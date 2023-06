Svarbiausi karo įvykiai Ukrainoje:

16:30 | Britų ministro prognozė: realu, kad Ukraina Krymą atgaus dar šiemet

Yra reali galimybė, kad Ukraina dar šiemet atgaus Krymą, sako britų gynybos sekretorius Benas Wallace‘as, praneša „Washington Post“.

Anot jo, po devynerių metų Rusijos okupacijos pusiasalis gali grįžti Ukrainai, kai Maskvos pajėgoms baigsis įranga.

„Tai, ką matėme mūšio lauke, yra tai, kad jei smogsi Rusijos pajėgoms į netinkamą vietą, jos iš tikrųjų žlugs“, – „Sky news“ cituoja B. Wallace‘ą.

Rusija Krymą aneksavo dar 2014-aisiais.

16:09 | Zelenskis: suprantame, kad netapsime NATO nariais, kol vyksta karas

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis penktadienį patikino suprantantis, kad Ukraina neprisijungs prie NATO tol, kol vyksta karas su Rusija, rašo „The Guardian“.

„Mes esame adekvatūs žmonės ir suprantame, kad neįtrauksime nė vienos NATO šalies į karą.

Ir todėl suprantame, kad nebūsime NATO nariais, kol vyksta šis karas. Ne todėl, kad nenorime, nes tai neįmanoma“, – per spaudos konferenciją su Estijos prezidentu Kyjive kalbėjo V. Zelenskis.

15:36 | Rusija praneša naktį smogusi Ukrainos oro gynybos sistemoms

Rusija penktadienį pareiškė, kad jos pajėgos smogė Ukrainos oro gynybos sistemoms, saugančioms svarbiausią karinę infrastruktūrą provakarietiškoje šalyje.

„Naktį Rusijos oro ir kosmoso pajėgos, naudodamos tolimojo nuotolio tiksliai valdomus iš oro paleidžiamus ginklus, sudavė kelis smūgius priešo oro gynybos sistemoms, dengiančioms pagrindinius svarbius karinės infrastruktūros objektus Ukrainoje, – teigė Rusijos gynybos ministerija. – Buvo pataikyta į visus numatytus taikinius.“

14:52 | Ukraina įspėja apie Krymo laukiantį pavojų

Ukrainos Chersono srities administracijos vadas Oleksandras Prokudinas savo „Telegram“ paskyroje įspėjo apie okupacinių Rusijos pajėgų rengiamą provokaciją.

„Rusai rengia dar vieną provokaciją laikinai okupuotame Kryme Armiansko chemijos gamykloje. Jie atgabeno sprogmenis į Krymo „Titano“ gamyklos teritoriją ir ją užminavo.

Dėl galimo sprogimo į atmosferą patektų tūkstančiai tonų nuodingų medžiagų ir kiltų mirtinas pavojus žmonėms ir aplinkai“, – įspėjo O. Prokudinas.

O. Prokudino teigimu, provokacijos atveju nukentės Krymo ir dar mažiausiai septynių Ukrainos sričių gyventojai, taip pat Turkija ir pati Rusija.

14:10 | Rusija kuria dvi naujas armijas ir Maskvos bei Leningrado karines apygardas

Rusijos gynybos ministerija penktadienį paskelbė, kad šiemet Rusijos ginkluotąsias pajėgas papildys dvi naujos armijos, naujos karinės apygardos bei įvairios divizijos.

Apie tai Rusijos gynybos ministerijos žurnalui „Rusijos kariniai komisariatai“ pasakojo generalinio štabo viršininko pavaduotojas generolas pulkininkas Jevgenijus Burdinskis.

13:49 | Lenkijos prezidentas A. Duda atšaukė įstatymą dėl Rusijos įtakos

Lenkijos prezidentas Andrzejus Duda penktadienį atšaukė įstatymą, kuriuo būtų sukurta nauja institucija, tirianti ir teisianti už Rusijos įtaką Lenkijoje atsakingus asmenis, po to, kai kritikai, įskaitant Europos Sąjungą ir Jungtines Valstijas, išreiškė susirūpinimą.

Praėjus kelioms dienoms po įstatymo pasirašymo, A. Duda pareiškė, kad pasiūlys pataisą, kuri neleistų komitetui taikyti griežtų nuobaudų asmenims, kuriuos jis tiria, ir teigė, kad „tai pašalins daug ginčų, susijusių su šiuo įstatymu“.

13:16 | Rusų okupuotame uoste – 6 sprogimai: į dangų pakilo dūmų stulpas

Rusijos okupuotame Berdiansko uoste, kuriame dažnai laikomi ir rusų karo laivai, ir kuriame jau ne sykį anksčiau ukrainiečiai juos pamušdavo, vėl nugriaudėjo sprogimai.

12:52 | Rusijos Belgorodo srityje per apšaudymą žuvo 2 žmonės – gubernatorius

Prie Ukrainos sienos esančioje Rusijos Belgorodo srityje penktadienį per apšaudymą žuvo du civiliai, pranešė regiono gubernatorius.

„Šarpnelis pataikė į pravažiuojančias mašinas. Vienoje jų važiavusios moterys dėl patirtų sužeidimų iškart mirė“, – sakė Viačeslavas Gladkovas.

Gubernatorius pridūrė, kad Ukrainos pajėgos apšaudė kelią Maslova Pristanės kaime Šebekino rajone.

12:19 | A. Blinkenas: karas Ukrainoje – strateginė nesėkmė Rusijai

JAV valstybės sekretorius Antony Blinkenas penktadienį invaziją į Ukrainą pavadino strategine nesėkme Rusijai ir atkreipė dėmesį į Vakarų vienybę bei Maskvos praradimus.

„[Vladimiro] Putino agresijos karas prieš Ukrainą yra strateginė nesėkmė, smarkiai mažinanti Rusijos karinę, ekonominę ir diplomatinę galią, jos įtaką daugeliui metų“, – pabrėžė A. Blinkenas, sakydamas kalbą Helsinkyje.

11:58 | DB: Kremliui iškilo dilema

Birželio 1-ąją Ukrainą palaikančios ir prieš Rusijos diktatą pasisakančios rusų partizanų pajėgos antrą kartą per 10 dienų smogė Rusijos teritorijai, Belgorodo sričiai. Vietos valdžia ėmėsi civilių gyventojų evakuacijos.

„Rusijos karinėms ir vidaus pajėgoms tikriausiai pavyko greičiau suvaldyti šį reidą nei ankstesnį.

Tačiau, kaip teigiama pačios Rusijos gynybos ministerijos pranešime spaudai, ji savo teritorijoje dislokavo didžiules karines pajėgas, įskaitant atakos sraigtasparnius ir sunkųjį termobarinį raketų paleidimo įrenginį TOS-1A.

Rusijos vadai dabar susiduria su sunkia dilema – ar sustiprinti gynybą Rusijos pasienio regionuose, ar sustiprinti savo pajėgas okupuotoje Ukrainoje“, – naujausioje savo apžvalgoje rašo Didžiosios Britanijos gynybos ministerija.

