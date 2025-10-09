„Esame arti“: iš Trumpo – naujausia žinia dėl karo Ukrainoje

Degalų trūkumas Rusijoje jau artėja prie 20 proc., rusai naudoja dyzelino atsargas, taupytas juodai dienai, pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.
„Ukraina pasiekia išties reikšmingų dalykų, tai rodo mūsų ilgalaikės sankcijos Rusijai. Mūsų duomenimis, Rusijoje degalų trūkumas jau artėja prie 20 proc., kalbant apie benziną. Jie jau naudoja dyzelino atsargas, kurias taupė juodai dienai“, – sakoma V. Zelenskio vaizdo įraše.
Valstybės vadovas pabrėžė, kad Vladimiras Putinas atmetė visus pasiūlymus nutraukti karą – tiek Ukrainos, tiek Amerikos, todėl teisinga, kad Rusija pajustų visą karo kainą.
„Mūsų ilgojo nuotolio smūgiai tapo taiklesni. Mūsų partneriai rengia naujas sankcijas, mes ypač susitelkę į tas sankcijas ir jų sritis, kurioms anksčiau dažnai pristigdavo dėmesio. Rengiame naujus susitikimus su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis, taip pat susitikimus Europoje. Svarbu tai, kad neatmetame jokio realaus kelio į taiką, tačiau esame įsitikinę, kad Rusiją galima tik priversti“, – sakė V. Zelenskis.
Anksčiau pranešta, kad rugsėjį Baltarusijos benzino eksportas į Rusiją geležinkeliais išaugo keturis kartus lyginant su ankstesniu mėnesiu, Maskvai siekiant išspręsti degalų trūkumo problemą, sukeltą Ukrainos atakų prieš jos energetikos infrastruktūrą.
Dronų ataka Rusijoje: „Lukoil“ dujų perdirbimo gamykloje kilo gaisras
Spalio 9-osios naktį dronai smogė „LUKOIL-Korobkovsky“ dujų perdirbimo gamyklai Kotovo mieste Volgogrado srityje Rusijoje. Kilo gaisras. Apie tai rašo „Unian“.
Volgogrado srities gubernatorius Andrijus Bočarovas patvirtino ataką ir gaisrą gamykloje. Jis pažymėjo, kad Kotovo rajone dėl „nukritusių numušto dronų nuolaužų kilo gaisras kuro ir energetikos komplekso objektuose“.
NASA palydovinės nuotraukos patvirtino gaisrą gamyklos teritorijoje.
Korobovskio dujų perdirbimo gamykla yra didžiausia dujų perdirbimo įmonė Rusijos Federacijos Pietų federalinėje apygardoje. Jos gamybos pajėgumai – 450 mln. kubinių metrų dujų žaliavos per metus. Šios gamyklos produkcija, ypač suskystintos dujos ir benzinas, yra eksportuojama.
Ukraina skelbia apie tris per rusų smūgį Sumų srityje žuvusius žmones
Per rusų smūgius Ukrainos šiaurės rytuose esančioje Sumų srityje žuvo trys ir buvo sužeisti dar du žmonės, pranešė regiono karinė administracija.
Smūgiai suduoti po to, kai Rusija trečiadienį pareiškė, kad po rugpjūtį Aliaskoje įvykusio Rusijos prezidento Vladimiro Putino ir jo kolegos iš JAV Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) susitikimo siekis pasiekti taiką Ukrainoje iš esmės išblėso.
„Rusija atakuoja regiono bendruomenes dešimtimis atakos bepiločių ir valdomųjų aviacinių bombų“, – vėlai trečiadienį platformoje „Telegram“ parašė Sumų srities karinės administracijos vadovas Olehas Hryhorovas.
Jis patvirtino, kad per atakas trys vyrai žuvo, o dar du žmonės buvo sužeisti.
To metu Rusijos Volgogrado srities gubernatorius Andrejus Bočarovas ketvirtadienį sakė, kad per ukrainiečių dronų ataką šioje srityje kilo gaisrų „degalų ir energetikos objektuose“.
„Esame arti“: iš Trumpo – naujausia žinia dėl karo Ukrainoje
JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad yra „arti sprendimo“, kaip pasiekti taiką Ukrainoje, rašo UNIAN.
„Mes išsprendėme septynis karus. Esame arti aštuntojo sprendimo. Manau, kad išspręsime situaciją su Rusija“, – sakė JAV lyderis žurnalistams.
Trumpas pavadino karą Ukrainoje „siaubingu“ ir dar kartą pareiškė, kad per pastarąją savaitę Rusijos karo su Ukraina metu žuvo 7 tūkstančiai žmonių.
Sausį į Baltuosius rūmus grįžęs D. Trumpas žadėjo užbaigti karą per „24 valandas“, tačiau vis labiau nusivilia, jo teigimu, akivaizdžiu V. Putino nenoru nutraukti kovas Ukrainoje.
Maskva: po susitikimo Aliaskoje siekis užtikrinti taiką Ukrainoje iš esmės išnyko
Maskva trečiadienį pareiškė, kad po rugpjūtį Aliaskoje vykusio Rusijos prezidento Vladimiro Putino ir jo kolegos iš JAV Donaldo Trumpo aukšto lygio susitikimo siekis pasiekti taiką Ukrainoje iš esmės išblėso.
Rugpjūčio viduryje Rusijos ir JAV prezidentai surengė derybas Aliaskoje, tačiau jiems nepavyko pasiekti susitarimo dėl jau daugiau nei trejus metus trunkančios plataus masto Maskvos invazijos į Ukrainą.
Nuo to laiko diplomatinės pastangos nutraukti kovas įstrigo – tiek Rusija, tiek Kyjivas rengia atakas vienas prieš kitą, Maskvai veržiantis į priekį Rytų Ukrainoje.
„Deja, turime pripažinti, kad Ankoridže susiformavęs galingas postūmis susitarimų link iš esmės išblėso“, – pareiškė Rusijos užsienio reikalų viceministras Sergejus Riabkovas, kurį citavo rusų naujienų agentūros.
Jis dėl šios susidariusios aklavietės apkaltino Europą, apkaltindamas ją noru kariauti „iki paskutinio ukrainiečio“.