 
Kalendorius
Lapkričio 2 d., sekmadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
4
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

„Nemuno aušros“ pirmininko rinkimai: įvardijo 3 kandidatų pavardes

2025-11-02 08:19 / šaltinis: BNS / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: BNS aut.
2025-11-02 08:19

Valdančiosios „Nemuno aušros“ skyriai partijos pirmininko rinkimuose iškėlė tris kandidatus – dabartinį lyderį Remigijų Žemaitaitį ir jo pavaduotojas parlamentares Daivą Žebelienę ir Liną Šukytę-Korsakę.

Remigijus Žemaitaitis Andrius Ufartas/Fotobankas

Valdančiosios „Nemuno aušros“ skyriai partijos pirmininko rinkimuose iškėlė tris kandidatus – dabartinį lyderį Remigijų Žemaitaitį ir jo pavaduotojas parlamentares Daivą Žebelienę ir Liną Šukytę-Korsakę.

REKLAMA
4

„Absoliuti dauguma Remigijų Žemaitaitį iškėlė, taip pat tarp kandidatų yra ir Daiva Žebelienė bei Lina Šukytė-Korsakė“, – BNS sakė „aušriečių“ vicepirmininkas Tadas Sadauskis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Skyriai išsakė savo nuomonę, o suvažiavimo metu galės kandidatai išreikšti savo nuomonę, ar sutinka kandidatuoti, o galbūt ir nesutinka“, – teigė jis.

REKLAMA
REKLAMA

Kandidatas renkamas 2 metų kadencijai 

„Nemuno aušros“ suvažiavimas vyks kitą šeštadienį Raseinių rajone.

REKLAMA

„Aušriečių“ lyderis renkamas dvejų metų kadencijai. Jų skaičius nėra ribojamas.

Partijai nuo įkūrimo 2023 metais vadovauja R. Žemaitaitis, Seimo nario pareigas jis eina nuo 2009 metų, yra buvęs Seimo vicepirmininku, anksčiau priklausė ir vadovavo „Tvarkos ir teisingumo“, „Laisvės ir teisingumo“ partijoms.

Seimo vicepirmininkė D. Žebelienė parlamente dirba pirmą kadenciją, iki tol ėjo Šilutės rajono vicemerės pareigas, anksčiau priklausė „Tvarkai ir teisingumui“, Lietuvos socialdemokratų partijai.

REKLAMA
REKLAMA

L. Šukytei-Korsakei ši kadencija Seime taip pat pirmoji, iki tol ji dirbo Klaipėdos miesto vicemere, anksčiau buvo „Tvarkos ir teisingumo“, „Laisvės ir teisingumo“ partijų nare.

„Nemuno aušra“ priklauso valdančiajai koalicijai, Seime partija turi 18 narių frakciją.

„Aušriečiai“ turi skyrius 35 šalies savivaldybėse.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Lina Šukytė-Korsakė, Remigijus Žemaitaitis. ELTA / Dainius Labutis
Svarsto mesti iššūkį Žemaitaičiui: partietė ketina siekti „aušriečių“ pirmininkės posto (13)
Remigijus Žemaitaitis Andrius Ufartas/Fotobankas
Prokuratūra nepradėjo tyrimų dėl partijos „Nemuno aušra“ ir Žemaitaičio šmeižimo (15)
Įspėjamasis streikas MO muziejuje (nuotr. BNS / Pauliaus Peleckio)
„Tai gali būti paskutinis kartas“: kultūrininkai pradėjo streiką visoje Lietuvoje (147)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
nejuokinkit
nejuokinkit
2025-11-02 08:24
Vėlinės šiandien,į kapines vykstam,nėra kada apie tuos durnius NA pliurpt,eina jie NA-tautos nekenčiamieji
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (4)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų