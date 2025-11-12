Iš komos pabudęs buvęs žalgirietis sugrįžo namo: štai kokią staigmeną surengė šeima

Socialiniame tinkle „Instagram“ pasirodė bičiulio įrašas, kuriame matyti, kaip šiltai buvo pasitiktas namo sugrįžęs krepšininkas.
Šeima pasitiko su staigmenomis
Užfiksuotuose kadruose A. Polonara apsuptas artimųjų, kurie jo sugrįžimo namo proga parengė plakatus, pasitiko su konfeti.
Primename, kad prieš kelerius metus Kauno „Žalgiryje“ žaidęs italas po 10 dienų pabudo iš komos ir pripažino, jog šansai išgyventi tuo metu buvo minimalūs.
Televizijos laida „Le Iene“ pranešė, kad rugsėjo pabaigoje krepšininkui buvo atlikta operacija, tačiau praėjus kiek mažiau nei mėnesiui A. Polonaros būklė smarkiai pablogėjo – susidarė krešulys, galimybės išgyventi buvo mažos.
10 dienų italas buvo paniręs į komą, nors tuo metu jau buvo planuota jį išrašyti iš ligoninės.
„Man sakė, kad buvo 90 proc. tikimybė mirti. Kai buvau komoje, man atrodė, kad esu kitame mieste“, – pasakojo jis žurnalistui Niccolò De Devitiisui iš televizijos laidos „Le lene“.
