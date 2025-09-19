Kalendorius
Rugsėjo 19 d., penktadienis
Vilnius +20°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Kaune policijos pareigūnui prireikė medikų: kliudė automobilis

2025-09-19 07:56 / šaltinis: ELTA
2025-09-19 07:56

Kaune ketvirtadienio rytą automobilis kliudė uniformuotą policijos pareigūną.

Policija. ELTA / Andrius Ufartas

Kaune ketvirtadienio rytą automobilis kliudė uniformuotą policijos pareigūną.

REKLAMA
2

Anot Policijos departamento, apie 10 val. 2 min. Piliuonos gatvėje, policijos pareigūnams atliekant policinę priemonę, automobilis „Toyota Verso“, vairuojamas vyro (gim. 1944 m.), išvažiavo į priešpriešinę eismo juostą ir kliudė tarnybos metu uniformuotą Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūną (gim. 1996 m.).

Pareigūnas, jam suteikus medicininę pagalbą, gydomas ambulatoriškai. 

Eismo įvykis užregistruotas eismo įvykių informacinėje sistemoje.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų