Rusijos ataka prieš civilius Chersone: dronas pataikė į keleivinį autobusą

Ukraina pirmą kartą kalėti iki gyvos galvos nuteisė Rusijos karį, nužudžiusį karo belaisvį
Ukraina ketvirtadienį pranešė, kad skyrė pirmąją laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmę Rusijos kareiviui, kaltinamam nužudžius ukrainiečių karo belaisvį, kuris pasidavė mūšyje 2024 metų sausį.
„Tai pirmas kartas Ukrainos istorijoje, kai okupantui skirta tokia bausmė būtent už gynybos pajėgų kario egzekuciją“, – sakoma Ukrainos saugumo tarnybos (SBU) pareiškime.
Rusija nuteisė kalėti du kolumbiečius, kovojusius už Ukrainą
Maskvos remiamas teismas okupuotoje Ukrainos Donecko srityje du kolumbiečius nuteisė kalėti 13 metų už kovą Kyjivo pusėje, ketvirtadienį pranešė Rusijos generalinis prokuroras.
„Už dalyvavimą karo veiksmuose, Ukrainos ginkluotųjų pajėgų pusėje, Alexanderis Ante ir Jose Aranda buvo nuteisti kalėti po 13 metų“, – socialiniame tinkle „Telegram“ pranešė prokuratūra.
Kitą savaitę Rusijoje lankysis būrys žymių kraštutinių dešiniųjų partijos „Alternatyva Vokietijai“ (AfD) narių, ketvirtadienį patvirtino partija. Tai veikiausiai sukels pasipiktinimą Vokietijoje, nes oficialūs santykiai su Rusija dėl karo Ukrainoje tebėra įšaldyti.
AfD parlamentinės grupės atstovas Berlyne pranešė, kad Steffenas Kotré ir Raineris Rothfussas dalyvaus konferencijoje Juodosios jūros kurorte Sočyje. Juos lydės AfD skyriaus rytinėje Saksonijos žemėje vadovas Jörgas Urbanas. Pasak šaltinių partijoje, į šią grupę įeina ir Europos Parlamento narys Hansas Neuhoffas.
AfD parlamentinė grupė Saksonijoje pranešė, kad politikai vyksta į Rusiją dalyvauti „BRICS ir Europos simpoziume“, kuriame tarp pranešėjų nurodytas buvęs Rusijos prezidentas Dmitrijus Medvedevas.
BRICS sudaro steigėjos Brazilija, Rusija, Indija, Kinija ir Pietų Afrikos Respublika bei kitos šalys.
„Sankcijos Rusijai daro mūsų šaliai didelę žalą. Kai tik AfD bus valdžioje, mes jas panaikinsime“, – paklaustas apie vizitą, sakė J. Urbanas.
„Mes atstovaujame Vokietijos interesams, kurių federalinė vyriausybė nebepaiso“, – sakė S. Kotré, tarp tų interesų paminėjęs pigios energijos šaltinius, taikos diplomatiją, ryšius su BRICS šalių atstovais.
Prieš imigraciją nusistačiusi AfD prieštarauja sankcijoms, taikomoms Maskvai dėl jos pradėto karo Ukrainoje, ir ne kartą pateko į žiniasklaidos antraštes dėl palankumo Rusijai.
Paskelbtas vaizdo įrašas: užfiksuotas ilgai planuotas ukrainiečių smūgis „Shahed“ bazei
Trečiadienio vakarą Ukrainos Specialiųjų operacijų pajėgos smogė „Shahed“ dronų saugojimo, komplektavimo ir paleidimo bazei laikinai okupuotame Donecke.
Pajėgos „Telegram“ paskelbė, kad rusų karinė infrastruktūra buvo buvusio tarptautinio oro uosto teritorijoje.
Pažymima, kad daugiau nei 90 procentų paleistų Specialiųjų operacijų pajėgų dronų pasiekė savo tikslą. Galingą sprogimą ir pakartotinius sprogimus užfiksavo daugybė liudininkų.
Smūgį surengė Ukrainos specialiųjų operacijų, raketinės ir artilerijos pajėgos.
„Specialiųjų operacijų pajėgos toliau vykdo asimetrines operacijas, siekdamos sustabdyti Rusijos karinę agresiją“, – teigiama pranešime.
Bulgarija imasi veiksmų – nori perimti Rusijos naftos perdirbimo gamyklos kontrolę
Bulgarija rengia naują įstatymą, kuris jai leistų perimti svarbią naftos perdirbimo gamyklą, priklausančią JAV įvestų sankcijų prispaustai Rusijos naftos gigantei „Lukoil“, ketvirtadienį pranešė britų naujienų portalas „The Independent“.
„Burgas“ naftos perdirbimo gamykla yra vienintelė tokio tipo gamykla Bulgarijoje ir buvo svarbi „Lukoil“ verslo imperijos užsienyje dalis. Dabar bendrovė susiduria su JAV sankcijomis dėl Rusijos karo Ukrainoje.
Lukašenka pakvietė ukrainiečius atvykti į Baltarusiją: „Manau, kad jie man atleis“
Autoritarinis Baltarusijos prezidentas Aliaksandras Lukašenka pakvietė ukrainiečius atvykti į Baltarusiją. Kaip skelbia baltarusių agentūra „Belta“, apie tai jis kalbėjo atidarydamas atnaujintą tiltą per Pripetės upę.
Jis pareiškė esąs pasirengęs priimti į šalį papildomų migrantų iš Ukrainos.
Ukrainos pareigūnas: sankcijos „Rosneft“ ir „Lukoil“ gali atimti iš Kremliaus iki 5,5 mlrd. dolerių per mėnesį
Naujos JAV, Jungtinės Karalystės ir Europos Sąjungos sankcijos, įvestos Rusijos naftos bendrovėms „Rosneft“ ir „Lukoil“, gali atimti iš Kremliaus iki 5,5 mlrd. dolerių mėnesinių pajamų ir taip padaryti didelį poveikį jo kariniams pajėgumams.
Apie tai interviu agentūrai „Ukrinform“ pareiškė prezidento įgaliotinis sankcijų politikos klausimais Vladyslavas Vlasiukas.
„JK pirmoji įvedė sankcijas „Rosneft“ ir „Lukoil“, o po savaitės tą padarė JAV. Amerikiečiai išplėtė apribojimus šioms bendrovėms ir 32 jų dukterinėms įmonėms, taikydami juos vertikaliai integruotoms struktūroms (nuo žaliavos iki galutinio produkto – red. past.). Tai daro poveikį 60-70-čiai proc. Rusijos naftos eksporto į Indiją ir Kiniją. Jei apribojimų laikymasis pasieks 80 proc., apskaičiuota, kad Rusijos biudžetas kas mėnesį patirs apie 5,5 mlrd. dolerių nuostolių“, – aiškino V. Vlasiukas.
Nors JAV sankcijos oficialiai įsigalioja lapkričio 20 d., jų poveikis jau jaučiamas.
„Naftos tiekimo sutartys pasirašomos iš anksto. Kaip tik praėjusią savaitę pastebėjome, kad beveik 20 proc. sumažėjo ateities tiekimo sutarčių. Jau yra pranešimų, kad Kinijos pirkėjai smarkiai sumažino susidomėjimą Rusijos nafta. Taigi poveikis jau matomas“, – pridūrė jis.
V. Vlasiukas pabrėžė, kad bet kokie Rusijos bandymai apeiti sankcijas vargu ar bus sėkmingi, nes Vakarų partneriai veikia koordinuotai.
„Nukreipus eksportą per kitą juridinį asmenį, beveik neabejotinai sankcijos bus taikomos ir tai bendrovei. Juk jei amerikiečiai, europiečiai ir britai jau įvedė sankcijas „Rosneft“ ir „Lukoil“, tai įtraukti į juodąjį sąrašą bet kurį kitą eksportuotoją iš esmės nebūtų sudėtinga“, – pažymėjo jis.
Jis taip pat akcentavo, kad net Kinija negali visiškai ignoruoti šių apribojimų.
„Šiandieninėje naftos prekyboje tokie klausimai kaip tiekimas, eksportas, gavyba ir transportavimo draudimas negali būti susiaurinti iki dvišalių Rusijos ir Kinijos santykių. Pasaulinė naftos rinka neveikia izoliuotai. Manau, kad poveikis bus reikšmingas“, – sakė V. Vlasiukas.
Jis taip pat pabrėžė, kad sankcijos naftos bendrovėms turės įtakos Rusijos galimybėms finansuoti savo gynybos pramonę.
„Tai apribos Rusijos galimybes mokėti už ginklus. Kalbama ne tik apie sumažėjusias biudžeto pajamas, bet ir apie apribotą prieigą prie šių bendrovių turimų lėšų, kurios dažnai naudojamos atsiskaitymams už karinį tiekimą. „Rosneft“, „Lukoil“ ir daugelis kitų didelių eksportuotojų dažnai lėšas, sukauptas ne Rusijoje, naudojo atsiskaitymams už Rusijos poreikių tenkinimą“, – aiškino V. Vlasiukas.
Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, po naujausių JAV sankcijų įvedimo smarkiai sumažėjo rusiškos žaliavinės naftos gabenimas jūra.
Rutte perspėja: Rusijos pavojus nesibaigs pasibaigus karui Ukrainoje
NATO generalinis sekretorius Markas Rutte įspėjo, kad Rusijos keliamas pavojus nesibaigs Ukrainoje ir kad Maskva kartu su kitais ruošiasi „ilgalaikei konfrontacijai“, rašo „TVP World“.
Ketvirtadienį Bukarešte vykusio NATO ir pramonės forumo metu M. Rutte aljanso pramonės sektoriui pareiškė, kad valstybių narių įsipareigojimas iki 2035 m. 5 proc. nuo BVP skirti gynybai yra „tai, ko mums reikia, kad būtume saugūs“.
Ilgai planuota operacija: ukrainiečiai sunaikino „Shahed“ bazę Donecke
Laikinai okupuotame Donecke po kelis mėnesius trukusio pasiruošimo pavyko sunaikinti „Shahed“ tipo smogiamųjų dronų saugojimo, komplektavimo ir paleidimo bazę, rašo UNIAN.
Apie tai „Telegram“ pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų dronų sistemų vadas Robertas Madyaras Brovdis.
Smūgį surengė Ukrainos specialiųjų operacijų, raketinės ir artilerijos pajėgos. Operacijos metu sunaikinta „Shahed“ dronų saugojimo, komplektavimo ir paleidimo bazė, kuri buvo įsikūrusi laikinai okupuotoje Donecko oro uosto teritorijoje.
„Šio sudėtingo tikslo parengimas virto daug mėnesių trukusia kruopščia žvalgybos operacija, sudaryta iš smulkių dėlionių; šią naktį ji buvo įgyvendinta atitinkamomis Ukrainos gynybos pajėgų specialiųjų operacijų ir raketinių pajėgų priemonėmis“, – cituojamas vadas.
Per dronų smūgį Dnipropetrovskui sužeisti aštuoni žmonės
Per Rusijos dronų smūgį Kamjanskėje Dnipropetrovsko srityje nukentėjo aštuoni žmonės. Tai tinkle „Telegram“ pranešė srities administracijos vadovas Vladyslavas Haivanenka.
Jo duomenimis, mieste kilo keli gaisrai. Apgadintas vienas keturių aukštų pastato blokas. Taip pat apgadinta automobilių, infrastruktūra bei transporto įmonė.
Rusai bepiločiais atakavo ir Petropavlivką. Čia užsidegė komunalinės įmonės pastatas.
Oro gynyba Dnipropetrovsko srityje numušė 13 priešo dronų.
Angelina Jolie apsilankė Chersone
Ukrainiečių žiniasklaida trečiadienį pranešė, kad Holivudo žvaigždė ir filantropė Angelina Jolie netikėtai apsilankė viename pietiniame Ukrainos mieste, esančiame priešakinėse linijose tęsiantis Rusijos pradėtam karui.
Tai buvo antrasis jos vizitas į šalį nuo Rusijos invazijos pradžios.
A. Jolie, anksčiau buvusi Jungtinių Tautų (JT) pabėgėlių geros valios ambasadore, aplankė gimdymo namus ir vaikų ligoninę Chersone – mieste, kurį 2022 metais trumpai buvo okupavusi Maskva ir kuris vis dar kasdien bombarduojamas Rusijos.
Vietos pareigūno Vitalijaus Bohdanovo paskelbtoje nuotraukoje A. Jolie matoma vilkinti neperšaunamą liemenę su Ukrainos simbolika.
Nei A. Jolie, nei Ukrainos vyriausybė nepatvirtino jos vizito į Chersoną, esantį kitoje Dniepro pusėje nuo Rusijos kariuomenės.
Kino žvaigždė, kuri nuo 2012 iki 2022 metų dirbo UNHCR, JT pabėgėlių agentūros specialiąja pasiuntine, anksčiau lankėsi Ukrainoje praėjus keliems mėnesiams po Rusijos invazijos pradžios.
A. Jolie, kuri laimėjo „Oskarą“ už geriausią antraplanį vaidmenį 1999 metų filme „Mergina su trūkumais“ (Girl, Interrupted), vakariniame Lvivo mieste tąkart susitiko su perkeltaisiais asmenimis.
Žiniasklaida: apdovanojimų ceremonijos Ukrainoje metu smogė rusų raketa, žuvo elitiniai ukrainiečių kariai
Šeštadienį rusų raketos smogė bazei Dnipropetrovske, skelbia „The Guardian“. Anot leidinio, smūgio metu žuvo elitiniai Ukrainos kariai.
Buvo pradėtas tyrimas dėl galimo aplaidumo.
Skelbiama, kad tuo metu, kai buvo suduotas smūgis, vyko apdovanojimų ceremonija.
Nėra aišku, kiek karių žuvo per šį išpuolį, tačiau jį patvirtino Ukrainos operatyvinė grupė „Rytai“.
Kovos dėl Pokrovsko pasiekė finalinę stadiją: skelbia, kad miestas gali kristi per kelias dienas
Kovos dėl Pokrovsko pasiekė finalinę stadiją, skelbia prancūzų dienraštis „Le Monde“, rašo UNIAN. Rusų pajėgos apsupo Pokrovską ir įsiveržė į miestą iš pietų ir rytų.
Pokrovskas gali tapti pirmu svarbiu miestu po Avdijivkos kritimo 2024 m.
Pokrovskas yra yra svarbus logistikos mazgas. Jis gali tapti okupantų atakos į Dniepropetrovsko sritį placdarmu.
Putino atsakymas Trumpui: įsakė parengti pasiūlymus dėl branduolinių bandymų
Rusijos režimo lyderis Vladimiras Putinas trečiadienį įsakė savo aukščiausiems pareigūnams parengti pasiūlymus dėl galimų branduolinių ginklų bandymų, rašo „Reuters“.
To Maskva nedarė nuo 1991 m., kai žlugo Sovietų Sąjunga.
Šis įsakymas buvo atsakas į praėjusią savaitę prezidento Donaldo Trumpo paskelbtą sprendimą atnaujinti branduolinių ginklų bandymus.
Rusijos pajėgos Ukrainoje per pastarąją dieną neteko dar 1 170 karių
Nuo 2022 m. vasario 24 iki 2025 m. lapkričio 6 d. Rusijos pajėgos Ukrainoje neteko maždaug 1 147 740 karių, iš jų 1 170 žuvo arba buvo sužeista per pastarąją parą.
Apie tai „Facebook“ paskyroje pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.
Nuo plataus masto karo pradžios Ukrainos gynybos pajėgos sunaikino 11 329 Rusijos tankus, 23 541 (+6 per pastarąją parą) šarvuotąją kovos mašiną, 34 288 (+15) artilerijos sistemas, 1 535 daugkartinio raketų paleidimo įrenginius, 1 237 priešlėktuvinės kovos sistemas ir 3 918 kruizinių raketų. Rusijos kariuomenė taip pat neteko 428 karo lėktuvų, 346 sraigtasparnių, 78 430 (+172) taktinių bepiločių orlaivių sistemų, 28 karo laivų / katerių, 1 povandeninio laivo, 66 658 (+84) transporto priemonių ir degalų sunkvežimių ir 3 991 (+1) specialiosios įrangos vienetų.
Duomenys apie priešo nuostolius nuolat atnaujinami.
Gubernatorius: per dronų ataką Rusijos Volgogrado srityje žuvo žmogus
Per dronų ataką Pietų Rusijos Volgogrado srityje, vietos gubernatoriaus duomenimis, žuvo žmogus. Tai 48 metų civilis, ketvirtadienį tinkle „Telegram“ pranešė gubernatorius Andrejus Bočiarovas. Anot jo, smogta 24 aukštų gyvenamajam pastatui, „buvo apgadinti balkonai, išdužo aplinkinių pastatų langai“.
Krentančios nuolaužos sukėlė gaisrą pramoniniame rajone.
Volgogrado sritis yra už maždaug 400 km nuo Rusijos ir Ukrainos sienos. Tai pramonės centras su naftos perdirbimo gamyklomis.
Atakuotas Krymas: griaudėjo sprogimai, užsidegė naftos bazė
Naktį iš trečiadienio į ketvirtadienį buvo atakuotas Krymas, skelbia „Kanal 24“. Ten nugriaudėjo serija sprogimų, kilo gaisras naftos bazėje.
Apie tai pranešama „Telegram“ kanale „Krymskyj Veter“, informacija nėra oficiali.
Kanale pranešama, kad gaisras kilo naftos bazėje Simferopolyje.
Sprogimai Rusijoje: smogta vienai didžiausių elektrinių
Naktį iš trečiadienio į ketvirtadienį Rusijos Kostromos srityje buvo smogta vienai galingiausių elektrinių Rusijoje, rašo UNIAN. Vietos šaltiniai skelbia, kad vietoje griaudėjo sprogimai, kilo gaisras.
Srities gubernatorius Sergejus Sytnikovas sako, kad rusai atrėmė dronų išpuolį prieš energetikos objektus. Pasak jo, buvo nugriaudėjo keli „sprogimai“. Tačiau oro gynyba, atrodo, susitvarkė, o elektros tiekimas nenutrūko.
Vis dėlto nepriklausomi šaltiniai praneša apie rimtus energetikos įrenginių pažeidimus Kostromos elektrinėje, kilo galingas gaisras.
Ši elektrinė yra trečia pagal dydį šiluminė elektrinė Rusijoje. Ji aprūpina elektra didžiąją dalį centrinės Rusijos regiono, įskaitant gynybos pramonės įmones.
Trumpas skelbia pokalbio detales: Putinas kreipėsi į jį su prašymu
JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Rusijos režimo lyderis Vladimiras Putinas kreipėsi į jį su prašymu padėti išspręsti Rusijos ir Ukrainos karą, rašo UNIAN.
Tai įvyko prieš dvi savaites, kai D. Trumpas ir V. Putinas kalbėjosi telefonu.
Skelbiama, kad pokalbio metu V. Putinas naudojo rusų propagandos nuvalkiotą teiginį.
„Aš kalbėjau su Putinu prieš dvi savaites, ir jis pasakė, cituoju: „Jau dešimt metų bandome užbaigti tą karą, bet mums tai nepavyko. Dabar tau teks tai išspręsti.“ Man pavyko išspręsti kai kurias tokias problemas per valandą – be jokios pagalbos iš JT“, – cituojamas D. Trumpas.
Rusijos ataka prieš civilius Chersone: dronas pataikė į keleivinį autobusą
Lapkričio 6 d., Rusijos kariai smogė Chersono viešajam transportui – sprogmuo buvo numestas ant maršrutinio keleivinio autobuso. Tarp sužeistųjų – 14 metų mergaitė. Apie tai pranešė Chersono srities prokuratūros spaudos tarnyba.
Tyrimo duomenimis, lapkričio 6 d., apie 12.10 val., Rusijos kariai iš drono numetė sprogmenį, dėl kurio mieste buvo sunaikintas civilinis autobusas.
Per ataką nukentėjo trys keleiviai – 74 metų moteris, 43 metų vyras ir 14 metų mergaitė.
Chersono apygardos prokuratūros procesiniu vadovavimu pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl karo nusikaltimo.