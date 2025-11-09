 
Kalendorius
Lapkričio 9 d., sekmadienis
Vilnius +7°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Karas Ukrainoje. Nerami naktis Rusijoje: Voroneže nugriaudėjo serija sprogimų

2025-11-09 07:15 / šaltinis: ELTA, BNS ir tv3.lt / parengė:
Autorius(-ė) Ugnė Paulauskaitė
šaltinis: ELTA, BNS ir tv3.lt / parengė:
2025-11-09 07:15

Rusijos Voroneže naktį iš šeštadienio į sekmadienį griaudėjo sprogimai, skelbia „Ukrainska Pravda“, remdamiesi pranešimais socialinėse medijose.

Sprogimų naktis Rusijoje: Ukraina atakavo Maskvą ir Dzeržinską (nuotr. SCANPIX)
27

Rusijos Voroneže naktį iš šeštadienio į sekmadienį griaudėjo sprogimai, skelbia „Ukrainska Pravda“, remdamiesi pranešimais socialinėse medijose.

REKLAMA
0

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis
(27 nuotr.)
(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis

TIESIOGIAI
Atnaujinti
s.
Karas Ukrainoje
Svarbiausios naujienos
08:54

Nerami naktis Rusijoje: Voroneže nugriaudėjo serija sprogimų

Rusijos Voroneže naktį iš šeštadienio į sekmadienį griaudėjo sprogimai, skelbia „Ukrainska Pravda“, remdamiesi pranešimais socialinėse medijose.

Voronežo gyventojai pranešė, kad mieste nugriaudėjo serija sprogimų.

Regiono gubernatorius Aleksandras Gusevas paskelbė apie raketų pavojų. Vietos kanaluose pasirodė pranešimai apie gaisrą šiluminėje elektrinėje.

Buvo paskelbtas vaizdo įrašas, kuriame užfiksuotas atakos momentas. „Astra“ atliko vaizdo įrašo geolokaciją ir nustatė, kad filmavimo vieta yra maždaug 1,3 km nuo Voronežo šiluminės elektrinės. Gali būti, kad būtent ši elektrinė tapo atakos taikiniu.

Voronežo šiluminė elektrinė priklauso akcinei bendrovei „RIR Energo“.

Tai didžiausias šiluminės energijos tiekėjas Voroneže – ši elektrinė aprūpina šiluma keturis miesto rajonus ir daugiau nei tūkstantį įmonių.

Rusijos gynybos ministerija pareiškė, kad per naktį Rusijos oro gynybos pajėgos numušė 43 dronus virš Briansko srities teritorijos ir vieną virš Rostovo srities.

TAIP PAT SKAITYKITE:

08:19

Rusijoje sudužo sraigtasparnis: žuvo 4 aukšto rango vadovai

Rusijoje Dagestane sudužus sraigtasparniui žuvo keturi rusų aukšto rango vadovai iš sankcionuotos naikintuvų kompanijos, skelbia „The Telegraph“, rašo UNIAN.

Rusijoje sudužęs sraigtasparnis: žuvo 4 aukšto rango vadovai
(5 nuotr.)
(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Rusijoje sudužęs sraigtasparnis: žuvo 4 aukšto rango vadovai

07:13

Rusai surengė itin pavojingus smūgius: Ukraina skubiai kreipėsi į TATENA

Rusai šeštadienį masiškai smogė Ukrainai, jos elektros pastotėms, sako Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sybiha, rašo UNIAN. Anot jo, rusai smogė pastotėms, kurios teikia energiją Chmelnyckio ir Rivnės atominėms elektrinėms.

A. Sybiha paragino TATENA skubiai sušaukti valdybą.

„Per šiandienos atakas Rusija vėl apšaudė transformatorines, kurios tiekia elektros energiją Chmelnyckio ir Rivnės atominėms elektrinėms. Tai buvo ne atsitiktiniai, o gerai suplanuoti smūgiai. Rusija sąmoningai kelia grėsmę branduolinei saugai Europoje. Raginame skubiai sušaukti TATENA valdybą, kad būtų reaguota į šiuos nepriimtinus pavojus“, – sako jis.

A. Sybiha taip pat paragino visas valstybes, kurios vertina branduolinį saugumą, ypač Kiniją ir Indiją, reikalauti, kad Rusija nutrauktų neapgalvotus išpuolius prieš branduolinę energetiką. Tokie smūgiai, anot jo, gali turėti katastrofiškų pasekmių.

„Reikia daryti visuotinį spaudimą, kad Maskva nutrauktų branduolinį šantažą“, – pabrėžia ministras.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Rusijos „plieniniai ežiai“ (nuotr. Telegram)
Rusai pasitelkė kūrybiškumą: fronte pasirodė neįprasti „plieniniai ežiai“
Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX)
Naktį Ukrainoje – didžiulio masto Rusijos ataka
Įspėjama apie grėsmę: Baltarusijoje dislokuotos „Orešnik“ raketos kelia rimtą pavojų Ukrainai (nuotr. SCANPIX)
Įspėjama apie grėsmę: Baltarusijoje dislokuotos „Orešnik“ raketos kelia rimtą pavojų Ukrainai (24)
Rusų ataka Ukrainoje (nuotr. SCANPIX)
Įvardijo 6 Ukrainos sritis, kurios pateko į rimtą pavojų (11)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų