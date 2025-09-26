Nacionalinis pasipriešinimo centras: Starokrymsko rezervuare liko tik 15 proc. vandens
Starokrymsko rezervuare, iš kurio vanduo tiekiamas Mariupoliui ir kitoms gyvenvietėms laikinai okupuotoje Donecko srities teritorijoje, dabar yra likę tik 15 proc. jo atsargų.
Apie tai platformoje „Telegram“ pranešė Nacionalinis pasipriešinimo centras.
„Starokrymsko rezervuare liko tik 15 proc. atsargų: vietoj 45 mln. tonų dabar yra tik 7 mln. Devyni kiti telkiniai taip pat išdžiūvo, o šuliniai ir gręžiniai senka“, – rašoma pranešime.
Centras pažymi, kad laikinai okupuotose Donecko srities teritorijose padėtis vandens aprūpinimo atžvilgiu yra katastrofiška, o Kremliaus naudojama vadinamoji „strategija“ krizei išspręsti – laukti rudens ir žiemos liūčių.
„Kremlius dar kartą įrodo, kad laikinai okupuotų teritorijų gyventojai paliekami išgyventi patys, o Maskva visą dėmesį skiria tik išteklių gavybai ir propagandinių vaizdų kūrimui“, – teigė centras.
Jis pridūrė, kad vandens krizę bus galima išspręsti tik išvadavus sritį nuo okupantų.
Kaip jau buvo pranešta, laikinai okupuotoje Luhansko srities teritorijoje be vandens liko apie 250 tūkst. žmonių.
18 vagonų su benzinu nuvažiavo nuo bėgių ir užsidegė
18 vagonų su benzinu nuvažiavo nuo bėgių Smolensko srityje – geležinkelio pervažoje susidūrė krovininis traukinys ir sunkiasvoris automobilis, skelbia Rusijos informavimo priemonės.
Sužeisti mašinistas ir mašinisto padėjėjas.
„Šiandien 7:26 val. tarp Rudnios ir Golinkos stočių Maskvos geležinkelio linijoje sunkvežimio vairuotojas išvažiavo į geležinkelio pervažą prieš artėjantį krovininį traukinį. Traukinio mašinistas įjungė avarinį stabdymą, tačiau atstumas buvo per mažas ir susidūrimo išvengti nepavyko. Dėl šio įvykio, pagal preliminarią informaciją, nuo bėgių nuvažiavo lokomotyvas ir 18 vagonų su benzinu, po to krovinys užsidegė. Dėl šio incidento nukentėjo lokomotyvo brigada, mašinistas ir mašinisto padėjėjas su vidutinio sunkumo sužalojimais buvo nugabenti į ligoninę“, – teigiama Maskvos geležinkelio pranešime spaudai.
Lavrovas apkaltino NATO ir ES tiesiogiai dalyvaujant kare Ukrainoje
Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas vėl apkaltino Vakarus dėl karo Ukrainoje. Jungtinių Tautų (JT) Generalinės Asamblėjos Niujorke kuluaruose jis pareiškė, kad NATO ir Europos Sąjunga (ES) paskelbė „tikrą karą“ Maskvai ir jį kariauja Ukrainos rankomis.
S. Lavrovas sakė, kad JT Chartijos nesilaikymas didina nestabilumą visame pasaulyje ir daugina regioninius konfliktus.
„Ryškus pavyzdys yra krizė Ukrainoje, kurią išprovokavo kolektyviniai Vakarai, jos rankomis NATO ir Europos Sąjunga nori paskelbti ir jau paskelbė tikrą karą mano šaliai ir tiesiogiai jame dalyvauja“, – sakė jis.
Rusija, pažeisdama tarptautinę teisę, jau daugiau nei trejus su puse metų tęsia plataus masto karą Ukrainoje. ES ir NATO valstybės teikia Kyjivui karinę ir finansinę pagalbą. Tačiau Vokietija ir kitos valstybės ne kartą pabrėžė, kad nėra karo dalyvės.
Keletas incidentų pastarosiomis savaitėmis dar labiau paaštrino Rusijos ir Vakarų santykius. Rugsėjo viduryje į Lenkijos oro erdvę įskridę Rusijos dronai buvo numušti, Estija pranešė apie Rusijos karo lėktuvų įvykdytus jos oro erdvės pažeidimus.
Trumpas: Rusijos ekonomika ritasi velniop ir nieko jie Ukrainoje neužima
JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Rusijos ekonomika yra blogoje padėtyje dėl konflikto Ukrainoje. „Rusijos ekonomika ritasi velniop. Jie bombarduoja viską iš eilės ir užima labai mažai teritorijos, jei iš viso užima“, – pareiškė D. Trumpas ketvirtadieninėje konferencijoje Baltuosiuose rūmuose.
JAV prezidentas pareiškė, kad „stebi situaciją Rusijoje“ ir neįžvelgia ten teigiamų poslinkių. Jo teigimu, Rusijos ekonomika yra labai prastos būklės, o postūmis fronte – nežymus arba jo išvis nėra.
„Na, aš stebiu, ką daro Rusija, ir esu labai nepatenkintas tuo, ką daro Rusija ir ką daro Putinas. Man tai visiškai nepatinka. Jis žudo žmones be jokios priežasties.
Ir jie labai blogai pasirodo, atsižvelgiant į tai, kad viską pastatė ant kortos. Jų ekonomika skrenda velniop.
Jie bombarduoja viską iš eilės, o teritorijų užima labai mažai, jei iš viso užima.Tiesą sakant, jie netgi praranda. Taigi, manau, tai labai blogai Rusijos reputacijai.
Šis karas turi baigtis. Jei tai būtų mūsų karas, mes jį baigtume per vieną savaitę.O jie jau įžengia į ketvirtus metus, Jeffai (kreipiasi į žurnalistą, – red. past.). Jie įžengia į ketvirtus karo metus. Pažiūrėkite, ką jie pasiekė. Per pastarąjį mėnesį jie užėmė labai mažai, o jūs pranešate apie visus tuos bombardavimus, apie visus tuos dronus, 900 dronų, kurie per vieną naktį patenka į tam tikras vietoves, pavyzdžiui, Kyjivą.
Ir tuo pačiu jie užėmė labai mažai. Todėl esu labai nusivylęs Putinu“, – aiškino D. Trumpas.
Šią savaitę Rusijos finansų ministerija paskelbė, kad siekiant išlaikyti „karo išlaidų lygį“ Rusijai teks didinti PVM mokestį verslui (tuo pačiu ir vartotojams) nuo 20 iki 22 proc. Maža to, teks įtraukti daugiau verslo subjektų, mažesnių verslų, kurie anksčiau buvo atleisti nuo mokesčių.
Ukraina antrą kartą per mėnesį smogė vienam iš didžiausių naftos perdirbimo gamyklų pietų Rusijoje
Naktį iš 26 į 27 rugsėjo ukrainiečių dronai smogė Krasnodaro kraštui. Smūgis buvo suduotas Afipskio naftos perdirbimo gamyklos teritorija, pranešė Kubanės operatyvinis štabas. „Drono nuolaužos nukrito ant vieno iš įrenginių. Niekas nenukentėjo. 30 kvadratinių metrų plote kilo gaisras, kuris jau užgesintas“, – pažymėjo štabas.
Afipskio naftos perdirbimo gamykla yra viena didžiausių pietų Rusijoje. Įmonės gamybos pajėgumas yra 9,1 mln. tonų naftos per metus. Gamyklos turi du pirminio naftos perdirbimo įrenginius. Šių metų pavasarį buvo baigta įmonės rekonstrukcija, kurios kaina siekė 217 mlrd. rublių. Be to, iki metų pabaigos buvo planuojama modernizuoti giluminio naftos perdirbimo kompleksą, kad būtų galima pradėti gaminti 2,5 mln. tonų per metus Euro-5 standarto kuro. Anksčiau naftos perdirbimo gamykla buvo Ukrainos dronų atakų objektu rugpjūčio 7 ir 28 dienomis. Dėl šių atakų gamykla sustabdė naftos perdirbimą viename iš įrenginių, skelbiama „Meduza“. Be Afipskio naftos perdirbimo gamyklos, rugpjūčio 30 d. Ukrainos dronai smogė ir su ja susijusiai Krasnodaro naftos perdirbimo gamyklai.
Nuo rugpjūčio pradžios Ukraina pradėjo tikslingai smogti Rusijos naftos perdirbimo gamykloms, iš dalies arba visiškai išvedusi iš rikiuotės mažiausiai penkias dideles įmones. Dėl to, pagal „Reuters“ skaičiavimus, Rusijos perdirbimo pajėgumai sumažėjo 17 %, t. y. 1,1 mln. barelių per dieną. „Kommersant“ šaltinių duomenis, benzino gamyba sumažėjo maždaug 10 %.
Šiomis aplinkybėmis visoje šalyje uždaryta daugiau nei 300 degalinių, o daugelyje regionų įvesti apribojimai benzino pardavimui „vienam asmeniui“ – ne daugiau kaip 10–20 litrų. Krizė dar labiau paaštrėjo dėl rekordiškai išaugusių benzino biržos kainų: nuo metų pradžios jos šoktelėjo 40–50 %.