Rusijoje sudužo sraigtasparnis: žuvo 4 aukšto rango vadovai
Rusijoje Dagestane sudužus sraigtasparniui žuvo keturi rusų aukšto rango vadovai iš sankcionuotos naikintuvų kompanijos, skelbia „The Telegraph“, rašo UNIAN.
Rusai surengė itin pavojingus smūgius: Ukraina skubiai kreipėsi į TATENA
Rusai šeštadienį masiškai smogė Ukrainai, jos elektros pastotėms, sako Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sybiha, rašo UNIAN. Anot jo, rusai smogė pastotėms, kurios teikia energiją Chmelnyckio ir Rivnės atominėms elektrinėms.
A. Sybiha paragino TATENA skubiai sušaukti valdybą.
„Per šiandienos atakas Rusija vėl apšaudė transformatorines, kurios tiekia elektros energiją Chmelnyckio ir Rivnės atominėms elektrinėms. Tai buvo ne atsitiktiniai, o gerai suplanuoti smūgiai. Rusija sąmoningai kelia grėsmę branduolinei saugai Europoje. Raginame skubiai sušaukti TATENA valdybą, kad būtų reaguota į šiuos nepriimtinus pavojus“, – sako jis.
A. Sybiha taip pat paragino visas valstybes, kurios vertina branduolinį saugumą, ypač Kiniją ir Indiją, reikalauti, kad Rusija nutrauktų neapgalvotus išpuolius prieš branduolinę energetiką. Tokie smūgiai, anot jo, gali turėti katastrofiškų pasekmių.
„Reikia daryti visuotinį spaudimą, kad Maskva nutrauktų branduolinį šantažą“, – pabrėžia ministras.
Nerami naktis Rusijoje: Voroneže nugriaudėjo serija sprogimų
Rusijos Voroneže naktį iš šeštadienio į sekmadienį griaudėjo sprogimai, skelbia „Ukrainska Pravda“, remdamiesi pranešimais socialinėse medijose.
Voronežo gyventojai pranešė, kad mieste nugriaudėjo serija sprogimų.
Regiono gubernatorius Aleksandras Gusevas paskelbė apie raketų pavojų. Vietos kanaluose pasirodė pranešimai apie gaisrą šiluminėje elektrinėje.
Buvo paskelbtas vaizdo įrašas, kuriame užfiksuotas atakos momentas. „Astra“ atliko vaizdo įrašo geolokaciją ir nustatė, kad filmavimo vieta yra maždaug 1,3 km nuo Voronežo šiluminės elektrinės. Gali būti, kad būtent ši elektrinė tapo atakos taikiniu.
Voronežo šiluminė elektrinė priklauso akcinei bendrovei „RIR Energo“.
Tai didžiausias šiluminės energijos tiekėjas Voroneže – ši elektrinė aprūpina šiluma keturis miesto rajonus ir daugiau nei tūkstantį įmonių.
Rusijos gynybos ministerija pareiškė, kad per naktį Rusijos oro gynybos pajėgos numušė 43 dronus virš Briansko srities teritorijos ir vieną virš Rostovo srities.