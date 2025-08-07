Šaulys užgrobė „McDonald`s“ restoraną Čerkasuose: atskubėjo visos tarnybos

Apie tai praneša „RBC-Ukraina“, remdamasi savo šaltiniais ir Ukrainos nacionalinės policijos komunikacijos skyriumi.
„Čerkasų policija dirba šaudynių vietoje maitinimo įstaigoje miesto centre. Preliminariais duomenimis, ginkluotas vyras yra pastato viduje. Policija evakavo lankytojus ir personalą“, – nurodė policija.
Pranešama, kad tyrimo operatyvinė grupė, specialiųjų pajėgų pareigūnai ir medikai yra įvykio vietoje.
Iš „McDonald's“ evakuotas sužeistasis
Iš užimto maitinimo įstaigos greitosios pagalbos medikai evakavo sužeistąjį ant neštuvų. Prieš tai į pastatą įėjo specialiųjų policijos pajėgų darbuotojai.
RBC-Ukraina šaltinių duomenimis, sužeistasis yra pats šaulys, kuris užgrobė restoraną ir per šaudymą pats save sužeidė.
