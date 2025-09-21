Kalendorius
Vilniuje iš senjorės sukčiai išviliojo 20,5 tūkst. eurų

2025-09-21 10:21 / šaltinis: ELTA
2025-09-21 10:21

Vilniuje sukčiai apgaulės būdu iš senjorės išviliojo 20,5 tūkst. eurų, informavo policija.

Telefoniniai sukčiai (asociatyvi nuotr.) (nuotr. Pexels)

1

Policijos departamento duomenimis, šeštadienį 13.16 val. į Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariatą kreipėsi moteris, gimusi 1951 m., ir pareiškė, kad rugsėjo 16 d. apie 10 val. jai būnant namuose, Viršuliškių gatvėje, paskambino nepažįstama moteris. 

Nepažįstamoji, pasak senjorės, prisistatė policijos pareigūne ir bendravo rusų kalba.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal Baudžiamojo Kodekso 182 str. 2 d. – dėl sukčiavimo.

