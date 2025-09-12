Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Mirė praeityje garsus aktorius: „Ilsėkis ramybėje, mano drauge“

2025-09-12 14:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-12 14:25

Sulaukęs 93 metų amžiaus mirė Holivudo aktorius Edwardas Faulkneris. Pranešama, kad vyro gyvybė užgeso rugpjūčio 26 d.

Žvakės (nuotr. 123rf.com)

Sulaukęs 93 metų amžiaus mirė Holivudo aktorius Edwardas Faulkneris. Pranešama, kad vyro gyvybė užgeso rugpjūčio 26 d.

0

Vyras mirė savo namuose Vistoje, Kalifornijoje.

Netektis

Šeima patvirtino, kad mirtis įvyko dėl natūralių priežasčių.

Aktorius gimė 1932 metais Leksingtone, Kentukyje. Prieš pradėdamas aktoriaus karjerą, jis tarnavo Jungtinių Valstijų oro pajėgose kaip naikintuvo pilotas. Vėliau jis sėkmingai persikėlė į kino pasaulį ir tapo atpažįstamu veidu ekrane.

TAIP PAT SKAITYKITE:

E. Faulkneris išgarsėjo 7-ajame ir 8-ajame dešimtmečiuose, kuomet tapo vienu iš artimiausių John Wayne’o scenos partnerių. 

1960 metais jis pasirodė ir kartu su Elviu Presley muzikiniame filme „G.I. Blues“, o per savo karjerą sukaupė daugiau nei 30 vaidmenų kine ir televizijoje. Jis taip pat pasirodė populiariuose TV serialuose, tokiuose kaip „Dragnet“ ir „The Tim Conway Show“.

Kino istorikas Jamesas L. Neibauras socialiniuose tinkluose rašė: „Edwardas dažnai vaidindavo blogiukus, bet realiame gyvenime buvo nepaprastai malonus žmogus. Mus siejo ir tai, kad abu esame netekę žmonų... Ilsėkis ramybėje, mano drauge.“

Vienas gerbėjas taip pat pagerbė aktoriaus atminimą: „Edwardas Faulkneris – atpažįstamas charakterinių vaidmenų aktorius, kurio karjerą išjudino režisierius Andrew V. McLaglenas. Jam buvo 93 metai.“

Edwardas Faulkneris buvo vedęs beveik 60 metų, tačiau 2013-aisiais neteko žmonos.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

