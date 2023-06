Svarbiausi karo įvykiai Ukrainoje:

22:34 | Šiomis Ukrainos krypimis – tikras pragaras: per dieną įvyko virš 30 mūšių

Rusijos kariškiai pagrindines jėgas sutelkia Lymano, Bachmuto, Avdijivkos ir Marijinsko kryptimis – čia vyksta sunkios kovos, o per šiandien dieną įvyko daugiau nei 30 kovinių susirėmimų.

Apie tai skelbiama Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo suvestinėje, praneša „Ukrinform“.

„Priešas ir toliau sutelkia savo pajėgas Lymano, Bachmuto, Avdijivkos ir Marijinsko kryptimis, sunkūs mūšiai tęsiasi. Per dieną įvyko daugiau nei 30 kovinių susirėmimų", - sakoma pranešime.

Generalinio štabo duomenimis, per dieną Ukrainos gynybos pajėgų aviacija įvykdė 12 smūgių į okupantų personalo koncentracijos zonas ir šešis – į priešlėktuvines raketų sistemas. Ukrainos gynėjams pavyko sunaikinti Rusijos atakos sraigtasparnį Mi-24, valdymo postą ir priešo amunicijos sandėlį.

Pažymima, kad per dieną okupantai įvykdė daugiau nei 30 oro antskrydžių, 23 atakas iš raketinių salvinių sistemų prieš Ukrainos karių pozicijas ir apgyvendintas vietoves.

21:59 | Sevastopolyje nugriaudėjo sprogimai

Sevastopolyje (viename laikinai okupuoto Krymo pusiasalio miestų) nugriaudėjo sprogimai.

Apie tai pranešė prorusiškas „Telegram“ kanalas „Čp / Sevastopol“, remdamiesi vietos gyventojų pranešimais. Pasak liudininkų, po sprogimo netoli miesto parko, maždaug už 1,5 km atstumo, į vandenį įkrito didelis objektas.

„Telegram“ kanalo pokalbiuose gyventojai aptarė tikėtiną Rusijos oro gynybos darbą virš jūros, tačiau rusų staytinis Kryme Michailas Razvožajevas ėmė raminti gyventojus, apkaltinęs ukrainiečius neva skleidžiant melagienas.

Verta paminėti, kad Krymo okupacinė valdžia pastaruoju metu vis labiau ėmė slėpti oro atakas.

21:20 | Ukrainos žvalgyba patvirtino Rusijos atakas prieš jos būstinę Kyjive

Rusija tikrai bandė atakuoti Ukrainos žvalgybos pastatą Kyjive, tačiau okupantai savo tikslų nepasiekė, patvirtino Ukrainos gynybos ministerijos Vyriausiosios žvalgybos valdybos atstovas Andrijus Jusovas.

„Taip, buvo išpuolių. Bet jie nepasiekė rezultato, kurio norėjo juokingas Rusijos diktatorius (Putinas, – red.). Dėl šių priešiškų veiksmų žvalgybos darbas nesustojo nė valandai“, – sakė A. Jusovas.

Daugiau išpuolių detalių jis nepateikė.

20:28 | Rusų kariai skundžiasi negaunantys algų

Ukrainos karinė žvalgyba perėmė rusų kario pokalbį su draugu, kuriame skundėsi nesulaukiantis algos.

Pokalbio metu karys skundžiasi, kad valstybė jam jau neišmokėjo virš pusės milijonų rublių.

„Jie rado mane, kad esu čia, aš pasakiau, kad kovoju.<...> Man jau pusė milijono „kyšo“ (skolingi, – red.), kažkur apie 600 tūkst.“, – kalbėjo okupantas.

19:56 | Okupantams – didžiuliai nuostoliai: ukrainiečiai numušė Rusijos sraigtasparnį Mi-24

Trečiadienį Ukrainos kariai numušė Rusijos atakos sraigtasparnį Mi-24, pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.

„Gera žinia. Šiandien po pietų mūsų kariai numušė Rusijos sraigtasparnį Mi-24. Mes atsilaikysime ir laimėsime!" – pažymėjo Generalinis štabas.

19:20 | Karo ekspertas: Ukraina Krymą gali išlaisvinti iki vasaros pabaigos

Buvęs JAV kariuomenės Europoje vadas Benas Hodgesas sako, kad Ukrainos pajėgos gali išlaisvinti Krymą dar iki vasaros pabaigos. Pasak jo, tokių rezultatų būtų galima pasiekti tik jei partneriai teiks karinę pagalbą.

„Aš vis dar tvirtinu, kad jei Jungtinės Valstijos suteiks tai, ko Ukrainai reikia, Ukraina vis tiek gali išlaisvinti Krymą iki šios vasaros pabaigos“, – sakė B. Hodgesas.

Pasak jo, dar per anksti vertinti bet kokią Ukrainos kontrpuolimo sėkmę, tačiau jis teigė, kad Kyjivo perspektyvos išlieka optimistiškos.

Kartu jis pridūrė, kad sėkmingam kontrpuolimui Ukrainai reikia didelio nuotolio tikslių ginklų, tokių kaip ATACMS, „Grey Eagle“ dronų ar kitų ginklų sistemų, kurios „gali pasiekti daugiau“.

18:55 | Kyjivas: trys karo belaisviai, kuriuos Maskva perdavė Vengrijai, grįžo į Ukrainą

Kyjivas trečiadienį pranešė, kad trys karo belaisviai, kuriuos Rusija paleido ir perdavė Vengrijai, buvo sugrąžinti į Ukrainą, bet kritikavo Budapeštą dėl to, kad šis, kaip teigiama, apsunkino perdavimo procesą.

Anksčiau šią savaitę Kyjivas pareiškė, kad Vengrija neleido įvažiuoti Ukrainos pareigūnams, mėginantiems susisiekti su 11 buvusių karo belaisvių, kuriuos Maskva perdavė Budapeštui.

Incidentas tik dar labiau paaštrino Ukrainos ir Vengrijos santykius. Nepaisant Rusijos plataus masto invazijos į Ukrainą, Vengrija – Europos Sąjungos narė – palaiko santykius su Maskva.

„Patvirtinu, kad trys buvę karo belaisviai grįžo į Ukrainą“, – vietos televizijai sakė Ukrainos teisių ombudsmenas Dmytro Lubinecas.

18:30 | Kachovkos užtvankos sugriovimo žala aplinkai siekia apie 1,5 mlrd. dolerių

Kyjivas trečiadienį pareiškė, kad šio mėnesio pradžioje sugriovus Rusijos kontroliuojamą Kachovkos hidroelektrinės užtvanką Pietų Ukrainoje aplinkai buvo padaryta maždaug 1,5 mlrd. dolerių (1,37 mlrd. eurų) žala.

Londone vykusioje Ukrainos atstatymo konferencijoje ukrainiečių ministras pirmininkas Denysas Šmyhalis pareiškė, kad į šiuos preliminarius skaičius nėra įtraukti nuostoliai žemės ūkiui, infrastruktūrai, gyvenamiesiems pastatams ir pačios elektrinės atstatymo išlaidos.

17:58 | Karo ekspertas: rusai pietuose ruošiasi bėgti

Ukrainos karo ir politikos apžvalgininkas Oleksandras Kovalenka sako, kad rusai Ukrainos pietuose ruošiasi bėgti, skelbia UNIAN.

Pasak jo, Rusija nesitiki sulaikyti žemyninės pietų Ukrainos dalies ir ruošia savo kariams pabėgimo kelią į laikinai okupuotą Krymą, kur tankiai stato gynybos linijas.

„Rusijos karių kontingentas, kuris dabar dislokuotas Kryme, nepajėgus užpildyti ir išlaikyti gynybos šioje daugybėje linijų“, – sakė jis.

Anot jo, dabar Kryme yra iki 20-25 šarvuotų Rusijos kariuomenės transporterių, kurių nepakanka sėkmingai gynybai.

„Bendras Rusijos pajėgų kiekis Chersono, Zaporižios ir šiek tiek Donecko srityse yra 150 000. Tai yra maždaug 180 šarvuočių, galinčių išlaikyti gynybą 1–2 km atstumu nuo fronto. Visa tai leidžia daryti prielaidą, kad rusų dalinių sutelkimas lygiagretainiu būdu vykdomas tolesniam jų evakuavimui į pusiasalį“, – padarė išvadą ekspertas.

O. Kovalenka pridūrė, kad tokiais veiksmais Rusijos karių vadovybė tik patvirtina, kad jie nejaučia jokio optimizmo išlaikyti kairiojo kranto Chersono srities ir dalies Zaporižios kontrolę.

17:31 | Šaltiniai: Rusija „prakišo“ Charkivą dėl Putino įgeidžių pasipuikuoti

Rusijos pajėgų gėdingas atsitraukimas iš Charkivo srities 2022-ųjų rugsėjį, kuomet rusų kariai turėjo bėgti iš jau okupuotų Kupjansko, Iziumo ir Limano miestų, gali būti aiškinama V. Putino įgeidžiu pasipuikuoti savo kariuomenės pratybomis.

17:13 | Maskva paskelbė WWF nepageidaujama organizacija

Maskva trečiadienį Pasaulio gamtos fondą (WWF) paskelbė nepageidaujama organizacija, nes ši aplinkosaugos organizacija esą kelia pavojų Rusijos ekonominiam saugumui.

Nepageidaujamos organizacijos statusas reiškia, kad jos veikla Rusijoje laikoma nusikalstama, o jos darbuotojams gresia baudžiamasis persekiojimas.

„Rusijos generalinė prokuratūra nusprendė pripažinti tarptautinės nevyriausybinės organizacijos... WWF veiklą nepageidautina Rusijos Federacijoje“, – teigiama išplatintame pareiškime.

16:53 | Briuselis: Ukraina padarė tam tikrą pažangą dėl stojimo į ES derybų sąlygų

Briuselis trečiadienį pareiškė, kad iš septynių su reformomis susijusių kriterijų, nustatytų prieš Ukrainai pradedant oficialias derybas dėl stojimo į Europos Sąjungą, Kyjivas įvykdė du.

Europos Komisija naujausią informaciją pateikė per susitikimą su 27 bloko šalių ambasadoriais.

Reaguodama į Rusijos invaziją, praėjusių metų birželį ES suteikė Ukrainai kandidatės statusą – tai buvo didelę simbolinę reikšmę turintis žingsnis.

EK Kyjivui nustatė septynis kriterijus, laikomus stojimo derybų pradžios sąlygomis. Tarp jų yra kovos su plačiai paplitusia korupcija stiprinimas ir teismų reformos.

ES diplomatai teigė, kad kol kas įvykdytos dvi sąlygos, susijusios su politinės įtakos žiniasklaidai mažinimu ir teismų sistemos reformomis. Pasak jų, dėl kitų penkių kriterijų Ukraina padarė tam tikrą pažangą.

Planuojama, kad spalį EK pateiks išsamesnį Ukrainos pažangos vertinimą ir nuomonę, ar pradėti derybas dėl narystės.

16:28 | ES susitarė dėl naujo sankcijų paketo Rusijai

Kartu su Prancūzija ir Čekija ES Tarybai pirmininkaujančios Švedijos biuras pranešė, kad ES atstovai susitarė dėl naujo sankcijų paketo.

„Šiandien ES šalių atstovai susitarė dėl 11-ojo sankcijų Rusijai paketo“, – rašoma socialiniame tinkle „Twitter“.

Naujame sankcijų pakete įtrauktos priemonės, skirtos stabdyti anksčiau paskelbtų sankcijų apėjimo mechanizmus, skelbiama Švedijos vadovaujamos Europos Tarybos paskyroje.

Gegužės pradžioje Lietuvos užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis tvirtino, kad Europos Sąjungai (ES) ruošiantis priimti vienuoliktąjį sankcijų paketą Rusijai, jame nebus esminių ribojimų įmonėms, kuriuos siūlė Lietuva.

„Turbūt reikia pripažinti, kad tai nėra didelis sankcijų paketas, kadangi jame nėra esminių naujų ar įmonių, ar sričių, kurias, tiesa sakant, ir mes esame siūlę. Tai reiškia, kad sutarimas dėl to nebuvo rastas“, – LRT radijui tuomet kalbėjo G. Landsbergis.

Lietuvai siekė, kad ES įvestų sankcijas Rusijos branduolinei korporacijai „Rosatom“, G. Landsbergis anksčiau sakė, kad jas galima išskaidyti į septynias atskiras dalis ir dėl kiekvienos iš jų spręsti atskirai.

Anot jo, naujausiame sankcijų pakete didžiausias dėmesys skiriamas sankcijų apėjimui, apribojant ir įmones, kurios tiesiogiai su Rusija nesusijusios, tačiau gali padėti įvežti į šią valstybę draudžiamų prekių.

„Akcentas šiame sankcijų pakete pirmiausiai yra ant sankcijų apėjimo. Tai opi problema, dėl to, kad matome, kad prekių srautai į trečiąsias valstybes ir taip pat jautrių prekių – kitaip tariant jos gali būti naudojamos kaip dviguvos paskirties prekės – yra tikrai išaugę. Šis paketas suteikia ir teisinę bazę sankcionuoti arba įtraukti į sankcijas įmones, kurios nėra tiesiogiai susijusios su Rusija, bet įrodomai leidžia tas sankcijas apeiti ir netgi sritis, jeigu manytume, kad to reikia“, – teigė G. Landsbergis.

14:55 | Stebėtojai: baltarusiai kuria gynybinę liniją prie Lenkijos sienos

Stebėjimo grupė „Belaruski Hajun“ pirmadienį paskelbė, kad šalia Lenkijos esančioje Baltarusijos Bresto srityje, prie Sakų kaimo, pradėti statyti gynybiniai įtvirtinimai.

„Šalia Sakų kaimo (Bresto srities Žabinkos rajonas) buvo pradėti šaudymo pozicijų inžinerinės įrangos darbai, apimantys tranšėjų, apkasų ir blindažų sistemos statybą“, – rašoma „Belaruski Hajun“ pranešime.

Pasak stebėtojų, sprendžiant pagal Baltarusijos ginkluotųjų pajėgų statybų mastą, jie kuria gynybos liniją, kuri potencialiai galėtų tapti įtvirtintos teritorijos dalimi. Stebėtojai taip pat patikslino, kad įtvirtinimai statomi 28 km nuo sienos su Lenkija ir 47 km nuo sienos su Ukraina.

Remiantis kitais šaltiniais, įtvirtinimų statyboje naudojama sunkioji technika. Spėjama, kad juose bus įrengti vadinamieji „drakono dantys“ – piramidžių pavidalo betoninės konstrukcijos, skirtos apsiginti nuo šarvuočių ir tankų.

14:19 | Ukraina: rusai ukrainiečių darželinukus verčia rašyti laiškus okupantams

Okupuotuose Ukrainos miestuose Berdianske ir Melitopolyje vaikai verčiami rašyti laiškus rusų okupantams, skelbia Ukrainos Nacionalinės rezistencijos centras.

„Laikinai okupuotose teritorijose okupacinė administracija per jiems pavaldžius mokytojus verčia vaikus ikimokyklinio ugdymo stovyklose rašyti laiškus rusų okupantams.

Visų pirma, atitinkami laiškai buvo rašomi centralizuotai Berdiansko ir Melitopolio stovyklose. <...> Laiškus vaikams diktavo rusų mokytojai, kurie buvo atgabenti į regioną“, – skelbia Centras, rašo „Ukrainska Pravda“.

13:54 | Kremlius kritikuoja J. Bideno komentarą prilyginant Xi Jinpingą diktatoriams

Kremlius trečiadienį užsipuolė Jungtines Valstijas, jų prezidentui Joe Bidenui prilyginus kolegą iš Kinijos Xi Jinpingą diktatoriams, ir teigė, kad šie JAV lyderio komentarai atspindi esą neprognozuojamą Vašingtono užsienio politiką.

„Tai labai prieštaringa JAV užsienio politikos apraiška, parodanti reikšmingą nenuspėjamumo elementą“, – reporteriams sakė Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas.

Jis kalbėjo po neseniai įvykusio JAV valstybės sekretoriaus Antony Blinkeno vizito Kinijoje, kuriuo siekta švelninti įtampą tarp Pekino ir Vašingtono, ir po J. Bideno antradienio pastabų, kuriose jis Kinijos prezidentą prilygino diktatoriams.

13:19 | „Bellingcat“ aptiko ukrainietį, įtariamą „Nord Stream“ dujotiekio sprogdinimu

„Bellingcat“ tyrėjai įvardijo vieną iš įtariamųjų susprogdinus dujotiekį „Nord Stream“. Anot Vokietijos teisėsaugos ir savo pačių surinktos informacijos – sabotažo misijoje dalyvavo karys Valerijus Kolesnikas.

12:27 | JAV skirs 1,3 mlrd. dolerių vertės naujos ekonominės pagalbos Ukrainai

JAV valstybės sekretorius Antony Blinkenas trečiadienį paskelbė, kad Vašingtonas skirs 1,3 mlrd. dolerių (1,19 mlrd. eurų) vertės naujos ekonominės pagalbos Ukrainai, pirmiausia jos energijos ir infrastruktūros poreikiams patenkinti.

„Rusijai tęsiant naikinimą, esame pasirengę padėti Ukrainai atsikurti – atkurti gyvenimus, atstatyti šalį, atkurti ateitį“, – sakė A. Blinkenas tarptautinėje Ukrainos atstatymui skirtoje konferencijoje Londone.

12:14 | DB: Rusija ruošiasi Krymo gynybai

Didžiosios Britanijos gynybos ministerijos žvalgyba užfiksavo, kad Rusijos pajėgos ties okupuotu Krymo pusiasaliu ėmė ruošti gynybos linijas.

„Pietų Ukrainos sektoriuose tęsiasi intensyvios kovos. Tačiau pastarosiomis savaitėmis Rusija ir toliau dėjo dideles pastangas, kurdama gynybines linijas giliai užnugario zonose, ypač artėjant prie okupuoto Krymo.

Tai apima plačią 9 km ilgio gynybos zoną, 3,5 km į šiaurę nuo Armiansko miesto, ant siauro sausumos tilto, jungiančio Krymą su Chersono sritimi.

Šios sudėtingos gynybos priemonės pažymi Rusijos vadovybės vertinimą, kad Ukrainos pajėgos gali tiesiogiai pulti Krymą. Rusija ir toliau svarbiausiu politiniu prioritetu laiko pusiasalio kontrolės išlaikymą“, – konstatuoja britų žvalgai.

2014 metais Maskva aneksavo Ukrainai priklausantį Krymo pusiasalį, surengusi vadinamąjį referendumą, kurio nei Kyjivas, nei Vakarai niekada nepripažino.

