  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Šaulys užgrobė „McDonald`s“ restoraną Čerkasuose: atskubėjo visos tarnybos

2025-08-07 13:06 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-07 13:06

Trečiadienį centriniame Ukrainos mieste Čerkasuose vyras užgrobė restoraną „McDonald's“. Maitinimo įstaigoje nuaidėjo šūviai.

Šaulys užgrobė „McDonald`s“ restoraną Čerkasuose: atskubėjo visos tarnybos (nuotr. Telegram)

Trečiadienį centriniame Ukrainos mieste Čerkasuose vyras užgrobė restoraną „McDonald's“. Maitinimo įstaigoje nuaidėjo šūviai.

0

Apie tai praneša „RBC-Ukraina“, remdamasi savo šaltiniais ir Ukrainos nacionalinės policijos komunikacijos skyriumi.

„Čerkasų policija dirba šaudynių vietoje maitinimo įstaigoje miesto centre. Preliminariais duomenimis, ginkluotas vyras yra pastato viduje. Policija evakavo lankytojus ir personalą“, – nurodė policija.

Pranešama, kad tyrimo operatyvinė grupė, specialiųjų pajėgų pareigūnai ir medikai yra įvykio vietoje.

Iš „McDonald's“ evakuotas sužeistasis

Iš užimto maitinimo įstaigos greitosios pagalbos medikai evakavo sužeistąjį ant neštuvų. Prieš tai į pastatą įėjo specialiųjų policijos pajėgų darbuotojai.

RBC-Ukraina šaltinių duomenimis, sužeistasis yra pats šaulys, kuris užgrobė restoraną ir per šaudymą pats save sužeidė.

