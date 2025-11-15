 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Jautis

4 Zodiako ženklams prasideda sudėtingas laikas: nesakykite, kad Vaiva neįspėjo

2025-11-15 12:00
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-15 12:00

Stebintys dangaus kūnus jau aiškiai žino, kad dabar gyvename delčios laikotarpyje. Dalijamės su jumis, kas laukia šios savaitės metu.

Delčia Vaiva Budraitytė, delčia (nuotr. Šarūnas Mažeika/BNS, 123rf.com)

Stebintys dangaus kūnus jau aiškiai žino, kad dabar gyvename delčios laikotarpyje. Dalijamės su jumis, kas laukia šios savaitės metu.

Visiems smalsuoliams apie tai, kas laukia per delčią, papasakojo žinoma astrologė Vaiva Budraitytė.

Pasak pašnekovės, delčia bus kaip gaivus oro gūsis kiekvienam ir ragins net ir darganotomis dienomis aktyviau praleisti savo laisvalaikį.

Žmonės jausis pakylėti

Delčia kiekvieną palepins geresne nuotaika ir padidėjusiu aktyvumu, o kadangi daugelio nusiteikimas bus geresnis – galima laukti malonių staigmenų.

Pasak V. Budraitytės, šią savaitę norėsis aktyviau veikti, daugiau laiko praleisti ne namuose. Vis tik taip pat ji dalijosi perspėjimu – nereikėtų perspausti.

„Dabar reikia atkreipti dėmesį į tai, kad būsite labai aktyvūs. Tą aktyvumą reikia išnaudoti išmintingai, kad nepervargtumėte.

Norėsite dirbti kad ir po 16 valandų, nenorėsite sėdėti vietoje, o po to neturėsite jėgų atsikelti. Turite energingumą ir aktyvumą išdėlioti išmintingai, nes paskui gali būti sunku, išsisemsite“, – pranešė astrologė.

Prie gero nusiteikimo taip pat prisidės Jupiterio planetos įtaka, kuri, pasak pašnekovės, lems padidėjusią sėkmę.

„Jupiteris irgi mums labai draugiškas, tad Lietuvos teritorijoje gyvenantiems labai seksis, drąsiai galėsite imtis įvairių veiklų, jausitės pakylėti ir gali netgi atrodyti, kad dabar – visai ne ruduo, o pavasaris“, – sakė ji.

Fortūna gali nusišypsoti vienišiams

Delčios savaitės metu taip pat bus palanki Veneros pozicija. Kadangi planeta atsako už meilės, sveikatos, grožio sritis – jose galima laukti pasisekimo.

„Veneros reikalai puikūs. Pirmiausia, nesirgsite, o jei turite bėdų, sveiksite. Visais atvejais, nuotaikų ir sveikatos pakylėjimas didelis“, – dėstė ji.

Taip pat V. Budraitytė nestokojo puikių žinių vienišiams. Ji ragino eiti į pasimatymus, bandyti prisipažinti meilėje, nes tai laikas, kai galima sulaukti atsako į savo jausmus.

„Ypatingai vienišiai turėtumėte žiūrėti, kas yra šalia, nes jums gali visai čia pat nusišypsoti fortūna. Galite susirasti žmogų, su kuriuo jums bus smagu būti, arba pasieksite tą žmogų, kurio siekėte jau seniai“, – šyptelėjo ji.

Ragino pasisaugoti 4 Zodiako ženklus

Galiausiai pašnekovė prabilo, ko Zodiako ženklams vertėtų tikėtis delčios savaitę. Pasak jos, labiausiai seksis vienam Zodiako ženklui.

„Labai geras laikas yra Žuvims“, – pasidžiaugė pašnekovė.

O štai tų, kuriems šią savaitę reiktų pasisaugoti, gretos didesnės. Anot pašnekovės, iš viso net keturiems ženklams delčia nebus palankus laikas.

„Dvyniai ir Šauliai turėtų būti labai atsargūs. Taip pat pasisaugoti turėtų Skorpionai ir Jaučiai, nes Jaučių ženkle buvo ši pilnatis, o šie du Zodiako ženklai sudaro ašį“, – informavo ji.

