Baigėsi dešimtmetį trukusi „Blaupunkt“ agonija: istorinei kompanijai – galas

Nors pati istorinė kompanija nustoja egzistuoti, „Blaupunkt“ vardas išliks. Prekės ženklo teises dabar valdo JAV įmonė „Established“, kuri licencijuoja jį įvairiai buitinei ir plataus vartojimo elektronikai. Vis dėlto, šie nauji produktai neturi nieko bendro su originaliu Vokietijos gamintoju ir jo inžineriniu paveldu.
Daugiau naujienų iš automobilių pasaulio galite perskaityti „Automobilių naujienos“ rubrikoje.
„Blaupunkt“ nemokumo bylą iškėlė dar 2015 m. pabaigoje. Nors dalį verslo, automobilių garso aparatūros ir inžinerijos padalinius, pavyko parduoti, išsaugoti pagrindinės veiklos nepavyko.
2016 m. pradžioje buvo uždaryta gamykla Hildesheime ir atleisti paskutiniai darbuotojai. Pats bankroto procesas užtruko beveik dešimtmetį dėl sudėtingų atsiskaitymų su kreditoriais ir prekės ženklo licencijavimo klausimų.
„Blaupunkt“, įkurta 1924 m. Berlyne (iš pradžių „Ideal“ pavadinimu), dešimtmečius buvo automobilių garso aparatūros sinonimas.
Būtent jie 1932 m. pristatė pirmąjį automobilinį radijo imtuvą Europoje ir vėliau diegė daugybę inovacijų.
Tačiau, kaip ir daugelį Europos gamintojų, „Blaupunkt“ palaužė auganti konkurencija iš Japonijos ir pačių automobilių gamintojų sprendimas pereiti prie integruotų informacinių ir pramogų sistemų, kurioms nebereikėjo atskirų radijo aparatų.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!