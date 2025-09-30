Kalendorius
TV3 naujienos > Verslas > Užsienio verslas

Naftos kainos toliau traukia žemyn

2025-09-30 09:48 / šaltinis: BNS
2025-09-30 09:48

Rinkos dalyviams svarstant didesnės „juodojo aukso" pasiūlos pasaulyje perspektyvas ir galimą ugnies nutraukimą Gazos Ruože, naftos kainos antradienį toliau traukia žemyn.

Europos etaloninė „Brent“ nafta – pigiausia nuo 2021-ųjų vasaros BNS Foto

Rinkos dalyviams svarstant didesnės „juodojo aukso“ pasiūlos pasaulyje perspektyvas ir galimą ugnies nutraukimą Gazos Ruože, naftos kainos antradienį toliau traukia žemyn.

1

„Brent“ rūšies naftos ateities sandorių kaina antradienio ryte smuko 0,58 proc. iki 66,7 JAV dolerio už barelį, o WTI rūšies naftos kaina nusileido 0,64 proc. iki 63,04 JAV dolerio už barelį, rodo portalo „Trading Economics“ skelbiami duomenys.

Naftą eksportuojančių valstybių organizacija (OPEC) ir jos sąjungininkai – vadinamoji OPEC+ grupė – siekia padidinti gavybą, stengdamasi užimti didesnę rinkos dalį, ir, kaip praneša šaltiniai, sekmadienį vyksiančiame susitikime greičiausiai pritars dar vienam gavybos padidinimui mažiausiai 137 tūkst. barelių per dieną.

Be to, šeštadienį po pustrečių metų pertraukos buvo atnaujintas naftos eksportas iš Irako Kurdistano regiono į Turkiją nutiestu naftotiekiu.

Tuo metu JAV prezidentas Donaldas Trumpas ir Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu pirmadienį pareiškė, kad pasiekė preliminarų susitarimą dėl 20 punktų JAV plano dėl taikos Gazos Ruože, tačiau jam dar turi pritarti palestiniečių kovotojų grupuotė „Hamas“. 

Tačiau D. Trumpas įspėjo, kad jei „Hamas“ atmes planą, Izraelis turės jo leidimą „baigti darbą“ turint jo visišką palaikymą. 

