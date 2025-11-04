Iš „Nemuno aušros“ – spaudimas mokyklos direktorei: miesto meras siunčia įspėjimą

Palangos meras įrašą paskelbė feisbuke.
Akibrokštas Palangoje
„Nemuno aušros“ akibrokštas Palangoje: į savo politines manipuliacijas nori įtraukti ir mokyklas?“, – tokiais žodžiais įrašą pradėjo Palangos meras.
„Labai nemalonu, jog kai kurie Seimo nariai lipa kitiems per galvas, kad tik turėtų sau naudos.
Viešojoje socialinėje erdvėje stebime politinės organizacijos „Nemuno aušra“ platinamus skelbimus, kad neva Vl. Jurgučio progimnazijoje vyks šios partijos narių – dviejų seimūnų ir jų svečių – susitikimas su Palangos gyventojais.
Progimnazija jau aiškiai atsiribojo nuo tokių partinių renginių ir pranešė palangiškiams, kad nėra sudariusi nuomos sutarties dėl patalpų ir nei žodžiu, nei raštu nėra suteikusi leidimo rengti įstaigoje „politines valandėles“ gyventojams.
Mokyklos direktorė jai skambinusiam Seimo nariui Karoliui Neimantui pranešė, kad progimnazijos neketina politizuoti ir kad tokiems susitikimams reiktų ieškoti salių kitur.
Tačiau seimūnas vadovei nurodė nepamiršti, kad jis yra Seimo narys ir kad ugdymo įstaiga neva privalo tą ir aną.
Negavus jokio sutikimo, „Nemuno aušra“ pasielgė taip, kaip jai visuomet būdinga – daro, ką nori ir kur tik nori, be jokios atsakomybės ir pagarbos kitų nuomonei. Ir, kaip matome, neturint ugdymo įstaigos sutikimo, skelbiami melagingi pranešimai, kad Palangos gyventojai atvyktų būtent į progimnaziją.
Ne, nemielieji NA atstovai, taip nieko nebus !
Visos Palangos miesto švietimo įstaigos, kaip ir visos Lietuvos mokyklos, yra politiškai neutralios, jose negali būti vykdoma jokia partijų ar rinkimų kampanijų veikla. Mokyklos paskirtis – ugdyti vaikus ir jaunimą, o ne tapti politinių šou bei reklamos vieta. Tai numatyta ir Švietimo įstatymo 2 straipsnyje, kur aiškiai nurodyta, kad mokykla yra švietimo įstaiga, kurios pagrindinė veikla yra formalusis ir (ar) neformalusis švietimas.
Mokyklos yra vaikų ugdymo įstaigos, tad Lietuvos Konstituciją pažeidęs antisemitinę išpuolių retoriką pasitelkęs Žemaitaitis ar Palangos rinkėjus beždžionėmis išvadinęs Neimantas, nėra tie siektini ir derami pavyzdžiai mūsų jaunąjai kartai.
Mieste yra pilna komercinių salių, kurias galima išsinuomoti.
Bandymas jėga ar melagingais skelbimais įtraukti mokyklas į partines manipuliacijas rodo visišką nepagarbą miestui, jo gyventojams ir įstatymams. Seimo nario mandatas nesuteikia teisės spausti ugdymo įstaigų vadovus ar manipuliuoti švietimo bendruomenėmis savo politinei naudai.
„Nemuno aušra“ jau parodė didžiulę nepagarbą Lietuvos kultūros lauko žmonėms, dabar atėjo laikas ugdymo įstaigoms ir jų bendruomenėms? Norima ir čia įplieksti pasipiktinimo liepsnas? Ypač, kai „meilė“ moksleivijai demonstruojama taip, kaip Tauragėje, kur į susitikimą atėję mokiniai neįtiko „Nemuno aušrai“ ir buvo išvaryti.
Palikite mūsų mokyklas, jų bendruomenes ir vaikus ramybėje. Užteks manipuliacijų. Palanga nebus jūsų politinių žaidimų įkaitė“, – rašė Š. Vaitkus.
Paviešino vaizdo įrašą
Pirmadienį, lapkričio 3 d.,televizijos prodiuseris Dominykas Kubilius paviešino vaizdo įrašą, kuriame Seimo narys Remigijus Žemaitaitis išveja prieš jį protestavusius vaikus iš Tauragės bibliotekos.
Įrašu D. Kubilius pasidalijo socialiniame tinkle Facebook, juo leido pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.
Prie užfiksuotos situacijos jis rašė:
„Kai iš tikrųjų paminama demokratija ir rinkėjo teisė į žodžio laisvę. Be skrupulų netinkantys paaugliai išvejami lauk.
„Nemuno aušros“ vadas, astrologijos guru garsėja savo turais į susitikimus su rinkėjais. Bet, pasirodo, čia gali pasisakyti TIK jį palaikantys. Lygiai taip, kaip iš netolimos sovietinės praeities, partijos vadui privalėjo ploti į salę suvaryta liaudis. Čia pasirodo toks uždaras skleidžiamu melu tikinčių, besikeikiančių (video bus girdima), vado pakalikų klubas.
Veiksmas vyksta Tauragės bibliotekoje, kuri yra vieša vieta. Jos joks Seimo narys uždaryti nuo sau nepalankių rinkėjų negali.
Tačiau šitam kaip visada viskas galima, galima atėjusius su plakatais paauglius TUjinti, galima jų neišklausius išvyti juos lauk:
„Paprašyk iš tėvų dienpinigių, kad tau nusipirkti biblioteką ir susimokėti, valanda bobliotekoje kainuoja 25 Eur ar 30 Eur, tai paprašyk mamos ar sutaupyk – nevalgyk kokio kotleto, išsinuomuosi salę tada galėsi kalbėti”….. „Išeikit“.
Kartokime Tauragės jaunimo šūkį ir skleiskime jį kuo plačiau:
„MŪSŲ PILIETIŠKUMAS NE KONSTITUCIJA - SULAUŽYTI NEPAVYKS!“
P. S. Paauglių ir jų tėvų sutikimus viešinimui turime.“
Jaunimas protestuoja
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad spalio mėnesį bibliotekoje Telšiuose vykusį „Nemuno aušros“ lyderio Remigijaus Žemaitaičio susitikimą su gyventojais paženklino netikėtas jaunimo pasirodymas – kelių jaunuolių grupė surengė tylų piketą, išreiškiant nepasitenkinimą politiko veikla ir viešais pasisakymais.
„Telšių Žinios“ socialiniame tinkle „Facebook“ pasidalijo įrašu, kuriame matyti, kas įvyko, kai R. Žemaitaitis bibliotekoje susitiko su gyventojais.
Į susitikimo salę atėję jaunuoliai laikė plakatus su užrašais „Nemuno sutema“, „Čia kaip ir Niujorke – niekas nelaukė“, „Žemaitija ne žemaičiui“ bei kitais kūrybiškais šūkiais.
Kai kurie plakatai buvo su piešiniais, perteikiančiais ironiją ir kritiką. Viename iš jų pavaizduotas klouno motyvas su užrašu „Nemuno dešra“, kitame – raudonas obuolys su įsiraususia kirmėle, vaizduojantis Lietuvą ir R. Žemaitaitį.
„Remigijaus Žemaitaičio susitikimą su gyventojais Telšiuose bibliotekoje aptemdė jaunimo piketas“, – priduriama prie įrašo socialiniame tinkle.
