Svarbiausi karo įvykiai Ukrainoje:

20:45 | Rusai smogė Kupjansko rajonui: yra žuvusių, tarp sužeistų – 3-ejų berniukas

Rusijos okupantai penktadienį apšaudė Kupjansko rajono Kovšarovkos kaimą, praneša „Ukrainska Pravda“. Atakos metu žuvo du žmonės, keturi buvo sužeisti, tarp jų trejų metų amžiaus berniukas.

„Priešas vėl smogė dviem valdomomis aviacinėmis bombomis Kupjansko rajono Kovšarovkos kaimui“, – cituojamas Charkivo srities administracijos vadovas Olegas Sinegubovas.

Anot jo, smūgio metu buvo apgadintas gyvenamasis namas.

Žuvo du žmonės: pagyvenęs vyras ir moteris. Buvo sužeistos trys moterys ir trejų metų amžiaus berniukas.

Šiuo metu įvykio vietoje dirba gelbėtojai.

19:39 | Rusų nuostoliai auga: Ukraina skelbia apie smūgius vadavietei, svarbiems įrenginiams

Ukrainos gynėjai per praėjusią naktį surengė aštuonis oro smūgius į Rusijos okupantų pozicijas, pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas, rašo UNIAN.

„Gynybos pajėgų aviacija per parą sudavė 8 smūgius į personalo koncentracijos rajonus, taip pat du smūgius į priešo priešlėktuvinių raketų sistemas. Per dieną mūsų gynėjai sunaikino 15 sparnuotųjų raketų ir 17 priešo smogiamųjų bepiločių orlaivių „Shahed“, – cituojamas Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo pranešimas.

Taip pat pažymima, kad Ukrainos raketinių pajėgų ir artilerijos daliniai per pastarąją parą smogė vadavietei, dviem šaudmenų sandėliams, dviem elektronikos stotims, radiolokacinei stočiai ir priešo daugkartinių raketų paleidimo įrenginiui.

Ukrainos skaičiavimu, nuo karo pradžios Rusija neteko 208 910 karių.

18:43 | Kyjivą siaubia stipri audra, garsus sunku atskirti nuo rusų atakų

Penktadienio vakarą Kyjivą siaubia stipri audra, skelbia „Sky news“. Anot vietoje esančio „Wall Street Journal“ žurnalisto Matthew Luxmoore, garsus sunku atskirti nuo sprogimų.

Ukrainos sostinės Kyjivo gyventojus pastarosiomis dienomis beveik kasnakt drebino Rusijos atakos.

18:07 | Charkivo srityje sprogo automobilis: žuvo moteris, trys vaikai sužeisti

Ukrainos rytuose esančioje Charkivo srityje sprogo automobilis, kuriuo važiavo šeima, rašo „Ukrinform“. Sprogimo metu žuvo moteris, trys vaikai sužeisti.

„Šiandien apie 12.00 val. netoli Morozovos Dolynos ir Lemištynos kaimų, Bohoduchovo rajone, ant nežinomo sprogstamojo užtaiso sprogo automobilis, kuriuo važiavo šeima su trimis vaikais.

Vietoje žuvo 37 metų moteris. Dvi 12 ir 15 metų mergaitės ir 12 metų berniukas buvo sunkiai sužeisti“, – cituojamas Charkivo srities karinės administracijos vadovas Olehas Sinegubovas.

Anot jo, medikai šiuo metu kovoja dėl vaikų gyvybių.

Teigiama, kad automobilyje sprogo nežinomas įrenginys.

Publikacijoje ukrainiečiams primenama, kad Charkivo ir pasienio teritorijos yra užminuotos rusų.

17:40 | NATO investicija į Ukrainos pergalę nebus sėkminga be kvietimo jungtis – Stefančukas

NATO valstybių investicija į Ukrainos pergalę kare su Rusija nebus visiškai sėkmingai be dar vieno svarbaus sprendimo – pakvietimo tapti Aljanso nare, penktadienį Vilniuje sakė Ukrainos Aukščiausiosios Rados pirmininkas Ruslanas Stefančukas.

Jo teigimu, vienintelis teisingas sprendimas yra per NATO viršūnių susitikimą Vilniuje pakviesti Ukrainą tapti Aljanso nare.

„Jūs ir jūsų šalys jau daug investavote į agresoriaus nugalėjimą, tačiau ar ši investicija bus sėkminga siekiant mūsų užsibrėžtų tikslų be galutinio indėlio, ar ji užtikrins taiką Europoje ir visoje euroatlantinėje erdvėje be dar vieno svarbaus sprendimo?“ – per NATO valstybių parlamentų vadovų susitikimą Lietuvos Seime kalbėjo Ukrainos parlamento vadovas.

„Esu įsitikinęs, kad artėjantis Vilniaus NATO susitikimas turėtų suteikti Aljansui naują strateginę ateities viziją, naują saugumo architektūros ir saugumo garantijų viziją. Ukrainai vienintelė saugumo garantija gali būti tik narystė NATO“, – pabrėžė jis.

Pasak R. Stefančuko, naujos saugumo architektūros sprendimas nebegali būti atidėtas. Jis priminė, kad 82 proc. ukrainiečių pritaria šalies narystei Aljanse.

„Vilniaus viršūnių susitikime Ukraina turi sulaukti kur kas daugiau nei deklaracijų apie atvirų durų politiką. Vilniaus aukščiausio lygio susitikimas turėtų tapti svarbiu etapu Ukrainos pasirengime prisidėti prie Aljanso“, – tvirtino jis.

Aukščiausiosios Rados pirmininkas ragino pasimokyti iš anksčiau padarytų klaidų, kai per 2008 metų NATO viršūnių susitikimą Bukarešte Ukrainai nesuteiktas narystės Aljanse planas, o 2013 metais per Europos Sąjungos (ES) aukščiausio lygio susitikimą Vilniuje tuometinis Ukrainos prezidentas Viktoras Janukovyčius atsisakė pasirašyti asociacijos sutartį su ES.

„Pasekmės buvo baisios: tai kruvinas maidanas Kyjive, Krymo aneksija, Rusijos įvykdyta Donbaso okupacija ir visiška Rusijos invazija 2022 metų pavasarį“, – tvirtino Aukščiausiosios Rados pirmininkas.

„Rusija buvo tiesioginė naudos gavėja dėl šio politinės valios ir drąsos trūkumo“, – sakė jis.

R. Stefančukas tvirtino, kad Vakarų valstybių suteikta karinė pagalba leido nuo okupantų atkovoti šiaurės Ukrainą, neleido užimti Kyjivo. Anot jo, netrukus pasaulis taps liudininku, kaip ukrainiečiai naudoja gautus tankus „Challanger“ ir „Leopard“.

„Būtent šiuo metu vyksta pasirengimas kurti skraidančiąją koaliciją, prie kurios prisideda vis daugiau šalių. Tikiu, kad priėmus sprendimą pradėti pilotų mokymą dirbti su ketvirtosios kartos koviniais lėktuvais, sulauksime svarbių sprendimų dėl F-16 ir kitų tipų lėktuvų perdavimo Ukrainai. O kai F-16 pasirodys mūsų danguje, tai bus lūžis visam Europos ir pasaulio saugumui“, – sakė Ukrainos politikas.

Pernai rugsėjį Rusijai oficialiai aneksavus keturis okupuotus Ukrainos regionus, Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pasirašė prašymą priimti šalį į NATO taikant spartesnę procedūrą. Aiškesnių žinių dėl narystės Aljanse perspektyvų ukrainiečiai tikisi išgirsti per liepos 11–12 dienomis Vilniuje vyksiantį NATO viršūnių susitikimą.

17:26 | Paliaubos dabar leistų Putino armijai „pailsėti, apsiginkluoti ir vėl pulti“, sako Blinkenas

Paliaubos dabar leistų Rusijos kariuomenei „pailsėti, apsiginkluoti ir vėl pulti“, sako JAV valstybės sekretorius Antony Blinkenas, rašo „Sky news“.

Anot jo, derybos gali būti tik „teisingo ir ilgalaikio“ taikos susitarimo, kuris apima Rusijos pajėgų išvedimą iš Ukrainos, dalis.

„Paliaubos, kuriomis paprasčiausiai įšaldomos dabartinės linijos ir sudaromos sąlygos V. Putinui įtvirtinti užgrobtos teritorijos kontrolę, pailsėti, apsiginkluoti ir vėl pulti, nėra teisinga ir ilgalaikė taika“, – cituojamas jis.

A. Blinkeno įsitikinimu, paliaubos dabar pasiųstų nerimą keliančią žinią visiems pasaulio agresoriams.

16:59 | Zelenskis prakalbo apie kontrpuolimo pradžią: svarbiausia, kad ją pajustų rusai

Svarbiausia, kalbant apie ukrainiečių planuojamą kontrpuolimą, kad jį pajaustų Rusija, sako Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.

Apie tai jis kalbėjo spaudos konferencijos su Estijos prezidentu metu, rašo „Kanal 24“.

Prezidentas komentuodamas kontrpuolimo pradžią pažymėjo, kad karas nėra filmas.

„Man sunku pasakyti, kaip jūs pamatysite kontrpuolimą. Svarbiausia, kad Rusija jį pamatytų, ir ne tik pamatytų, bet ir pajustų. Ypač kalbame apie kariuomenę, kuri okupavo mūsų teritoriją. Mūsų teritorijų deokupacija yra kontrpuolimo rezultatas“, – cituojamas V. Zelenskis.

Anot jo, ukrainiečiai supras, kai kontrpuolimas vyks, nes jo metu Ukrainos gynėjai pradės rusų laikinai užgrobtų teritorijų išlaisvinimą.

16:30 | Britų ministro prognozė: realu, kad Ukraina Krymą atgaus dar šiemet

Yra reali galimybė, kad Ukraina dar šiemet atgaus Krymą, sako britų gynybos sekretorius Benas Wallace‘as, praneša „Washington Post“.

Anot jo, po devynerių metų Rusijos okupacijos pusiasalis gali grįžti Ukrainai, kai Maskvos pajėgoms baigsis įranga.

„Tai, ką matėme mūšio lauke, yra tai, kad jei smogsi Rusijos pajėgoms į netinkamą vietą, jos iš tikrųjų žlugs“, – „Sky news“ cituoja B. Wallace‘ą.

Rusija Krymą aneksavo dar 2014-aisiais.

16:09 | Zelenskis: suprantame, kad netapsime NATO nariais, kol vyksta karas

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis penktadienį patikino suprantantis, kad Ukraina neprisijungs prie NATO tol, kol vyksta karas su Rusija, rašo „The Guardian“.

„Mes esame adekvatūs žmonės ir suprantame, kad neįtrauksime nė vienos NATO šalies į karą.

Ir todėl suprantame, kad nebūsime NATO nariais, kol vyksta šis karas. Ne todėl, kad nenorime, nes tai neįmanoma“, – per spaudos konferenciją su Estijos prezidentu Kyjive kalbėjo V. Zelenskis.

15:36 | Rusija praneša naktį smogusi Ukrainos oro gynybos sistemoms

Rusija penktadienį pareiškė, kad jos pajėgos smogė Ukrainos oro gynybos sistemoms, saugančioms svarbiausią karinę infrastruktūrą provakarietiškoje šalyje.

„Naktį Rusijos oro ir kosmoso pajėgos, naudodamos tolimojo nuotolio tiksliai valdomus iš oro paleidžiamus ginklus, sudavė kelis smūgius priešo oro gynybos sistemoms, dengiančioms pagrindinius svarbius karinės infrastruktūros objektus Ukrainoje, – teigė Rusijos gynybos ministerija. – Buvo pataikyta į visus numatytus taikinius.“

14:52 | Ukraina įspėja apie Krymo laukiantį pavojų

Ukrainos Chersono srities administracijos vadas Oleksandras Prokudinas savo „Telegram“ paskyroje įspėjo apie okupacinių Rusijos pajėgų rengiamą provokaciją.

„Rusai rengia dar vieną provokaciją laikinai okupuotame Kryme Armiansko chemijos gamykloje. Jie atgabeno sprogmenis į Krymo „Titano“ gamyklos teritoriją ir ją užminavo.

Dėl galimo sprogimo į atmosferą patektų tūkstančiai tonų nuodingų medžiagų ir kiltų mirtinas pavojus žmonėms ir aplinkai“, – įspėjo O. Prokudinas.

O. Prokudino teigimu, provokacijos atveju nukentės Krymo ir dar mažiausiai septynių Ukrainos sričių gyventojai, taip pat Turkija ir pati Rusija.

14:10 | Rusija kuria dvi naujas armijas ir Maskvos bei Leningrado karines apygardas

Rusijos gynybos ministerija penktadienį paskelbė, kad šiemet Rusijos ginkluotąsias pajėgas papildys dvi naujos armijos, naujos karinės apygardos bei įvairios divizijos.

Apie tai Rusijos gynybos ministerijos žurnalui „Rusijos kariniai komisariatai“ pasakojo generalinio štabo viršininko pavaduotojas generolas pulkininkas Jevgenijus Burdinskis.

13:49 | Lenkijos prezidentas A. Duda atšaukė įstatymą dėl Rusijos įtakos

Lenkijos prezidentas Andrzejus Duda penktadienį atšaukė įstatymą, kuriuo būtų sukurta nauja institucija, tirianti ir teisianti už Rusijos įtaką Lenkijoje atsakingus asmenis, po to, kai kritikai, įskaitant Europos Sąjungą ir Jungtines Valstijas, išreiškė susirūpinimą.

Praėjus kelioms dienoms po įstatymo pasirašymo, A. Duda pareiškė, kad pasiūlys pataisą, kuri neleistų komitetui taikyti griežtų nuobaudų asmenims, kuriuos jis tiria, ir teigė, kad „tai pašalins daug ginčų, susijusių su šiuo įstatymu“.

13:16 | Rusų okupuotame uoste – 6 sprogimai: į dangų pakilo dūmų stulpas

Rusijos okupuotame Berdiansko uoste, kuriame dažnai laikomi ir rusų karo laivai, ir kuriame jau ne sykį anksčiau ukrainiečiai juos pamušdavo, vėl nugriaudėjo sprogimai.

12:52 | Rusijos Belgorodo srityje per apšaudymą žuvo 2 žmonės – gubernatorius

Prie Ukrainos sienos esančioje Rusijos Belgorodo srityje penktadienį per apšaudymą žuvo du civiliai, pranešė regiono gubernatorius.

„Šarpnelis pataikė į pravažiuojančias mašinas. Vienoje jų važiavusios moterys dėl patirtų sužeidimų iškart mirė“, – sakė Viačeslavas Gladkovas.

Gubernatorius pridūrė, kad Ukrainos pajėgos apšaudė kelią Maslova Pristanės kaime Šebekino rajone.

12:19 | A. Blinkenas: karas Ukrainoje – strateginė nesėkmė Rusijai

JAV valstybės sekretorius Antony Blinkenas penktadienį invaziją į Ukrainą pavadino strategine nesėkme Rusijai ir atkreipė dėmesį į Vakarų vienybę bei Maskvos praradimus.

„[Vladimiro] Putino agresijos karas prieš Ukrainą yra strateginė nesėkmė, smarkiai mažinanti Rusijos karinę, ekonominę ir diplomatinę galią, jos įtaką daugeliui metų“, – pabrėžė A. Blinkenas, sakydamas kalbą Helsinkyje.

11:58 | DB: Kremliui iškilo dilema

Birželio 1-ąją Ukrainą palaikančios ir prieš Rusijos diktatą pasisakančios rusų partizanų pajėgos antrą kartą per 10 dienų smogė Rusijos teritorijai, Belgorodo sričiai. Vietos valdžia ėmėsi civilių gyventojų evakuacijos.

„Rusijos karinėms ir vidaus pajėgoms tikriausiai pavyko greičiau suvaldyti šį reidą nei ankstesnį.

Tačiau, kaip teigiama pačios Rusijos gynybos ministerijos pranešime spaudai, ji savo teritorijoje dislokavo didžiules karines pajėgas, įskaitant atakos sraigtasparnius ir sunkųjį termobarinį raketų paleidimo įrenginį TOS-1A.

Rusijos vadai dabar susiduria su sunkia dilema – ar sustiprinti gynybą Rusijos pasienio regionuose, ar sustiprinti savo pajėgas okupuotoje Ukrainoje“, – naujausioje savo apžvalgoje rašo Didžiosios Britanijos gynybos ministerija.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 2 June 2023.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/dwsU9aVZyB



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/9nv2nfUo3S