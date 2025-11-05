Siunčia įspėjimą žiems Zodiako ženklams: pasisaugokite

AVINAS. Šiandien saugokitės skubotų veiksmų ir nepamatuotų sprendimų. Energijos perteklius gali sukelti ginčus ar nesusipratimus. Prieš veikdami giliai įkvėpkite ir pasverkite žodžius.
JAUTIS. Venkite pasitikėti nepatikrinta informacija ar pažadais. Gali kilti emocinis nuovargis, todėl svarbu pailsėti ir nepervertinti jėgų. Laikykitės atokiau nuo chaotiškų situacijų.
DVYNIAI. Būkite atsargūs bendraudami su draugais ar kolegomis, nes ne viskas atrodys taip kaip yra. Nepasiduokite provokacijoms ir tuštiems ginčams. Tylėjimas šiandien išsaugos ramybę.
VĖŽYS. Darbo aplinkoje gali pasirodyti įtampa ar netikėti nesutarimai. Saugokitės per didelio emocinio įsitraukimo į kitų reikalus. Laikykitės objektyvumo ir sutelkite dėmesį į tikslą.
LIŪTAS. Nepulkite į avantiūras ar neapgalvotus sprendimus ypač susijusius su kelionėmis. Pernelyg didelis pasitikėjimas savimi gali išprovokuoti klaidą. Geriau pasikliaukite racionaliu vertinimu.
MERGELĖ. Venkite per daug gilintis į kitų problemas nes tai gali išsekinti. Saugokitės finansinių rizikų ir abejotinų sandorių. Aiškiai apibrėžkite savo ribas, kad išlaikytumėte pusiausvyrą.
SVARSTYKLĖS. Santykiuose galimi nesusipratimai jei stigs kantrybės ar dėmesio detalėms. Venkite kategoriškų sprendimų ir skubos. Ramus požiūris leis išvengti įtampos.
SKORPIONAS. Šiandien būkite budrūs darbe ar kasdienėje veikloje, nes smulki klaida gali sukelti rūpesčių. Nepersidirbkite ir pasaugokite sveikatą. Tinkamai paskirstykite energiją.
ŠAULYS. Emocijos gali svyruoti todėl venkite ginčų ir nereikalingų įsipareigojimų. Skirkite laiko kūrybinei veiklai vietoje konkurencijos. Ramus elgesys padės išsaugoti darną.
OŽIARAGIS. Namų aplinkoje pasistenkite išvengti kritikos ir įtampos. Saugokitės impulsyvių veiksmų, kurie gali sugriauti sukurtą stabilumą. Geriau atidėkite sprendimus ramybei atėjus.
VANDENIS. Būkite atsargūs bendraudami, kad žodžiai netaptų nesusipratimų šaltiniu. Nepasiduokite triukšmingoms emocijoms ar provokacijoms. Aiškus protas padės išlaikyti darną.
ŽUVYS. Finansiniai klausimai gali pareikalauti daugiau dėmesio, todėl nesiskolinkite ir neinvestuokite skubotai. Pasaugokite sveikatą ir venkite pervargimo. Ramybė ir atsargumas šiandien geriausi pagalbininkai.