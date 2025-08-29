Kalendorius
Rugpjūčio 29 d., penktadienis
Vilnius +27°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

„Nemėžio komunalininkas“ į Rudaminos turgavietę per penkerius metus investuos virš 300 tūkst. eurų

2025-08-29 14:10 / šaltinis: BNS
2025-08-29 14:10

Laimėjusi Rudaminos turgavietės administratoriaus atrankos konkursą, „Nemėžio komunalininkas“ per penkerius metus investuos 305 tūkst. eurų, penktadienį pranešė Vilniaus rajono savivaldybė. 

Pinigai (nuotr. stop kadras)

Laimėjusi Rudaminos turgavietės administratoriaus atrankos konkursą, „Nemėžio komunalininkas“ per penkerius metus investuos 305 tūkst. eurų, penktadienį pranešė Vilniaus rajono savivaldybė. 

REKLAMA
0

„Įmonė įsipareigojo per penkerius metus skirti 305 tūkst. eurų finansinį įnašą į Rudaminos turgavietės infrastruktūros plėtrą“, – teigiama pranešime.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Nemėžio komunalininkas“ taip pat planuoja papildomai organizuoti prekybą tris kartus per savaitę – taip siekiama atgaivinti turgavietės veiklą ir sukurti naujų galimybių Rudaminos bendruomenei. 

Iki šiol prekyvietė veikė tik šeštadieniais.    

Rudaminos turgavietės administratoriaus atrankoje „Nemėžio komunalininkas“ konkurentų neturėjo, nes konkursinį pasiūlymą teikė vienintelis. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų