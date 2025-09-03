Po fiasko Vučevičius baigia karjerą Juodkalnijos rinktinėje

Krepšininkas paskelbė, kad nepatekus į antrą Europos čempionato etapą, jo karjera rinktinėje – baigta.
„Tai nusivylimas mums, bet sveikinu britus. Užknisa finišuoti tokiu būdu, norėjosi patekti į kitą etapą Rygoje, bet yra, kaip yra. Ačiū visiems: komandos draugams, treneriams, federacijai, sirgaliams. Norėjosi baigti kitaip, tačiau atėjo laikas pėdsaką palikti naujoms kartoms“, – sakė krepšininkas.
34 metų 208 cm ūgio juodkalnietis rinktinės garbę gynė nuo 2011 metų. Šiame Europos čempionate aukštaūgis per 33 minutes pelnė 18,3 taško, atkovojo 11,8 kamuolio, atliko 3,8 rezultatyvaus perdavimo ir rinko 24,8 naudingumo balo.
