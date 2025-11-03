 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Lietuvos žurnalistų sąjunga kaltina dvi ministerijas manipuliuojant informacija

2025-11-03 16:11 / šaltinis: ELTA
2025-11-03 16:11

Lietuvos žurnalistų sąjunga (LŽS) sako, jog Aplinkos ir Žemės ūkio ministerijos manipuliuoja viešąja informacija ir bando žlugdyti visuomenei svarbų analitinės žiniasklaidos darbą. LŽS tai pareiškė po to, kai Aplinkos ministerijai pavaldi Statybos sektoriaus vystymo agentūra (SSVA) bei Žemės ūkio ministerija (ŽŪM), sulaukusi „Delfi“ žurnalistų klausimų, užuot atsakiusi į užklausas, išplatino viešus pranešimus spaudai. 

Žiniasklaida, žurnalistika (Fotobankas/Erikas Ovčarenko)

2
„Žurnalistas Tomas Janonis spalio 29 d. kreipėsi su paklausimu į valstybinę įstaigą (Statybos sektoriaus vystymo agentūrą prie Aplinkos ministerijos), tačiau atsakymo sulaukė spalio 31 d., kai SSVA jau išleido pranešimą savo internetiniame puslapyje“, – teigia LŽS. 

Šiame pranešime, kaip skelbiama, iš esmės buvo atsakyta į visus portalo užklausoje išdėstytus klausimus – atsakymai dėl vasarą „Nemuno aušros“ į aplinkos ministres siūlytos Renatos Saulytės įdarbinimo aplinkybių buvo atsakyti tik tada, kai SSVA paviešinimo savo pranešimą.                                                                

Savo ruožtu ūkininkams keliant klausimą, kodėl vėluoja išmokėjimai paramą gavusiems asmenims, spalio 30 d. „Delfi“ verslo požiūrio redaktorius Arūnas Milašius nusiuntė užklausą į ŽŪM.

„Tačiau vietoj atsakymo į klausimus penktadienio popietę ŽŪM tiesiog atsiuntė ką tik išplatiną pranešimą spaudai: „Ūkininkams nerimauti neverta: KPP projektai bus baigiami Strateginio plano lėšomis – jokių naujų įsipareigojimų“, – nurodo LŽS.

„Mūsų vertinimu, toks elgesys yra nekorektiškas. Tikrai nėra normali praktika, kad sulaukus žurnalistų klausimų pirmiausia į juos nėra atsakoma, o vietoje to platinamas pranešimas“, – teigiama LŽS pranešime. 

Sąjungos nuomone, taip bandoma žlugdyti visuomenei svarbų analitinį žurnalistų darbą, valstybinėms institucijoms kritišką informaciją bandant pateikti sau naudinga linkme.

ELTA primena, kad panaši situacija buvo susiklosčiusi ir rugsėjo mėnesį, kai Generalinė prokuratūra, gavusi tarptautinį tyrimą atliekančių žurnalistų klausimus, vos į juos atsakiusi išplatino ir viešą pranešimą. 

Žurnalistų profesionalų asociacijos atstovų teigimu, tokiais veiksmais prokuratūra ne tik pakenkė žurnalistų darbui ir jų reputacijai, bet ir klaidingai informavo visuomenę apie savo paskleistos informacijos atsiradimo aplinkybes.visuomenė apie Generalinės prokuratūros paskleistos informacijos atsiradimo aplinkybes.

