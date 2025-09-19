Kaune policijos pareigūnui prireikė medikų: kliudė automobilis

Anot Policijos departamento, apie 10 val. 2 min. Piliuonos gatvėje, policijos pareigūnams atliekant policinę priemonę, automobilis „Toyota Verso“, vairuojamas vyro (gim. 1944 m.), išvažiavo į priešpriešinę eismo juostą ir kliudė tarnybos metu uniformuotą Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūną (gim. 1996 m.).
Pareigūnas, jam suteikus medicininę pagalbą, gydomas ambulatoriškai.
Eismo įvykis užregistruotas eismo įvykių informacinėje sistemoje.
