Astrologai ragina atleisti ir paleisti: kai kuriems Zodiako ženklams – naujos pradžios metas

AVINAS. Šiandien verta sustoti ir pažvelgti į savo emocijas iš šalies. Neskubėkite spręsti ar veikti, leiskite intuicijai parodyti tinkamą kryptį. Intuicija taps jūsų stiprybe.
JAUTIS. Atkreipkite dėmesį į žmones, kurie jus supa, nes tarp jų gali būti vertingų patarimų. Bendraudami stenkitės išgirsti daugiau nei pasakyti. Senas ryšys gali atnešti naują prasmę.
DVYNIAI. Šiandien geriausia koncentruotis į tikslus, kurie atneša ilgalaikę naudą. Svarbu ne kiekybė, o kokybė to ką darote. Skirkite laiko planavimui ir strategijai.
VĖŽYS. Diena palanki mokymuisi ar dvasinėms praktikoms, kurios ramina protą. Ieškokite prasmės, o ne paviršutinių atsakymų. Kelias į aiškumą prasideda nuo paprastumo.
LIŪTAS. Šiandien verta atsigręžti į savo jausmus ir išgirsti ką slepiate nuo savęs. Intuicija bus stipri, todėl pasitikėkite jos balsu. Venkite dramų jos trukdo pamatyti tiesą.
MERGELĖ. Santykiuose šiandien svarbu ne žodžiai o vidinis stabilumas. Leiskite sau būti švelniems ir atviriems be baimės. Rami širdis sukurs taiką aplink jus.
SVARSTYKLĖS. Skirkite laiko savo sveikatai ir kūno signalams. Per didelis tempas gali išsekinti, todėl stenkitės išlaikyti balansą. Tylus dėmesys sau taps geriausiu vaistu.
SKORPIONAS. Šiandien kūrybinės idėjos gali ateiti netikėtai todėl verta jas užsirašyti. Pasitikėkite įkvėpimu, jis veda teisinga kryptimi. Neleiskite abejonėms užgožti jūsų šviesos.
ŠAULYS. Diena tinkama savistabai ir santykių apmąstymui. Širdis gali parodyti ką reikia paleisti, kad atsirastų vietos naujam. Namų erdvėje ieškokite ramybės ne veiklos.
OŽIARAGIS. Šiandien svarbu nepervargti ir aiškiai įsivardyti prioritetus. Kalbėkite ramiai nes emocijos gali kurti nereikalingą įtampą. Paprasti žodžiai pasieks daugiau, nei didelės kalbos.
VANDENIS. Finansiniai ar vertybiniai klausimai gali pareikalauti dėmesio, tačiau neskubėkite priimti sprendimų. Vidinis suvokimas padės suprasti kas iš tiesų svarbu. Venkite per daug analizuoti situacijas.
ŽUVYS. Diena kviečia į tylą ir savęs pažinimą. Leiskite emocijoms tekėti nesipriešindami jų tėkmei. Iš šios ramybės gimsta naujas supratimas apie gyvenimo prasmę.