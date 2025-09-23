Įspėja visus Lietuvos gyventojus: gavę tokią nuorodą šiukštu jos neatidarykite

Policija įspėja jokiu būdu jose pridėtų nuorodų neatidarinėti ir nevesti savo asmeninių duomenų, nes galite netekti ir jų, ir pinigų iš banko sąskaitos.
Įspėja neatidaryti nuorodų sukčių siunčiamose žinutėse
Įspėjimu apie sukčiavimo būdą siunčiant SMS žinutes socialiniame tinkle „Facebook“ dalijosi Policijos virtualus patrulis.
Pastebima, kad tokių atvejų, kai siunčiamos nuorodos į kenkėjiškus puslapius, pasitaiko. Gavus tokią žinutę išlikite budrūs – primenama, kaip atpažinti, kad SMS žinutė siųsta sukčių ir kaip elgtis tokią gavus.
„ĮSPĖJIMAS: Atsargiai su sukčių siųstomis SMS žinutėmis!
Vis dar pasitaiko atvejų, kuomet gaunamos SMS žinutės, kuriose pateikiamos nuorodos į kenkėjiškus puslapius. Paspaudus šias nuorodas ir suvedus savo mokėjimo kortelės duomenis, galite prarasti visus savo pinigus.
Ką daryti?
ATPAŽINK. Patikrinkite siuntėjo numerį ir, jei jis atrodo įtartinas, ignoruokite žinutę.
NESPAUSK. Neaktyvuokite gautų nuorodų ir neveskite jokių duomenų, jei nesate tikri, kas jas siuntė.
IŠTRINK. Pažymėkite žinutę „Report Junk“ ir ji automatiškai išsitrins“, – patarimais dalijosi Policijos virtualus patrulis.
Anksčiau Policijos virtualus patrulis socialiniuose tinkluose dalijosi įspėjimu ir apie kitokį sukčiavimo būdą – kai sukčiai skambina telefonu ir prisistato pareigūnais, bankų, kitų institucijų darbuotojais ar net artimaisiais.
Dažniausiai tokie skambučiai yra lydimi spaudimo, grasinimų ar skubos jausmo, todėl svarbiausia – neprarasti budrumi.
Policijos virtualus patrulis pabrėžė, kad tikras pareigūnas ar banko darbuotojas telefonu niekada neprašo atskleisti asmens duomenų ar slaptažodžių, ir dalijosi rekomendacijomis, kaip atpažinti sukčius ir išvengti skaudžių pasekmių.
„KAIP ELGTIS, KAI SKAMBINA SUKČIAI?
1. Neatskleiskite jokios asmeninės informacijos – nesakykite banko duomenų, slaptažodžių, asmens kodo ar adreso!
2. Neskubėkite – sukčiai dažnai spaudžia laiką – sako: „tuoj užblokuos sąskaitą“, „reikia spręsti dabar“ – tai ženklas, kad tai apgaulė!
3. Padėkite ragelį – Jūs neprivalote kalbėti – jei jaučiate spaudimą ar užduoda neaiškius klausimus, tiesiog baikite pokalbį.
4. Nukentėjus praneškite – www.epolicija.lt arba 112, jei situacija skubi.
Atsiminkite: tikras pareigūnas ar banko darbuotojas niekada neprašo duomenų telefonu!“ – tąkart dalijosi Policijos virtualus patrulis.
