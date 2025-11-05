 
Kalendorius
Lapkričio 5 d., trečiadienis
Vilnius +11°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Horoskopai > Zodiakas > Avinas

Iš Naglio Šulijos – žinia 1 Zodiako ženklui: metas pokyčiams

2025-11-05 18:10 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-05 18:10

Trokštate sužinoti, kas jūsų laukia šią savaitę? Laidoje „Tavo horoskopai su Nagliu Šulija“ astrologas atskleidė, ką kiekvienam Zodiako ženklui šią savaitę žada žvaigždės.

Trokštate sužinoti, kas jūsų laukia šią savaitę? Laidoje „Tavo horoskopai su Nagliu Šulija“ astrologas atskleidė, ką kiekvienam Zodiako ženklui šią savaitę žada žvaigždės.

REKLAMA
0

Aplinkybės po truputį keičiasi.

Saulė vis dar keliaus įdėmiu ir drąsiu, niekada nesidrovinčiu siekti to, ko nori siekti, Skorpiono ženklu, kuris dar ir visai nesidrovi naudoti tas priemones, kurios jam atrodo tinkamiausios. Žinoma, visa tai atsispindės ir supančiuose reiškiniuose bei žmonių elgesyje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Nakties šviesulys Mėnulis artėja prie Pilnaties, kuri įvyks trečiadienį. Dėl šios priežasties galima nesunkiai nuspėti, kad savaitės viduryje būsime emociškai jautresni ir linkę į supančius žmones bei reiškinius reaguoti smarkiau nei įprasta.

REKLAMA
REKLAMA

Dalykinio gyvenimo valdovas Merkurijus bus Šaulyje, lėtins greitį ir sekmadienį vėlai vakare pasuks atgalios. Merkurijus Šaulyje dideliu dalykiškumu nepasižymi, bet mėgsta pasakoti kokias nors istorijas arba agituoti kitus dėl ko nors. Tačiau agitacija – tai ne dalykinio gyvenimo įžvalgos arba skaičiai lentelėse.

REKLAMA

Taigi, ir taip dalykiškumu nepasižymintis Merkurijus sulėtins greitį iki nulio, – akivaizdu, dabar dėl ko nors susitarti, derėtis ir susiderėti ar nusiderėti, keistis žiniomis, reikalinga informacija bus sunkiau nei įprasta.

Kariūnas Marsas antradienį vakarop pereis iš Skorpiono į Šaulį. Kol Marsas Skorpione, jis yra negailestingas kraugerys. Dėl tokios jo padėties visų konfliktų laukuose niekas nesidrovės smūgiuoti priešininkui į pačią jautriausią ir pačią pažeidžiamiausią vietą. Ir abiejose konflikto pusėse niekas taikytis nenorės.

REKLAMA
REKLAMA

Kai tik Marsas pereis iš Skorpiono į Šaulį, pasidarys svarbu ne kad kovojama, o vardan ko kovojama, tai yra pasidarys svarbi konflikto ideologija, o patys konfliktai pasidarys nebe tokie intensyvūs.

Gražuolė Venera irgi pakeis ženklą. Ketvirtadienį vakare ji pereis iš Svarstyklių į Skorpioną ir iš rafinuotos gražuolės, kuriai rūpi pirmiausia estetika, ji pavirs į tokią sexy- ir vamp- stiliaus gražuolę, kuriai pirmiausia rūpės pasimėgauti pačia aistra. Atitinkama įsivyraus ir stilistika. Svarbiausi pasidarys ne tik ir ne tiek patys jausmai, kiek tai, ką jais galima bus parodyti, ko pasiekti.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Kitaip tariant, šią savaitę bendras fonas pasikeis ganėtinai smarkiai. Dalykinis gyvenimas kaip reikiant sulėtės. Karo veiksmai taps ne tokie klastingi, tačiau entuziazmo kautis dėl kažko ar vardan kažko tikrai nestigs. Kitaip tariant, mūšių laukuose pasikeis stilistika, bet tik tiek. Ir taip, ruduo turi savo aistrų. Kasmet. Cikliškai.

REKLAMA

Avinas

Būsite energingi, veiklūs, jeigu pasitaikys galimybė – linkę surizikuoti kuo nors arba dėl ko nors. Vairuojant patiks prasilėkti su vėjeliu. Visgi panašu, kad darysite tai pakankamai saugiai, skaudžios pasekmės mažai tikėtinos. Antroje savaitės pusėje kažkas panašaus vyks ir su jausmais bei visu asmeniniu gyvenimu. Bet tuo metu prasidės ir tinkamas metas rudens kelionei.

REKLAMA

Jautis

Įsibėgėja metas, kai svarbu ne jūsų nuomonė, gyvenimo pozicija ar net veiksmai, o kita pusė – besiklostančios aplinkybės arba kito asmens požiūris, nuomonė ir net veiksmai. Ta ana pusė gali būti ganėtinai energinga, veikli ir linkusi primesti savo požiūrį bei veiklos stilių. Norom nenorom teks prie šio reiškinio prisitaikyti, bent jau artimiausiu metu.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Dvyniai

Tikėtina, kad nestigs nedidelių, tačiau gana svarbių darbų ir pareigų vykdymo. Viską reikės daryti kantriai ir nuosekliai, tačiau tai dažniausiai ir pavyks, dėl to galiausiai su visomis užduotimis susitvarkysite. Taip pat ši savaitė – puikus laikas rūpintis sveikatos ir sveikatingumo reikalais. Savaitės pabaiga gali parodyti, kokie iš tikrųjų yra santykiai su kai kuriais asmenimis.

REKLAMA

Vėžys

Laikas, kai patogu stengtis, kad namie būtų dar jaukiau ir dar gražiau, o namiškiai būtų laimingesni, eina į pabaigą. Tačiau įsibėgėja metas, kai bus daug progų smagiai pasilinksminti, nuveikti ką mielo ir gražaus. Sėkmė ir įkvėpimas lydės tuos, kurių veikla susijusi su gražių, smagių dalykų kūrimu. Atidumas pravers tiems, kurių veikla susijusi su vaikais.

REKLAMA

Liūtas

Daugiausia laiko, dėmesio ir pastangų paprašys namų ir šeimos reikalai. Iš tiesų tai metas, kai šioje srityje patogu viską statyti į savo vietas ir daryti taip, kaip viskas turi būti. Iki savaitės vidurio dar truks laikas, kai patogu susitikti su draugais ir aptarti tai, kas visiems svarbu. Antroje savaitės pusėje pradės ryškėti metų pabaigos linksmybių sąrašas bei kontūrai.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Mergelė

Kažkokių svarbesnių pinigų dar gali būti savaitės pradžioje, vėliau tie taps nebeaktualūs. Iš tiesų visa ši savaitė – apie bendravimą su draugais, kai kuriais artimaisiais, judėjimą ir akiračio plėtimą svarbiose jums srityse. Sėkmė lydės tuos, kurių veikla susijusi su žiniomis ir informacija. Antroje savaitės pusėje ateis palankus metas svarbiems darbams arba pokyčiams namie.

REKLAMA

Svarstyklės

Pasikeis vidinė būsena – pirmoje svaitės pusėje dar būsite atsipalaidavę, linkę pasimėgauti smagiais, maloniais dalykais. Vėliau dėmesį reikės sutelkti į kitus dalykus. Iš tiesų nuo pat savaitės pradžios rūpės piniginiai, turtiniai reikalai, galimybė gauti apčiuopiamos naudos. Iš tiesų veiklos šioje srityje gali būti nemažai, dėl to ir naudos ilgai laukti nereikės.

REKLAMA

Skorpionas

Būsite energingi, veiklūs ir puikios nuotaikos, kuria mielai dalysitės su esančiais šalia. Tai puikus laikas tiems, kurie veikia ne pagal griežtas taisykles, o kūrybiškai. Savaitės pabaigoje pasikeis vidinė būsena – atsipalaiduosite, tapsite jausmingesni, būsite linkę pasimėgauti gražiais, maloniais dalykais. Beje, maždaug tuo metu ir piniginiai reikalai ims judėti pirmyn.

REKLAMA
REKLAMA

Šaulys

Sąstingio laikas pasibaigė. Žinoma, dar daug dalykų vyks šalia jūsų ir be jūsų, tačiau dabar reikalai keisis iš esmės. Pirmiausia pasikeis vidinė būsena – nuo savaitės vidurio būsite vis veiklesni, vis energingesni ir vis labiau tikslo arba tikslų link žengt tiesiai, visai nesidairant į šalis. Žinoma, kai tokia būsena, vis labiau ir labiau ims sektis sportuojantiems.

Ožiaragis

Kažkokių smagių aplinkybių šią savaitę gali būti darbe arba profesijos srityje. Sėkmė lydės kuriančius gražius dalykus. Tačiau svarbiausi šią savaitę bus ne jie, o kokia nors kolektyvinė veikla – dabar puikus laikas daugiau, dažniau ir ilgiau pabūti su tais, kurie gyvenimą mato panašiai kaip jūs, pasidalinti mintimis, idėjomis ir netgi kai ką smagaus nuveikti visiems kartu.

Vandenis

Tikėtina, kad nemažai darbo bus darbe arba profesijos srityje. Tikėtina, kad turėsite tam tikrą kūrybos laisvę ir nemažai energijos, dėl to nuveikti pavyks išties nemažai. Antroje savaitės pusėje ims lydėti sėkmė ir tuos, kurių profesija susijusi su gražių, mielų dalykų kūrimu. Maždaug tuo pat metu kažkokios smagios ir įdomios veiklos gali pasiūlyti ir artimi draugai.

Žuvys

Labai gali būti, kad šią savaitę žvilgsnis kryps į dalykus, kurie yra toli – į keliones, į dalykinius ryšius su svetur esančiais žmonėmis ir panašiai. Palaikyti, puoselėti, vystyti tokius ryšius metas labai geras, palankus jis ir bet kokioms kitokioms kelionėms, taip pat ir skirtoms poilsiui. Savaitės pabaiga parodys, kad darbai darbe netrukus gali įsisiautėti ganėtinai rimtai.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Naglio Šulijos horoskopas (nuotr. 123rf.com)
Didysis Naglio Šulijos horoskopas lapkričiui: 2 ženklus užgrius ypatinga sėkmė (2)
Naujausias Naglio Šulijos horoskopas (nuotr. Julius Kalinskas/BNS, 123rf.com)
Naujausia Naglio Šulijos žinia: 2 Zodiako ženklus įspėja ruoštis (5)
Naglis Šulija (Nuotr. 123rf.com ir asm.archyvo)
Iš Naglio Šulijos – svarbi žinia 3 Zodiako ženklams: aplankys finansinė sėkmė (2)
Naglio Šulijos horoskopas (nuotr. Robertas Riabovas/BNS, 123rf.com)
Naujausias Naglio Šulijos horoskopas: štai kam spalis užsibaigs su trenksmu (3)
Lapkričio 2 d. Naglio Šulijos horoskopas 11.03-11.09: svečiuose – radijo laidų vedėjas Rokas Lukošaitis
Spalio 26 d. Naglio Šulijos horoskopas 10.27-11.02: svečiuose – atlikėjas Paulius Pročkys-Baggy B
Spalio 19 d. Naglio Šulijos horoskopas 10.20-10.26: svečiuose – stilistė Marija Palaikytė
Spalio 12 d. Naglio Šulijos horoskopas 10.13-10.19: svečiuose – buvusi TV laidų vedėja Laura Imbrasienė
Spalio 5 d. Naglio Šulijos horoskopas 10.06-10.12: svečiuose – TV3 Žinių vedėjas Rokas Petkevičius
Rugsėjo 28 d. Naglio Šulijos horoskopas 09.29-10.05: svečiuose – dainininkas Vladas Kovaliovas
Rugsėjo 21 d. Naglio Šulijos horoskopas 09.22-09.28: svečiuose – renginių vedėjas Dainius Martinaitis
Rugsėjo 14 d. Naglio Šulijos horoskopas 09.15-09.21: svečiuose – Daina Bilevičiūtė
Rugsėjo 7 d. Naglio Šulijos horoskopas 09.08-09.14: svečiuose – aktorius Kęstutis Cicėnas
Rugpjūčio 31 d. Naglio Šulijos horoskopas 09.01-09.07: svečiuose – Viktorija Jakučinskaitė
Rugpjūčio 24 d. Naglio Šulijos horoskopas 08.25-08.31: svečiuose – Žilvinas Žitkus
Rugpjūčio 17 d. Naglio Šulijos horoskopas 08.18-08.24: svečiuose – dainininkė Renata Norvilė
Rugpjūčio 10 d. Naglio Šulijos horoskopas 08.11-08.17: svečiuose – dainininkė Ingrida Kazlauskaitė
Rugpjūčio 3 d. Naglio Šulijos horoskopas 08.04-08.10: svečiuose – šokėjas Andrius Kandelis
Liepos 27 d. Naglio Šulijos horoskopas 07.28-08.03: svečiuose – į Everestą įkopęs Nerijus Pranckevičius
Liepos 20 d. Naglio Šulijos horoskopas 07.21-07.27: svečiuose – vestuvių organizatorė Kristina Kaikarienė
Liepos 13 d. Naglio Šulijos horoskopas 07.14-07.20: svečiuose – dainininkas Petras Kazlauskas
Liepos 6 d. Naglio Šulijos horoskopas 07.07-07.13: svečiuose – dainininkė Liveta Kazlauskienė
Birželio 29 d. Naglio Šulijos horoskopas 06.30-07.06: svečiuose – dainininkė Asta Pilypaitė
Birželio 22 d. Naglio Šulijos horoskopas 06.23-06.29: svečiuose – „El Fuego“ narys Paulius Bagdanavičius
Birželio 15 d. Naglio Šulijos horoskopas 06.16-06.22: svečiuose – atlikėjas ir vedėjas Giedrius Leškevičius
Birželio 8 d. Naglio Šulijos horoskopas 06.09-06.15: svečiuose – mitybos specialistė Jelena Tulčina
Birželio 1 d. Naglio Šulijos horoskopas 06.02-06.08: svečiuose – atlikėjas Anatolijus Oleinik
Gegužės 25 d. Naglio Šulijos horoskopas 05.26-06.01: svečiuose – atlikėjas FC Baseball
Gegužės 18 d. Naglio Šulijos horoskopas 05.19-05.25: svečiuose – atlikėja Ingrida Martinkėnaitė
Gegužės 11 d. Naglio Šulijos horoskopas 05.12-05.18: svečiuose – atlikėjas Justinas Lapatinskas
Gegužės 4 d. Naglio Šulijos horoskopas 05.05-05.11: svečiuose – „Pietinia kronikas“ žvaigždė Džiugas Grinys
Balandžio 27 d. Naglio Šulijos horoskopas 04.28-05.04: svečiuose – Mantas Bertulis
Balandžio 20 d. Naglio Šulijos horoskopas 04.21-04.27: svečiuose – atlikėja Geltona
Balandžio 13 d. Naglio Šulijos horoskopas 04.14-04.20: svečiuose – aktorius Ramūnas Rudokas
Balandžio 6 d. Naglio Šulijos horoskopas 04.07-04.13: svečiuose – Nomeda Marčėnaitė
Kovo 30 d. Naglio Šulijos horoskopas 03.31-04.06: svečiuose – dainininkas Andrius Rimiškis
Kovo 23 d. Naglio Šulijos horoskopas 03.24-03.30: svečiuose – operos solistė Monika Falcon
Kovo 16 d. Naglio Šulijos horoskopas 03.17-03.23: svečiuose – dainininkė Giulija Baužienė
Kovo 9 d. Naglio Šulijos horoskopas 03.10-03.16: svečiuose – dainininkė IVEL
Kovo 2 d. Naglio Šulijos horoskopas 03.03-03.09: svečiuose – Indrė Stonkuvienė
Vasario 23 d. Naglio Šulijos horoskopas 02.24-03.02: svečiuose – Aistė Pilvelytė
Vasario 16 d. Naglio Šulijos horoskopas 02.17-02.23: svečiuose – Mantas Vaitiekūnas
Vasario 9 d. Naglio Šulijos horoskopas 02.10-02.16: svečiuose – Jurijus Smoriginas
Vasario 2 d. Naglio Šulijos horoskopas 02.03-02.09: svečiuose – Nerijus Juška
Sausio 26 d. Naglio Šulijos horoskopas 01.27–02.02: svečiuose – Vita Žiba
Sausio 19 d. Naglio Šulijos horoskopas 01.20–01.26: svečiuose – Mantas Wizard
Sausio 12 d. Naglio Šulijos horoskopas 01.03–01.19: svečiuose – Tomas Vytautas Raskevičius
Sausio 5 d. Naglio Šulijos horoskopas 01.06–01.12: svečiuose – dainininkė Indrė Launikonytė
Gruodžio 29 d. Naglio Šulijos horoskopas 12.30–01.05 ir ateinantiems metams
Gruodžio 22 d. Naglio Šulijos horoskopas 12.23–12.29: svečiuose – aktorius Laurynas Jurgelis
Gruodžio 15 d. Naglio Šulijos horoskopas 12.16–12.22: svečiuose – atlikėja Giedrė Kilčiauskienė
Gruodžio 8 d. Naglio Šulijos horoskopas 12.09–12.15: svečiuose – aktorė Gailė Butvilaitė
Gruodžio 1 d. Naglio Šulijos horoskopas 12.02–12.08: svečiuose – atlikėjas Algirdas Grudinskis-Grūdas
Lapkričio 24 d. Naglio Šulijos horoskopas 11.25–12.01: svečiuose – atlikėjas Merūnas Vitulskis
Lapkričio 17 d. Naglio Šulijos horoskopas 11.18–11.24: svečiuose – atlikėjas Rokas Yan
Lapkričio 10 d. Naglio Šulijos horoskopas 11.11–11.17: svečiuose – Aistė Perminaitė
Lapkričio 3 d. Naglio Šulijos horoskopas 11.04–11.10: svečiuose – Mokytoja Veronika
Spalio 27 d. Naglio Šulijos horoskopas 10.28–11.03: svečiuose – Monika Ostrenkova
Spalio 20 d. Naglio Šulijos horoskopas 10.21–10.27: svečiuose – Jurga Anusauskienė
Spalio 13 d. Naglio Šulijos horoskopas 10.14–10.20: svečiuose – Raisa Šarkienė
Spalio 6 d. Naglio Šulijos horoskopas 10.07–10.13: svečiuose – Alanas Chošnou
Rugsėjo 29 d. Naglio Šulijos horoskopas 09.30–10.06: svečiuose – Maksas Melmanas
Rugsėjo 22 d. Naglio Šulijos horoskopas 09.23–09.29: svečiuose – Julija Žižė
Rugsėjo 15 d. Naglio Šulijos horoskopas 09.16–09.22: svečiuose – Kristina Meseguer
Rugsėjo 8 d. Naglio Šulijos horoskopas 09.09–09.15: svečiuose – Reveka Devolskytė
Liepos 7 d. Naglio Šulijos horoskopas 07.08–07.14: svečiuose – Evgenya Redko
Birželio 30 d. Naglio Šulijos horoskopas 07.01–07.07: svečiuose – Elena Karalienė
Birželio 23 d. Naglio Šulijos horoskopas 06.24–06.30: svečiuose – Audrius Bružas
Birželio 16 d. Naglio Šulijos horoskopas 06.17–06.23: svečiuose – Milda Metlovaitė
Birželio 9 d. Naglio Šulijos horoskopas 06.10–06.17: svečiuose – Kristina Ivanova
Birželio 2 d. Naglio Šulijos horoskopas 06.03–06.09: svečiuose – Nijolė Jagelavičienė
Gegužės 26 d. Naglio Šulijos horoskopas 05.26–06.02: svečiuose – Emilija Latėnaitė
Gegužės 19 d. Naglio Šulijos horoskopas 05.20–05.26: svečiuose – Audrė Kudabienė
Gegužės 12 d. Naglio Šulijos horoskopas 05.13–05.19: svečiuose – Ineta Stasiulytė
Gegužės 5 d. Naglio Šulijos horoskopas 05.06–05.12: svečiuose – Irena Starošaitė
Balandžio 28 d. Naglio Šulijos horoskopas 04.29–05.05: svečiuose – Eglė Jakštytė
Balandžio 21 d. Naglio Šulijos horoskopas: sužinokite, kas laukia jūsų (04.22–04.28)
Balandžio 14 d. Naglio Šulijos horoskopas: sužinokite, kas laukia jūsų (04.15–04.21)
Balandžio 7 d. Naglio Šulijos horoskopas: sužinokite, kas laukia jūsų (04.08–04.14)
Kovo 31 d. Naglio Šulijos horoskopas: sužinokite, kas laukia jūsų (04.01–04.07)
Kovo 24 d. Naglio Šulijos horoskopas: sužinokite, kas laukia jūsų (03.25–03.31)
Kovo 17 d. Naglio Šulijos horoskopas: sužinokite, kas laukia jūsų (03.18–03.24)
Kovo 10 d. Naglio Šulijos horoskopas: sužinokite, kas laukia jūsų (03.11–03.17)
Kovo 3 d. Naglio Šulijos horoskopas: sužinokite, kas laukia jūsų (03.04–03.10)
Vasario 25 d. Naglio Šulijos horoskopas: sužinokite, kas laukia jūsų (02.26–03.03)
Vasario 18 d. Naglio Šulijos horoskopas: sužinokite, kas laukia jūsų (02.19–02.25)
Vasario 11 d. Naglio Šulijos horoskopas: sužinokite, kas laukia jūsų (02.12–02.18)
Vasario 4 d. Naglio Šulijos horoskopas: sužinokite, kas laukia jūsų (02.05–02.11)
Sausio 28 d. Naglio Šulijos horoskopas: sužinokite, kas laukia jūsų (01.29–02.04)
Sausio 22 d. Naglio Šulijos horoskopas: sužinokite, kas laukia jūsų (01.22–01.28)
Sausio 15 d. Naglio Šulijos horoskopas: sužinokite, kas laukia jūsų (01.15–01.21)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų