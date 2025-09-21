Vilniuje iš senjorės sukčiai išviliojo 20,5 tūkst. eurų

Policijos departamento duomenimis, šeštadienį 13.16 val. į Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariatą kreipėsi moteris, gimusi 1951 m., ir pareiškė, kad rugsėjo 16 d. apie 10 val. jai būnant namuose, Viršuliškių gatvėje, paskambino nepažįstama moteris.
Nepažįstamoji, pasak senjorės, prisistatė policijos pareigūne ir bendravo rusų kalba.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal Baudžiamojo Kodekso 182 str. 2 d. – dėl sukčiavimo.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!