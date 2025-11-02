„Nemuno aušros“ pirmininko rinkimai: įvardijo 3 kandidatų pavardes

„Absoliuti dauguma Remigijų Žemaitaitį iškėlė, taip pat tarp kandidatų yra ir Daiva Žebelienė bei Lina Šukytė-Korsakė“, – BNS sakė „aušriečių“ vicepirmininkas Tadas Sadauskis.
„Skyriai išsakė savo nuomonę, o suvažiavimo metu galės kandidatai išreikšti savo nuomonę, ar sutinka kandidatuoti, o galbūt ir nesutinka“, – teigė jis.
Kandidatas renkamas 2 metų kadencijai
„Nemuno aušros“ suvažiavimas vyks kitą šeštadienį Raseinių rajone.
„Aušriečių“ lyderis renkamas dvejų metų kadencijai. Jų skaičius nėra ribojamas.
Partijai nuo įkūrimo 2023 metais vadovauja R. Žemaitaitis, Seimo nario pareigas jis eina nuo 2009 metų, yra buvęs Seimo vicepirmininku, anksčiau priklausė ir vadovavo „Tvarkos ir teisingumo“, „Laisvės ir teisingumo“ partijoms.
Seimo vicepirmininkė D. Žebelienė parlamente dirba pirmą kadenciją, iki tol ėjo Šilutės rajono vicemerės pareigas, anksčiau priklausė „Tvarkai ir teisingumui“, Lietuvos socialdemokratų partijai.
L. Šukytei-Korsakei ši kadencija Seime taip pat pirmoji, iki tol ji dirbo Klaipėdos miesto vicemere, anksčiau buvo „Tvarkos ir teisingumo“, „Laisvės ir teisingumo“ partijų nare.
„Nemuno aušra“ priklauso valdančiajai koalicijai, Seime partija turi 18 narių frakciją.
„Aušriečiai“ turi skyrius 35 šalies savivaldybėse.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!