 d. Naglio Šulijos horoskopas 10.13-10.19: svečiuose – buvusi TV laidų vedėja Laura Imbrasienė
Spalio 5 d. Naglio Šulijos horoskopas 10.06-10.12: svečiuose – TV3 Žinių vedėjas Rokas Petkevičius
Rugsėjo 28 d. Naglio Šulijos horoskopas 09.29-10.05: svečiuose – dainininkas Vladas Kovaliovas
Rugsėjo 21 d. Naglio Šulijos horoskopas 09.22-09.28: svečiuose – renginių vedėjas Dainius Martinaitis
Rugsėjo 14 d. Naglio Šulijos horoskopas 09.15-09.21: svečiuose – Daina Bilevičiūtė
Rugsėjo 7 d. Naglio Šulijos horoskopas 09.08-09.14: svečiuose – aktorius Kęstutis Cicėnas
Rugpjūčio 31 d. Naglio Šulijos horoskopas 09.01-09.07: svečiuose – Viktorija Jakučinskaitė
Rugpjūčio 24 d. Naglio Šulijos horoskopas 08.25-08.31: svečiuose – Žilvinas Žitkus
Rugpjūčio 17 d. Naglio Šulijos horoskopas 08.18-08.24: svečiuose – dainininkė Renata Norvilė
Rugpjūčio 10 d. Naglio Šulijos horoskopas 08.11-08.17: svečiuose – dainininkė Ingrida Kazlauskaitė
Rugpjūčio 3 d. Naglio Šulijos horoskopas 08.04-08.10: svečiuose – šokėjas Andrius Kandelis
Liepos 27 d. Naglio Šulijos horoskopas 07.28-08.03: svečiuose – į Everestą įkopęs Nerijus Pranckevičius
Liepos 20 d. Naglio Šulijos horoskopas 07.21-07.27: svečiuose – vestuvių organizatorė Kristina Kaikarienė
Liepos 13 d. Naglio Šulijos horoskopas 07.14-07.20: svečiuose – dainininkas Petras Kazlauskas
Liepos 6 d. Naglio Šulijos horoskopas 07.07-07.13: svečiuose – dainininkė Liveta Kazlauskienė
Birželio 29 d. Naglio Šulijos horoskopas 06.30-07.06: svečiuose – dainininkė Asta Pilypaitė
Birželio 22 d. Naglio Šulijos horoskopas 06.23-06.29: svečiuose – „El Fuego“ narys Paulius Bagdanavičius
Birželio 15 d. Naglio Šulijos horoskopas 06.16-06.22: svečiuose – atlikėjas ir vedėjas Giedrius Leškevičius
Birželio 8 d. Naglio Šulijos horoskopas 06.09-06.15: svečiuose – mitybos specialistė Jelena Tulčina
Birželio 1 d. Naglio Šulijos horoskopas 06.02-06.08: svečiuose – atlikėjas Anatolijus Oleinik
Gegužės 25 d. Naglio Šulijos horoskopas 05.26-06.01: svečiuose – atlikėjas FC Baseball
Gegužės 18 d. Naglio Šulijos horoskopas 05.19-05.25: svečiuose – atlikėja Ingrida Martinkėnaitė
Gegužės 11 d. Naglio Šulijos horoskopas 05.12-05.18: svečiuose – atlikėjas Justinas Lapatinskas
Gegužės 4 d. Naglio Šulijos horoskopas 05.05-05.11: svečiuose – „Pietinia kronikas“ žvaigždė Džiugas Grinys
Balandžio 27 d. Naglio Šulijos horoskopas 04.28-05.04: svečiuose – Mantas Bertulis
Balandžio 20 d. Naglio Šulijos horoskopas 04.21-04.27: svečiuose – atlikėja Geltona
Balandžio 13 d. Naglio Šulijos horoskopas 04.14-04.20: svečiuose – aktorius Ramūnas Rudokas
Balandžio 6 d. Naglio Šulijos horoskopas 04.07-04.13: svečiuose – Nomeda Marčėnaitė
Kovo 30 d. Naglio Šulijos horoskopas 03.31-04.06: svečiuose – dainininkas Andrius Rimiškis
Kovo 23 d. Naglio Šulijos horoskopas 03.24-03.30: svečiuose – operos solistė Monika Falcon
Kovo 16 d. Naglio Šulijos horoskopas 03.17-03.23: svečiuose – dainininkė Giulija Baužienė
Kovo 9 d. Naglio Šulijos horoskopas 03.10-03.16: svečiuose – dainininkė IVEL
Kovo 2 d. Naglio Šulijos horoskopas 03.03-03.09: svečiuose – Indrė Stonkuvienė
Vasario 23 d. Naglio Šulijos horoskopas 02.24-03.02: svečiuose – Aistė Pilvelytė
Vasario 16 d. Naglio Šulijos horoskopas 02.17-02.23: svečiuose – Mantas Vaitiekūnas
Vasario 9 d. Naglio Šulijos horoskopas 02.10-02.16: svečiuose – Jurijus Smoriginas
Vasario 2 d. Naglio Šulijos horoskopas 02.03-02.09: svečiuose – Nerijus Juška
Sausio 26 d. Naglio Šulijos horoskopas 01.27–02.02: svečiuose – Vita Žiba
Sausio 19 d. Naglio Šulijos horoskopas 01.20–01.26: svečiuose – Mantas Wizard
Sausio 12 d. Naglio Šulijos horoskopas 01.03–01.19: svečiuose – Tomas Vytautas Raskevičius
Sausio 5 d. Naglio Šulijos horoskopas 01.06–01.12: svečiuose – dainininkė Indrė Launikonytė
Gruodžio 29 d. Naglio Šulijos horoskopas 12.30–01.05 ir ateinantiems metams
Gruodžio 22 d. Naglio Šulijos horoskopas 12.23–12.29: svečiuose – aktorius Laurynas Jurgelis
Gruodžio 15 d. Naglio Šulijos horoskopas 12.16–12.22: svečiuose – atlikėja Giedrė Kilčiauskienė
Gruodžio 8 d. Naglio Šulijos horoskopas 12.09–12.15: svečiuose – aktorė Gailė Butvilaitė
Gruodžio 1 d. Naglio Šulijos horoskopas 12.02–12.08: svečiuose – atlikėjas Algirdas Grudinskis-Grūdas
Lapkričio 24 d. Naglio Šulijos horoskopas 11.25–12.01: svečiuose – atlikėjas Merūnas Vitulskis
Lapkričio 17 d. Naglio Šulijos horoskopas 11.18–11.24: svečiuose – atlikėjas Rokas Yan
Lapkričio 10 d. Naglio Šulijos horoskopas 11.11–11.17: svečiuose – Aistė Perminaitė
Lapkričio 3 d. Naglio Šulijos horoskopas 11.04–11.10: svečiuose – Mokytoja Veronika
Spalio 27 d. Naglio Šulijos horoskopas 10.28–11.03: svečiuose – Monika Ostrenkova
Spalio 20 d. Naglio Šulijos horoskopas 10.21–10.27: svečiuose – Jurga Anusauskienė
Spalio 13 d. Naglio Šulijos horoskopas 10.14–10.20: svečiuose – Raisa Šarkienė
Spalio 6 d. Naglio Šulijos horoskopas 10.07–10.13: svečiuose – Alanas Chošnou
Rugsėjo 29 d. Naglio Šulijos horoskopas 09.30–10.06: svečiuose – Maksas Melmanas
Rugsėjo 22 d. Naglio Šulijos horoskopas 09.23–09.29: svečiuose – Julija Žižė
Rugsėjo 15 d. Naglio Šulijos horoskopas 09.16–09.22: svečiuose – Kristina Meseguer
Rugsėjo 8 d. Naglio Šulijos horoskopas 09.09–09.15: svečiuose – Reveka Devolskytė
Liepos 7 d. Naglio Šulijos horoskopas 07.08–07.14: svečiuose – Evgenya Redko
Birželio 30 d. Naglio Šulijos horoskopas 07.01–07.07: svečiuose – Elena Karalienė
Birželio 23 d. Naglio Šulijos horoskopas 06.24–06.30: svečiuose – Audrius Bružas
Birželio 16 d. Naglio Šulijos horoskopas 06.17–06.23: svečiuose – Milda Metlovaitė
Birželio 9 d. Naglio Šulijos horoskopas 06.10–06.17: svečiuose – Kristina Ivanova
Birželio 2 d. Naglio Šulijos horoskopas 06.03–06.09: svečiuose – Nijolė Jagelavičienė
Gegužės 26 d. Naglio Šulijos horoskopas 05.26–06.02: svečiuose – Emilija Latėnaitė
Gegužės 19 d. Naglio Šulijos horoskopas 05.20–05.26: svečiuose – Audrė Kudabienė
Gegužės 12 d. Naglio Šulijos horoskopas 05.13–05.19: svečiuose – Ineta Stasiulytė
Gegužės 5 d. Naglio Šulijos horoskopas 05.06–05.12: svečiuose – Irena Starošaitė
Balandžio 28 d. Naglio Šulijos horoskopas 04.29–05.05: svečiuose – Eglė Jakštytė
Balandžio 21 d. Naglio Šulijos horoskopas: sužinokite, kas laukia jūsų (04.22–04.28)
Balandžio 14 d. Naglio Šulijos horoskopas: sužinokite, kas laukia jūsų (04.15–04.21)
Balandžio 7 d. Naglio Šulijos horoskopas: sužinokite, kas laukia jūsų (04.08–04.14)
Kovo 31 d. Naglio Šulijos horoskopas: sužinokite, kas laukia jūsų (04.01–04.07)
Kovo 24 d. Naglio Šulijos horoskopas: sužinokite, kas laukia jūsų (03.25–03.31)
Kovo 17 d. Naglio Šulijos horoskopas: sužinokite, kas laukia jūsų (03.18–03.24)
Kovo 10 d. Naglio Šulijos horoskopas: sužinokite, kas laukia jūsų (03.11–03.17)
Kovo 3 d. Naglio Šulijos horoskopas: sužinokite, kas laukia jūsų (03.04–03.10)
Vasario 25 d. Naglio Šulijos horoskopas: sužinokite, kas laukia jūsų (02.26–03.03)
Vasario 18 d. Naglio Šulijos horoskopas: sužinokite, kas laukia jūsų (02.19–02.25)
Vasario 11 d. Naglio Šulijos horoskopas: sužinokite, kas laukia jūsų (02.12–02.18)
Vasario 4 d. Naglio Šulijos horoskopas: sužinokite, kas laukia jūsų (02.05–02.11)
Sausio 28 d. Naglio Šulijos horoskopas: sužinokite, kas laukia jūsų (01.29–02.04)
Sausio 22 d. Naglio Šulijos horoskopas: sužinokite, kas laukia jūsų (01.22–01.28)
Sausio 15 d. Naglio Šulijos horoskopas: sužinokite, kas laukia jūsų (01.15–01.21)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų