Iš Naglio Šulijos – žinia 1 Zodiako ženklui: metas pokyčiams

Aplinkybės po truputį keičiasi.
Saulė vis dar keliaus įdėmiu ir drąsiu, niekada nesidrovinčiu siekti to, ko nori siekti, Skorpiono ženklu, kuris dar ir visai nesidrovi naudoti tas priemones, kurios jam atrodo tinkamiausios. Žinoma, visa tai atsispindės ir supančiuose reiškiniuose bei žmonių elgesyje.
Nakties šviesulys Mėnulis artėja prie Pilnaties, kuri įvyks trečiadienį. Dėl šios priežasties galima nesunkiai nuspėti, kad savaitės viduryje būsime emociškai jautresni ir linkę į supančius žmones bei reiškinius reaguoti smarkiau nei įprasta.
Dalykinio gyvenimo valdovas Merkurijus bus Šaulyje, lėtins greitį ir sekmadienį vėlai vakare pasuks atgalios. Merkurijus Šaulyje dideliu dalykiškumu nepasižymi, bet mėgsta pasakoti kokias nors istorijas arba agituoti kitus dėl ko nors. Tačiau agitacija – tai ne dalykinio gyvenimo įžvalgos arba skaičiai lentelėse.
Taigi, ir taip dalykiškumu nepasižymintis Merkurijus sulėtins greitį iki nulio, – akivaizdu, dabar dėl ko nors susitarti, derėtis ir susiderėti ar nusiderėti, keistis žiniomis, reikalinga informacija bus sunkiau nei įprasta.
Kariūnas Marsas antradienį vakarop pereis iš Skorpiono į Šaulį. Kol Marsas Skorpione, jis yra negailestingas kraugerys. Dėl tokios jo padėties visų konfliktų laukuose niekas nesidrovės smūgiuoti priešininkui į pačią jautriausią ir pačią pažeidžiamiausią vietą. Ir abiejose konflikto pusėse niekas taikytis nenorės.
Kai tik Marsas pereis iš Skorpiono į Šaulį, pasidarys svarbu ne kad kovojama, o vardan ko kovojama, tai yra pasidarys svarbi konflikto ideologija, o patys konfliktai pasidarys nebe tokie intensyvūs.
Gražuolė Venera irgi pakeis ženklą. Ketvirtadienį vakare ji pereis iš Svarstyklių į Skorpioną ir iš rafinuotos gražuolės, kuriai rūpi pirmiausia estetika, ji pavirs į tokią sexy- ir vamp- stiliaus gražuolę, kuriai pirmiausia rūpės pasimėgauti pačia aistra. Atitinkama įsivyraus ir stilistika. Svarbiausi pasidarys ne tik ir ne tiek patys jausmai, kiek tai, ką jais galima bus parodyti, ko pasiekti.
Kitaip tariant, šią savaitę bendras fonas pasikeis ganėtinai smarkiai. Dalykinis gyvenimas kaip reikiant sulėtės. Karo veiksmai taps ne tokie klastingi, tačiau entuziazmo kautis dėl kažko ar vardan kažko tikrai nestigs. Kitaip tariant, mūšių laukuose pasikeis stilistika, bet tik tiek. Ir taip, ruduo turi savo aistrų. Kasmet. Cikliškai.
Avinas
Būsite energingi, veiklūs, jeigu pasitaikys galimybė – linkę surizikuoti kuo nors arba dėl ko nors. Vairuojant patiks prasilėkti su vėjeliu. Visgi panašu, kad darysite tai pakankamai saugiai, skaudžios pasekmės mažai tikėtinos. Antroje savaitės pusėje kažkas panašaus vyks ir su jausmais bei visu asmeniniu gyvenimu. Bet tuo metu prasidės ir tinkamas metas rudens kelionei.
Jautis
Įsibėgėja metas, kai svarbu ne jūsų nuomonė, gyvenimo pozicija ar net veiksmai, o kita pusė – besiklostančios aplinkybės arba kito asmens požiūris, nuomonė ir net veiksmai. Ta ana pusė gali būti ganėtinai energinga, veikli ir linkusi primesti savo požiūrį bei veiklos stilių. Norom nenorom teks prie šio reiškinio prisitaikyti, bent jau artimiausiu metu.
Dvyniai
Tikėtina, kad nestigs nedidelių, tačiau gana svarbių darbų ir pareigų vykdymo. Viską reikės daryti kantriai ir nuosekliai, tačiau tai dažniausiai ir pavyks, dėl to galiausiai su visomis užduotimis susitvarkysite. Taip pat ši savaitė – puikus laikas rūpintis sveikatos ir sveikatingumo reikalais. Savaitės pabaiga gali parodyti, kokie iš tikrųjų yra santykiai su kai kuriais asmenimis.
Vėžys
Laikas, kai patogu stengtis, kad namie būtų dar jaukiau ir dar gražiau, o namiškiai būtų laimingesni, eina į pabaigą. Tačiau įsibėgėja metas, kai bus daug progų smagiai pasilinksminti, nuveikti ką mielo ir gražaus. Sėkmė ir įkvėpimas lydės tuos, kurių veikla susijusi su gražių, smagių dalykų kūrimu. Atidumas pravers tiems, kurių veikla susijusi su vaikais.
Liūtas
Daugiausia laiko, dėmesio ir pastangų paprašys namų ir šeimos reikalai. Iš tiesų tai metas, kai šioje srityje patogu viską statyti į savo vietas ir daryti taip, kaip viskas turi būti. Iki savaitės vidurio dar truks laikas, kai patogu susitikti su draugais ir aptarti tai, kas visiems svarbu. Antroje savaitės pusėje pradės ryškėti metų pabaigos linksmybių sąrašas bei kontūrai.
Mergelė
Kažkokių svarbesnių pinigų dar gali būti savaitės pradžioje, vėliau tie taps nebeaktualūs. Iš tiesų visa ši savaitė – apie bendravimą su draugais, kai kuriais artimaisiais, judėjimą ir akiračio plėtimą svarbiose jums srityse. Sėkmė lydės tuos, kurių veikla susijusi su žiniomis ir informacija. Antroje savaitės pusėje ateis palankus metas svarbiems darbams arba pokyčiams namie.
Svarstyklės
Pasikeis vidinė būsena – pirmoje svaitės pusėje dar būsite atsipalaidavę, linkę pasimėgauti smagiais, maloniais dalykais. Vėliau dėmesį reikės sutelkti į kitus dalykus. Iš tiesų nuo pat savaitės pradžios rūpės piniginiai, turtiniai reikalai, galimybė gauti apčiuopiamos naudos. Iš tiesų veiklos šioje srityje gali būti nemažai, dėl to ir naudos ilgai laukti nereikės.
Skorpionas
Būsite energingi, veiklūs ir puikios nuotaikos, kuria mielai dalysitės su esančiais šalia. Tai puikus laikas tiems, kurie veikia ne pagal griežtas taisykles, o kūrybiškai. Savaitės pabaigoje pasikeis vidinė būsena – atsipalaiduosite, tapsite jausmingesni, būsite linkę pasimėgauti gražiais, maloniais dalykais. Beje, maždaug tuo metu ir piniginiai reikalai ims judėti pirmyn.
Šaulys
Sąstingio laikas pasibaigė. Žinoma, dar daug dalykų vyks šalia jūsų ir be jūsų, tačiau dabar reikalai keisis iš esmės. Pirmiausia pasikeis vidinė būsena – nuo savaitės vidurio būsite vis veiklesni, vis energingesni ir vis labiau tikslo arba tikslų link žengt tiesiai, visai nesidairant į šalis. Žinoma, kai tokia būsena, vis labiau ir labiau ims sektis sportuojantiems.
Ožiaragis
Kažkokių smagių aplinkybių šią savaitę gali būti darbe arba profesijos srityje. Sėkmė lydės kuriančius gražius dalykus. Tačiau svarbiausi šią savaitę bus ne jie, o kokia nors kolektyvinė veikla – dabar puikus laikas daugiau, dažniau ir ilgiau pabūti su tais, kurie gyvenimą mato panašiai kaip jūs, pasidalinti mintimis, idėjomis ir netgi kai ką smagaus nuveikti visiems kartu.
Vandenis
Tikėtina, kad nemažai darbo bus darbe arba profesijos srityje. Tikėtina, kad turėsite tam tikrą kūrybos laisvę ir nemažai energijos, dėl to nuveikti pavyks išties nemažai. Antroje savaitės pusėje ims lydėti sėkmė ir tuos, kurių profesija susijusi su gražių, mielų dalykų kūrimu. Maždaug tuo pat metu kažkokios smagios ir įdomios veiklos gali pasiūlyti ir artimi draugai.
Žuvys
Labai gali būti, kad šią savaitę žvilgsnis kryps į dalykus, kurie yra toli – į keliones, į dalykinius ryšius su svetur esančiais žmonėmis ir panašiai. Palaikyti, puoselėti, vystyti tokius ryšius metas labai geras, palankus jis ir bet kokioms kitokioms kelionėms, taip pat ir skirtoms poilsiui. Savaitės pabaiga parodys, kad darbai darbe netrukus gali įsisiautėti ganėtinai rimtai.