  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Prasidės delčia: Vaiva Budraitytė kreipiasi į 4 Zodiako ženklus

Jau vos po poros dienų, lapkričio 13 dieną, Mėnulio pilnatį pakeis naujai prasidėsianti delčios fazė. Dalijamės su jumis prognozėmis, ko galima tikėtis iš šios savaitės.

V. Budraitytė įspėja 1 Zodiako ženklą: ši delčia – itin pavojinga (tv3.lt fotomontažas)

Jau vos po poros dienų, lapkričio 13 dieną, Mėnulio pilnatį pakeis naujai prasidėsianti delčios fazė. Dalijamės su jumis prognozėmis, ko galima tikėtis iš šios savaitės.

Naujienų portalo tv3.lt skaitytojams apie delčios mėnulio fazę papasakojo gerai žinoma astrologė Vaiva Budraitytė.

Ji neslėpė, kad šis laikas bus malonus ir aktyvus daugeliui, dėl to ragino pernelyg neužsisėdėti namuose.

Jausimės kaip pavasarį

Pokalbio metu astrologė su šypsena veide kalbėjo, kad šis laikas – tiesiog puikus. Pasak jos, žmonės netgi ims jaustis tokie pakylėti, tarsi dabar būtų visai ne ruduo, o pavasaris.

Pirmasis požymis, kuris tai parodys – padidėjęs aktyvumas. Tiesa, kalbėdama apie tai pašnekovė įspėjo pernelyg savęs neperspausti.

„Dabar reikia atkreipti dėmesį į tai, kad būsite labai aktyvūs. Tą aktyvumą reikia išnaudoti išmintingai, kad nepervargtumėte.

Norėsite dirbti kad ir po 16 valandų, nenorėsite sėdėti vietoje, o po to neturėsite jėgų atsikelti. Turite energingumą ir aktyvumą išdėlioti išmintingai, nes paskui gali būti sunku, išsisemsite“, – iškart įvykiams už akių užbėgo astrologė.

Ji taip pat pridūrė, kad laikas bus ne ką mažiau smagesnis ir dėl to, kad daugumai Lietuvoje gyvenančių žmonių pasiseks.

„Jupiteris irgi mums labai draugiškas, tad Lietuvos teritorijoje gyvenantiems labai seksis, drąsiai galėsite imtis įvairių veiklų, jausitės pakylėti ir gali netgi atrodyti, kad dabar – visai ne ruduo, o pavasaris“, – pridūrė ji.

Didelė tikimybė sutikti antrąją pusę

Tęsdama pokalbį apie delčios savaitę, V. Budraitytė atkreipė dėmesį į Veneros – meilės, grožio ir sveikatos sričių globotojos – planetos poziciją.

Pasak jos, šiuo metu planetos pozicija taip pat palanki, tad pirmasis aspektas, kuris bus paliestas, yra sveikata.

„Veneros reikalai puikūs. Pirmiausia – nesirgsite, o jei turite bėdų – sveiksite. Visais atvejais, nuotaikų ir sveikatos pakylėjimas didelis“, – sakė ji.

O kalbėdama apie meilę astrologė turėjo gerų žinių vienišiams. Pasak jos, liūdesio ir vienatvės dienos gali baigtis jau per delčią.

„Meilės reikalai taip pat bus puikūs. Ypatingai vienišiai turėtumėte žiūrėti, kas yra šalia, nes jums gali visai čia pat nusišypsoti fortūna.

Galite susirasti žmogų, su kuriuo jums bus smagu būti, arba pasieksite tą žmogų, kurio siekėte jau seniai“, – šyptelėjo ji.

Įspėjo 4 Zodiako ženklus

Pokalbio pabaigoje V. Budraitytė sutiko pasidalinti Zodiako ženklais, kuriems numatoma puiki savaitė, bei tais, kuriems ji gali būti sudėtingesnė.

Pirmiausia, astrologė pranešė apie Zodiako ženklą, kuriam delčios metu viskas eisis it per sviestą.

„Labai geras laikas yra Žuvims“, – pasidžiaugė pašnekovė.

O vėliau ji įvardijo keturis Zodiako ženklus, kuriems delčia gali tapti išbandymų laiku.

„Dvyniai ir Šauliai turėtų būti labai atsargūs. Taip pat pasisaugoti turėtų Skorpionai ir Jaučiai, nes Jaučių ženkle buvo ši pilnatis, o šie du Zodiako ženklai sudaro ašį“, – teigė ji.

