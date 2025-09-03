M.Balčiūnas: apie R.Jokubaičio draudimą ir palaikymo kvotą Rygoje

TV3 eteryje jis įvertino susitikimą su rinktinės gerbėjais bei galimybes jiems palaikyti komandą Rygoje, kur startuos čempionato atkrintamosios.
„Kad Lietuvos krepšinio sirgaliai yra geriausi pasaulyje, žinoma jau visiems. Esame labai dėkingi visiems, kurie čia atvyko, norėjome padėkoti ir vakar. Dėkojame ir visiems, kurie palaiko Lietuvoje, prie didžiųjų ekranų, televizijų transliacijų ir panašiai, rinktinė tai jaučia ir labai vertina, tai labai padeda.
Vakar buvo nuostabus laikas, padėkojome. Aišku, ne visi galėjome, sirgaliai labai laukė Roko, bet jis, aišku, negalėjo. Pabuvome, dalis jų šiandien dar vis palaiko, o Rygoje, priklauso, su kuo susitiksime. Prieš Latviją sirgalių gali būti iki tūkstančio, pagal bilietų kvotą, o toliau – kaip Dievas duos“, – teigė M.Balčiūnas.
Jis taip apžvelgė techninę Roko Jokubaičio traumos dalį – po operacijos bent pusmetį nežaisiantis gynėjas gali būti ramus dėl draudimo reikalų.
„Nuo pat to įvykio visos mūsų mintys yra su Roku. Šiandien labai gražus gestas ant rinktinės žaidėjų marškinėlių – „Būk stiprus, Rokai“. Mes taip pat nuolatos palaikome.
Žaidimas rinktinėje duoda pilną ramybę žaidėjui tiek dėl finansinių, tiek dėl kitų dalykų. Draudimas dengs visą Roko atlyginimą, jokių išlygų nėra. Ko nedengs draudimas, tą dengs asociacija „Lietuvos krepšinis“ ir panašiai. Būsime kiekviename žingsnyje, visame sveikimo kelyje, kad tai būtų sklandus procesas, palaikysime. Esame pilname kontakte su „Bayern“ komanda. Dėl to nekils problemų. Tiesiog laukiame Roko sugrįžtant, sugrįš stipresnis ir vėl džiugins savo žaidimu“, – tikino M.Balčiūnas.
Rinktinė vėlyvą trečiadienio vakarą sužinos tiek galutinę savo vietą B grupėje, tiek pirmąjį varžovą atkrintamosiose. Aštuntfinalių etapo startas numatytas jau šeštadienį.
