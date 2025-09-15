Kalendorius
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių sportas

Rekordas ir kova iki paskutinių sekundžių: „Eldrive“ 24 val. lenktynėse triumfavo „Antėja Racing Team“

2025-09-15 10:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-15 10:55

Praėjusį savaitgalį (rugsėjo 12-13 d.) Panevėžio mokymo centro autodrome vykusios „Eldrive“ 24 valandų elektromobilių ištvermės lenktynės žiūrovams padovanojo neeilinę dramą.

67

Po visą parą trukusios permainingos kovos pergalę išplėšė ir naują lenktynių rekordą pasiekė „Antėja Racing Team“ komanda su „Volkswagen ID.3“. Ketvirtu bandymu iškovotas triumfas tapo saldžiausiu atpildu už atkaklumą, o nugalėtojus nuo antroje vietoje likusios „Renault R5 Lietuva“ komandos skyrė vos 6,2 sekundės – akimirka po 24 valandų kovos.

Visų lenktynių metu kova dėl lyderio pozicijos virė tarp penkių stipriausių komandų. Dėl būtinybės periodiškai stoti įkrauti baterijų, lyderiai nuolat keitėsi lyg kaleidoskope, o intriga laikėsi iki pat finišo linijos.

Nugalėtojai per parą 1,436 km ilgio trasą sugebėjo įveikti 690 ratus ir nuvažiuoti 890,84 km – tai naujas varžybų rekordas, ankstesnį pagerinęs po ketverių metų pertraukos. Trečioji vieta po atkaklios kovos atiteko „Porsche Lietuva“ komandai su galinguoju „Porsche Taycan“.

Tikra lenktynių sensacija tapo mažieji „Renault 5“ elektromobiliai, metę rimtą iššūkį varžovams su gerokai talpesnėmis baterijomis. Atskiroje „Renault 5“ įskaitoje triumfavo Lietuvos žurnalistų komanda.

Latvijos žiniasklaidos atstovai ilgą laiką net pretendavo į bendros įskaitos trejetuką ir galiausiai finišavo ketvirti (antri savo klasėje), o trečioji vieta, kaip ir pernai, atiteko estams.

Kovos netrūko ir kitose klasėse. Pirmojoje, kurioje varžėsi didžiausią atstumą įveikiantys elektromobiliai, nugalėjo ta pati „Antėja Racing Team“, aplenkusi „Porsche Lietuva“ ir debiutantus „autofanai by Dentus“ su BMW i4. Antroje klasėje triumfavo „Sun&Sky by MG“ komanda, o trečiojoje po itin atkaklios kovos pergalę šventė svečiai iš Lenkijos „Tor Kormoran“ su MINI SE.

Nors didžiąją varžybų dalį trasą merkė lietus, lenktynės praėjo itin sklandžiai – be avarijų ar rimtesnių incidentų. Varžybų vadovas Marius Mikuševičius pabrėžė, kad, nepaisant išaugusios konkurencijos, šiemet užfiksuota gerokai mažiau taisyklių pažeidimų.

Pasak jo, tai rodo augantį komandų profesionalumą ir vis geresnį ištvermės lenktynių elektromobiliais specifikos supratimą.

