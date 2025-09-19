Masiškai plinta klastinga sukčių afera Lietuvoje: ragina neapsigauti

Pastaruoju metu sukčiai tampa vis kūrybingesni – jie prisistato policijos pareigūnais, bankų darbuotojais ar net artimaisiais, kad tik išviliotų svarbią informaciją. Dažniausiai tokie skambučiai lydimi spaudimo, grasinimų ar skubos jausmo, todėl svarbiausia – neprarasti budrumo.
Ragina išlikti budriems
Policijos virtualus patrulis pabrėžia, kad tikras pareigūnas ar banko darbuotojas telefonu niekada neprašo atskleisti asmens duomenų ar slaptažodžių.
Būtent todėl specialistai pateikia aiškias rekomendacijas, kurios gali padėti laiku atpažinti apgaulę ir išvengti skaudžių pasekmių.
„KAIP ELGTIS, KAI SKAMBINA SUKČIAI?
1. Neatskleiskite jokios asmeninės informacijos – nesakykite banko duomenų, slaptažodžių, asmens kodo ar adreso!
2. Neskubėkite – sukčiai dažnai spaudžia laiką – sako: „tuoj užblokuos sąskaitą“, „reikia spręsti dabar“ – tai ženklas, kad tai apgaulė!
3. Padėkite ragelį – Jūs neprivalote kalbėti – jei jaučiate spaudimą ar užduoda neaiškius klausimus, tiesiog baikite pokalbį.
4. Nukentėjus praneškite – www.epolicija.lt arba 112, jei situacija skubi.
Atsiminkite: tikras pareigūnas ar banko darbuotojas niekada neprašo duomenų telefonu!“, – rašoma įraše.
