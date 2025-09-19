Kalendorius
Rugsėjo 19 d., penktadienis
Vilnius +20°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Masiškai plinta klastinga sukčių afera Lietuvoje: ragina neapsigauti

2025-09-19 10:50 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-19 10:50

Socialiniame tinkle „Facebook“ Virtualus policijos patrulis ragina atkreipti dėmesį į dažniausiai pasitaikančius sukčių triukus ir primena, kaip išlikti budriems bei apsaugoti savo pinigus ir asmens duomenis. 

Sukčiai (Fotodiena.lt nuotrauka)
4

Socialiniame tinkle „Facebook“ Virtualus policijos patrulis ragina atkreipti dėmesį į dažniausiai pasitaikančius sukčių triukus ir primena, kaip išlikti budriems bei apsaugoti savo pinigus ir asmens duomenis. 

REKLAMA
0

Pastaruoju metu sukčiai tampa vis kūrybingesni – jie prisistato policijos pareigūnais, bankų darbuotojais ar net artimaisiais, kad tik išviliotų svarbią informaciją. Dažniausiai tokie skambučiai lydimi spaudimo, grasinimų ar skubos jausmo, todėl svarbiausia – neprarasti budrumo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Sukčiai masiškai siunčia laiškus, prisidengdami VMI, „Sodra“ ir „Swedbank“
(4 nuotr.)
(4 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Sukčiai masiškai siunčia laiškus, prisidengdami VMI, „Sodra“ ir „Swedbank“

Ragina išlikti budriems

Policijos virtualus patrulis pabrėžia, kad tikras pareigūnas ar banko darbuotojas telefonu niekada neprašo atskleisti asmens duomenų ar slaptažodžių.

REKLAMA
REKLAMA

Būtent todėl specialistai pateikia aiškias rekomendacijas, kurios gali padėti laiku atpažinti apgaulę ir išvengti skaudžių pasekmių.

REKLAMA

„KAIP ELGTIS, KAI SKAMBINA SUKČIAI?

1. Neatskleiskite jokios asmeninės informacijos – nesakykite banko duomenų, slaptažodžių, asmens kodo ar adreso!

2. Neskubėkite – sukčiai dažnai spaudžia laiką – sako: „tuoj užblokuos sąskaitą“, „reikia spręsti dabar“ – tai ženklas, kad tai apgaulė!

3. Padėkite ragelį – Jūs neprivalote kalbėti – jei jaučiate spaudimą ar užduoda neaiškius klausimus, tiesiog baikite pokalbį.

4. Nukentėjus praneškite – www.epolicija.lt arba 112, jei situacija skubi.

Atsiminkite: tikras pareigūnas ar banko darbuotojas niekada neprašo duomenų telefonu!“, – rašoma įraše.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų