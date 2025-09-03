Rado taktiką, kaip priversti Putiną baigti karą: jei taip ir toliau, prie derybų stalo gali sėsti dar rudenį

Volodymyras Zelenskis apie naujausius Rusijos smūgius: „Tai neabejotinai reikalauja pasaulio atsako“
Ukrainiečių prezidentas Volodymyras Zelenskis trečiadienį pareiškė, kad Rusijos lyderis Vladimiras Putinas naujais smūgiais Ukrainai demonstruoja savo nebaudžiamumą.
V. Putinas šiuo metu yra Pekine, kur susitiko su Kinijos ir Šiaurės Korėjos lyderiais.
„Putinas demonstruoja savo nebaudžiamumą. Ir tai neabejotinai reikalauja pasaulio atsako. Tik dėl nepakankamo spaudimo, pirmiausia Rusijos karo ekonomikai, ši agresija tęsiasi“, – prieš susitikimus su Baltijos ir Šiaurės valstybių pareigūnais Danijoje sakė V. Zelenskis.
Kyjivas trečiadienį pranešė, kad Rusijos pajėgos praėjusią naktį paleido daugiau nei 500 dronų ir raketų į Ukrainą per didelio masto ataką, daugiausia nukreiptą į vakarinę šalies dalį.
Ukrainos oro gynyba neutralizavo šimtus rusų dronų ir dvi dešimtis raketų
Ukrainos oro gynyba neutralizavo 430 Rusijos paleistų dronų, 14 sparnuotųjų raketų „Kalibr“ ir 7 raketas „Kh-101“, pranešė ginkluotosios oro pajėgos.
Nuo antradienio 16.00 val. rusai atakavo Ukrainą koviniais dronais ir įvairaus tipo imitaciniais bepiločiais, taip pat raketomis.
Oro atakas atrėmė Oro pajėgų ir Ukrainos gynybos pajėgų aviacija, zenitinių raketų kariuomenė, radioelektroninės kovos daliniai ir mobiliosios ugnies grupės.
Trečiadienio 9.00 val. duomenimis, patvirtinta, kad Ukrainos oro gynyba numušė arba neutralizavo 451 priešo oro taikinį: 430 dronų, 14 sparnuotųjų raketų „Kalibr“ ir septynias „Kh-101“ raketas. Iš viso Ukraina užfiksavo 526 oro taikinius.
Registruoti 3 raketų ir 69 kovinių dronų smūgiai 14 vietų. Bepiločių nuolaužos nukrito 14 vietų.
Po aštraus Trumpo pasisakymo – Rusijos reakcija
Vladimiro Putino patarėjas, rusų diplomatas Jurijus Ušakovas sureagavo į JAV prezidento Donaldo Trumpo linkėjimus.
D. Trumpas antradienį apkaltino Kinijos, Rusijos ir Šiaurės Korėjos lyderius sąmokslu prieš Jungtines Valstijas.
„Perduokite šilčiausius linkėjimus Vladimirui Putinui ir Kim Jong Unui, kol rezgate sąmokslą prieš Jungtines Amerikos Valstijas“, – parašė jis.
J. Ušakovas pareiškė, kad tikisi, jog tokie žodžiai buvo ironija.
Kaip rašo rusų propagandos agentūra TASS, J. Ušakovas pažymėjo, jog V. Putinas, Xi Jinpingas ir Kim Jong Unas nesvarsto sąmokslo prieš JAV, jie supranta Vašingtono vaidmenį dabartinėje tarptautinėje padėtyje.
Zacharova dūsauja: Rusija nesulaukia Trumpo vizito
Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstovė Marija Zacharova pareiškė, kad Rusija laukia JAV prezidento Donaldo Trumpo vizito, praneša rusų propagandos agentūra TASS.
„Apie tai pasakė mūsų šalies prezidentas po savo dalyvavimo viršūnių susitikime Aliaskoje. Jis padarė atitinkamus pareiškimus. Aš taip pat galiu jį pacituoti. Jis viešai pakvietė JAV prezidentą į Rusiją“, – cituojama ji.
Ukraina: Rusija pernakt paleido daugiau nei 500 dronų ir raketų
Kyjivas trečiadienį pranešė, kad Rusijos pajėgos paleido daugiau nei 500 dronų ir raketų į Ukrainą per didelio masto ataką, daugiausia nukreiptą į vakarinę šalies dalį.
Ukrainos oro pajėgos pranešė, kad Maskva paleido 502 dronus ir 24 raketas, o šalies vakarinių regionų pareigūnai teigė, kad keli žmonės buvo sužeisti, apgadinti gyvenamieji namai ir civilinė infrastruktūra.
„Trys raketos ir 69 dronai pataikė į 14 vietų, o numuštų sviedinių nuolaužos nukrito 14 vietų“, – pridūrė oro pajėgos.
Vladimiras Putinas dėkoja Kim Jong Unui už Šiaurės Korėjos karių pagalbą kare
Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas trečiadienį Kinijos sostinėje susitiko su Šiaurės Korėjos lyderiu Kim Jong Unu, kuris dalyvavo didžiuliame parade, skirtame Japonijos kapituliacijos Antrajame pasauliniame kare 80-osioms metinėms paminėti.
Kremlius pranešė, kad V. Putinas padėkojo Kim Jong Unui už Šiaurės Korėjos karių pagalbą Rusijai kare su Ukraina ir pareiškė, kad abi šalys kovoja kartu „prieš šiuolaikinį nacizmą“.
Rusijos pajėgos praėjusią parą neteko 780 karių
Nuo 2022 metų vasario 24 iki 2025 metų rugsėjo 3 dienos Rusijos kariuomenės nuostoliai Ukrainoje iš viso sudarė apie 1 084 570 karių (žuvusių ir sužeistųjų). Praėjusią parą eliminuota 780 priešo kareivių.
Apie tai feisbuko paskyroje pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.
Be to, Ukrainos gynybos pajėgos iki šiol sunaikino 11 157 (+1) priešo tankus, 23 237 (+4) šarvuotas kovos mašinas, 32 342 (+41) artilerijos sistemas, 1 477 (+0) daugkartinius raketų paleidimo įrenginius, 1 213 (+0) oro gynybos sistemų, 422 (+0) karo lėktuvus, 341 (+0) sraigtasparnį, 55 784 (+338) taktinių bepiločių orlaivių sistemas, 3 664 (+0) kruizines raketas, 28 karo laivus/ katerius, 1 povandeninį laivą, 60 600 (+112) automobilių ir degalų cisterną, 3 956 (+4) specialiosios įrangos vienetus.
Černihivo srityje be elektros liko 30 tūkst. vartotojų
Černihivo srityje rusai smogė kritinės infrastruktūros objektui. Dėl to daugiau nei 30 tūkst. vartotojų liko be elektros.
Rusijos pajėgos naktį iš antradienio į trečiadienį masiškai atakavo Ukrainą.
Lavrovas apie Rusijos reikalavimus derybose: prakalbo apie naujas „teritorines realijas“
Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Ukraina turėtų pripažinti ir teisiniu būdu įtvirtinti naujas „teritorines realijas“, rašo UNIAN.
Indonezijos laikraščiui „Kompas“ jis teigė, kad minėtos „realijos“ neva susiformavo tada, kai Krymas, Luhansko, Donecko, Zaporižios ir Chersono sritys prisijungė prie Rusijos.
Rusijos ministras taktiškai nutylėjo faktą, kad šios teritorijos buvo iš esmės prievarta aneksuotos. Rusija teigė, kad prisijungti prie Rusijos esą norėjo patys teritorijų gyventojai, tačiau Vakarai kaltina Rusiją klastojus referendumų balsavimus.
Trumpas apie pokalbius su Putinu: sužinojau labai įdomių dalykų, greit ir jūs sužinosite
JAV prezidentas Donaldas Trumpas antradienį pareiškė esąs labai nusivylęs Rusijos lyderio Vladimiro Putino nesugebėjimu sudaryti taikos susitarimo su Ukraina, tačiau aiškiau nepakomentavo galimų pasekmių Maskvai.
Nuo praėjusio mėnesio, kai Aliaskoje susitiko su V. Putinu, D. Trumpas ragino Kremliaus šeimininką surengti dvišales derybas su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu, tačiau vietoj to Rusija suintensyvino išpuolius prieš Kyjivą.
Lenkija įvedė aukščiausią parengties lygį: dėl rusų atakos prieš Ukrainą pakelti orlaiviai
Rusijai naktį į trečiadienį pradėjus oro antskrydžius Vakarų Ukrainoje netoli Lenkijos sienos, Lenkija aktyvavo lėktuvus savo oro erdvei apsaugoti.
„Siekiant užtikrinti Lenkijos oro erdvės saugumą, mūsų oro erdvėje intensyviai veikia lenkų ir sąjungininkų orlaiviai, o antžeminės oro gynybos ir radarų žvalgybos sistemos pasiekė aukščiausią parengties lygį“, – tinkle „X“ pranešė Lenkijos ginkluotųjų pajėgų operatyvinis štabas, kuriuo remiasi agentūra „Reuters“.
2.40 val. visoje Ukrainoje buvo paskelbtas oro pavojus, kai ukrainiečių karinės oro pajėgos įspėjo dėl Rusijos raketų ir dronų atakų.
Be kita ko, atakuota sostinė Kyjivas. „Kyjive veikia oro gynyba. Likite slėptuvėse, kol pavojus bus atšauktas“, – „Telegram“ kanale teigė Kyjivo karinės administracijos vadovas Timūras Tkačenka.
Didžiulė ataka prieš Ukrainą: sprogimai griaudėjo visą naktį
Rusija naktį iš antradienio į trečiadienį paleido šimtus dronų prieš Ukrainą, skelbia UNIAN. Taip pat užfiksuotos rusų raketos. Atakos tęsiasi iki pat ryto.
Įvairiuose regionuose užfiksuotos raketų grupės, pastebėtos „Kalibr“, X-101 raketos.
Rusai smogė geležinkelio infrastruktūrai Krivohrado srityje. Čia nukentėjo keturi darbuotojai, jų būklė patenkinama, jie ligoninėje. Ukrainiečiai perspėjami dėl traukinių vėlavimų dėl atakos.
Sprogimai nugriaudėjo Cmelnyckio srityje.
Rado taktiką, kaip priversti Putiną baigti karą: jei taip ir toliau, prie derybų stalo gali sėsti dar rudenį
Pastarosiomis savaitėmis Ukrainos dronų smūgiai Rusijos naftos infrastruktūrai sunaikino didžiąją dalį šalies naftos perdirbimo pajėgumų, pastebi „Politico“. Tai sukėlė trūkumą šalies viduje ir paliko Rusijos pramonę ant žlugimo ribos.
Ukrainos sąjungininkai Vakaruose teigia, kad ekonominis spaudimas Rusijai yra geriausias būdas privesti Vladimirą Putiną baigti karą.
Trys Europos pareigūnai, komentavę leidiniui, pareiškė manantys, kad sankcijų ir tokių tikslingų trukdymų derinys privers V. Putiną sėsti prie derybų stalo.
Ukrainos pajėgos vis praneša apie smūgius strategiškai svarbiems Rusijos objektams. Nors žalos poveikį sunku įvertinti, analitikai apskaičiavo, kad dabar neveikia 15–20 proc. Rusijos degalų gamybos, todėl Maskva įvedė eksporto draudimą, o provincijos miestų degalinėse formuojasi eilės.
ES ambasadorė Ukrainoje Katarina Mathernova pastebi, kad tokiais būdais karas perkeliamas į paprastų rusų gyvenimą. Tai yra viena iš nedaugelio priemonių, kurios sulaukia Kremliaus reakcijos.
„Rusijoje susidaro eilės prie degalinių, nes ukrainiečiai savo giliais smūgiais sugebėjo sutrikdyti naftos tiekimą“, – sako ji.
„Taigi tokia spaudimo taktika veikia, ir mums reikia ją tęsti, o ne nukrypti nuo kelio“, – priduria ji.
Kyjivas tokius smūgius vykdo jau daugiau nei metus, bet dabar jų poveikis jaučiamas labiau nei bet kada. Kartu jaučiamas ir sankcijų poveikis.
Buvęs Britanijos kariuomenės žvalgybos pareigūnas Philipas Ingramas sako, kad ši taktika yra „svarbi karo dalis“.
Ukrainos saugumo tarnybos pareigūnas leidiniui pareiškė, kad dronų smūgiai yra „sankcijų“ forma, skirta „sumažinti užsienio valiutos, kurios Rusijai reikia karui, įplaukimą“.
V. Putinas jau skundėsi „nuolatiniais smūgiais į energetikos objektus“ ir grasino tęsti Ukrainos civilinės energetikos infrastruktūros bombardavimą. Kai kur ėmė trūkti benzino, auga kainos. Eiliniai rusai susiduria su nuostoliais.
Spaudimo grupės „Hope for Ukraine“ generalinis direktorius Jurijus Boyečnko sako, kad tikisi, jog tokie ekonominiai sunkumai Rusiją dar šį rudenį privers sėsti prie derybų stalo.
„Jei Ukraina tęs savo smūgius prieš Rusijos naftos infrastruktūrą iki rudens vidurio, tai gali sukelti rimtų ekonominių problemų Rusijoje – problemų, kurios gali priversti Putiną derėtis sąžiningai ir baigti karą“, – pastebi jis.