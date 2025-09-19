Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Iš Kauno gyventojo sukčius per beveik 4 metus išviliojo apie 250 tūkst. eurų

2025-09-19 07:40 / šaltinis: ELTA
2025-09-19 07:40

Įtikinęs prisidėti prie senelių užimtumo centro įrengimo, sukčius apgaulės būdu iš Kauno gyventojo išviliojo apie 250 tūkst. eurų.

Sukčiai išvilioja didesnes sumas (tv3.lt koliažas)

Įtikinęs prisidėti prie senelių užimtumo centro įrengimo, sukčius apgaulės būdu iš Kauno gyventojo išviliojo apie 250 tūkst. eurų.

0

Kaip pranešė Policijos departamentas, ketvirtadienį, 15 val. 24 min.  į Kauno apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą (AVPK) kreipėsi vyras (gim. 1936 m.). 

89 metų senolis pareiškė, kad nuo 2021 m. lapkričio 19 d. iki ketvirtadienio asmuo, įtikinęs prisidėti prie senelių užimtumo centro įrengimo, apgaulės būdu iš jo išviliojo ketvirtį milijono eurų.

Gavusi šį pareiškimą, policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl sukčiavimo. 

Nuo sukčių nukentėjo ir Trakų, Šalčininkų rajono, Vilniaus gyventojai

Nukentėjusi nuo sukčių policijai pranešė ir Trakų rajono gyventoja.

Ketvirtadienį Vilniaus AVPK gautas moters (gim. 1954 m.) pranešimas.

Ji teigė, kad pirmadienį, 12 val. 29 min., Trakų rajone, būdama namuose, susisiekė su banku ir sužinojo, kad apgaule jos vardu buvo paimti du 29 tūkst. 220 eurų kreditai (18 tūkst. 520 eurų ir 10 tūkst. 700 eurų).

Pinigai buvo pervesti į nežinomas bankų sąskaitas. 

Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl sukčiavimo. 

Ketvirtadienį Vilniaus AVPK gautas moters (gim. 1952 m.) pranešimas apie trečiadienį įvykdytą nusikaltimą. Nukentėjusioji teigė, kad apie 12 val. 25 min. Vilniuje paskambino nepažįstami rusakalbiai asmenys. Nurodyta, kad šie, prisistatę banko ir policijos darbuotojais, apgaule išviliojo internetinės bankininkystės duomenis ir banko mokėjimo kortelę. Ja pasinaudojus, pasisavinta 4 tūkst. 489 eurai. 

Nuo sukčių nukentėjo ir Šalčininkų rajono gyventoja.

Moteris (gim. 1967 m.) teigė, kad trečiadienį nuo 17 val. 55 min. iki 23 val. 30 min. Šalčininkų rajone, jai būnant namuose, paskambino nepažįstami rusakalbiai asmenys, kurie, prisistatę telekomunikacijų įmonės, banko ir policijos darbuotojais, apgaule išviliojo 8 tūkst. eurų. 

