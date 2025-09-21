Atliekų tvarkytojams – 16,8 mln. eurų plastiko perdirbimo įrangai įsigyti

Anot jos, parama galės pasinaudoti atliekų tvarkytojai, norintys sukurti arba atnaujinti plastiko atliekų paruošimo perdirbti ir perdirbimo įrangą. Vienam pareiškėjui planuojama skirti iki 6 mln. eurų paramą. Projekto veiklos turės būti įgyvendintos iki 2028 metų lapkričio pabaigos.
„Tikimasi, kad šios investicijos padės spręsti plastiko nepakankamo tvarkymo problemą, taip prisidedant prie žiedinės ekonomikos tikslų. Remiantis ekspertų prognozėmis, įdiegus modernias technologijas, iš mišraus srauto perdirbimui tinkamų atliekų kiekis galėtų padvigubėti“, – pranešime dėstė ministerija.
Aplinkos apsaugos agentūros duomenimis, plastiko, įskaitant pakuotes, atliekos mišriame komunalinių atliekų sraute sudaro vidutiniškai apie 15 proc. Iš Lietuvos gyventojų surenkama ir perdirbti perduodama didžioji dalis gėrimų plastikinių butelių pakuočių (apie 90 proc. nuo patiekto rinkai kiekio).
