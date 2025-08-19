Iš NATO vadovo – pirmieji komentarai apie susitikimą su Trumpu
Po Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio ir JAV prezidento Donaldo Trumpo susitikimo pirmaisiais komentarais pasidalijo NATO vadovas Markas Rutte, skelbia UNIAN.
„Fox News“ eteryje jis pareiškė, kad Ukrainos narystė NATO nėra svarstoma, tačiau svarstomas klausimas dėl saugumo garantijų pagal „5 straipsnį“.
„Situacija yra tokia: JAV ir kai kurios kitos šalys pareiškė, kad jos prieštarauja Ukrainos narystei NATO. Oficiali NATO pozicija <...> yra ta, kad Ukraina turi negrįžtamą kelią į NATO“, – sako M. Rutte.
Tačiau, anot jo, šiuo metu diskutuojama ne apie Ukrainos narystę NATO, o apie saugumo garantijas Ukrainai pagal 5 straipsnį, „ir dabar bus konkrečiau diskutuojama, ką jos tiksliai reikš“.
NATO sutarties 5-asis straipsnis įtvirtina kolektyvinės gynybos principą, pagal kurį puolimas prieš bet kurią NATO narę yra laikomas puolimu prieš visus.
Be to, pasak M. Rutte, Ukrainai gali būti suteiktos saugumo garantijos iš įvairių šalių.
„Tai neapsiriboja tik NATO – panašūs susitarimai yra sudaryti tarp daugelio pasaulio valstybių, pavyzdžiui, JAV turi tokius susitarimus su Pietų Korėja ir Japonija. Po konflikto pabaigos Ukraina turės teisę sudaryti savo saugumo susitarimus, o dabar vyksta koordinavimas su Europos ir ne Europos partneriais, siekiant sukurti tokias garantijas“, – pridūrė jis.
M. Rutte pabrėžia, kad stipriausia saugumo garantija Ukrainai yra galinga kariuomenė.
Macronas perspėja dėl Putino: „Tai gana akivaizdu visiems“
Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas pirmadienį išsakė nuomonę, kurioje atsargiai įvertino Rusijos prezidento Vladimiro Putino ir Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio susitikimą, kurį JAV prezidentas Donaldas Trumpas sakėsi rengiąs.
V. Zelenskio ir V. Putino susitikimas būtų žingsnis į priekį, sakė Prancūzijos prezidentas po D. Trumpo, V. Zelenskio ir Europos vadovų aukščiausiojo lygio susitikimo Baltuosiuose rūmuose.
„Ar manau, kad jie gali padėti ką nors išspręsti? Šį klausimą vis dar vertinu labai atsargiai“, – sakė E. Macronas, pabrėždamas, kad darbas dar toli gražu nebaigtas.
„Turime Amerikos prezidentą ir Ukrainą, kurie nori taikos... Dėl Putino nesu įsitikinęs“, – kalbėjo jis.
„Man kyla didžiulių abejonių dėl Rusijos prezidento noro siekti taikos. Jo galutinis tikslas – užimti kuo daugiau teritorijos, nusilpninti Ukrainą, kad ji taptų negyvybinga nei savarankiškai, nei Rusijos įtakos zonoje. Tai gana akivaizdu visiems.“
E. Macronas pasakė, kad D. Trumpas tiki, jog gali pasiekti susitarimą, ir mano, kad V. Putinas taip pat nori taikos.
Zelenskis sako esantis pasirengęs dvišaliam susitikimui su Putinui karui užbaigti
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pirmadienį pasakė, kad yra pasirengęs susitikti akis į akį su savo kolega iš Rusijos karui užbaigti.
Po Baltuosiuose rūmuose įvykusių derybų su JAV prezidentu Donaldu Trumpu ir keliais Europos lyderiais V. Zelenskis žurnalistams sakė, kad yra pasirengęs pirmajam tiesioginiam susitikimui su Vladimiru Putinu nuo beveik trejus su puse metų trunkančios Maskvos invazijos pradžios.
„Patvirtinau – ir visi Europos vadovai mane palaikė, – kad esame pasirengę dvišaliam susitikimui su Putinu“, – pasibaigus aukščiausiojo lygio susitikimui sakė V. Zelenskis.
Rusams skinantis kelią pirmyn, V. Zelenskis patiria vis didesnį spaudimą užleisti teritoriją, kad būtų nutrauktas besitęsiantis karas.
Prieš susitikimą Baltuosiuose rūmuose D. Trumpas ragino Ukrainą atiduoti Krymą ir atsisakyti tikslo įstoti į NATO – tokie yra ir pagrindiniai V. Putino reikalavimai.
Tačiau V. Zelenskis pabrėžė, kad jam pavyko pateikti D. Trumpui, su kuriuo jis Ovaliajame kabinete susitiko akis į akį, aiškesnį mūšio linijų vaizdą.
„Tai buvo geriausias iš mūsų susitikimų, – V. Zelenskio kanceliarijos išplatintame pranešime cituojami prezidento žodžiai. – Visiems mūsų kolegoms amerikiečiams galėjau parodyti – netgi žemėlapyje – daug dalykų, susijusių su padėtimi mūšio lauke.“
Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas po susitikimo žurnalistams sakė, kad per aukščiausiojo lygio susitikimą daugiausia dėmesio skirta ne nuolaidoms, kurias tektų padaryti Ukrainai, o saugumo garantijoms, kurios jai būtų suteiktos sudarius taikos susitarimą.
D. Trumpas tvirtino, kad garantijas „suteiks įvairios Europos šalys, savo veiksmus koordinuodamos su Jungtinėmis Valstijomis“.
V. Zelenskis pridūrė, kad „svarbu, jog Jungtinės Valstijos duotų aiškų ženklą, kad jos bus tarp šalių, kurios padės, koordinuos ir dalyvaus teikiant saugumo garantijas Ukrainai“.
V. Zelenskis sakė, kad šie planai bus „vienaip ar kitaip įforminti per ateinančią savaitę ar dešimt dienų“.
Trumpas pareiškė pradėjęs rengti dvišalį Zelenskio ir Putino susitikimą
JAV prezidentas Donaldas Trumpas po Baltuosiuose rūmuose vykusio susitikimo Ukrainos klausimu nori surengti dvišalį viršūnių susitikimą tarp Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio ir Rusijos vadovo Vladimiro Putino. Jis pirmadienį pareiškė po pokalbių su V. Zelenskiu ir aukščiausiais Europos atstovais paskambinęs Rusijos prezidentui ir „pradėjęs pasirengimus“. Dvišalio susitikimo vieta dar nenustatyta, rašė D. Trumpas savo socialiniame tinkle „Truth Social“.
Po V. Zelenskio ir V. Putino susitikimo tada turėtų įvykti trišalis susitikimas, kuriame dalyvautų ir jis pats, teigė D. Trumpas. Anot šaltinių, V. Putinas pasakė, kad yra pasirengęs susitiki su V. Zelenskiu.
Ukrainos vadovas jau netrukus po pokalbių Balstuosiuose rūmuose sakė esąs pasirengęs susitikti su V. Putinu. „Patvirtinau – ir visi Europos šalių lyderiai mane parėmė – kad esame pasirengę dvišaliam susitikimui su V. Putinu. Manau, kad turime susitikt be jokių išankstinių sąlygų“, – teigė V. Zelenskis.
Pasak Vokietijos kanclerio Friedricho Merzo, V. Zelenskio ir V. Putino susitikimas turėtų įvykti „per ateinančias dvi savaites“.
Viena susitikimo Baltuosiuose rūmuose pirmadienį temų buvo ir saugumo garantijos Ukrainai. Anot JAV prezidento, jas suteiks „įvairios Europos valstybės – „derindamos veiksmus su Jungtinėms Amerikos Valstijomis“.
Susitikime Baltuosiuose rūmuose dar dalyvavo Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen, NATO generalinis sekretorius Markas Rutte, britų premjeras Keiras Starmeris, Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas, Italijos premjerė Giorgia Meloni bei Suomijos prezidentas Alexanderus Stubbas.
Po Ukrainos viršūnių susitikimo Vašingtone ES šalių lyderiai rengia virtualų susitikimą
Po Ukrainos klausimui skirto viršūnių susitikimo Vašingtone antradienį ES šalių lyderiai surengs vaizdo konferenciją. Europos Vadovų Tarybos pirmininko Antnio Costa inicijuotas virtualus susitikimas numatytas 14.00 val. Lietuvos laiku. Vaizdo konferencijoje bus kalbama apie Vašingtone vykusius pokalbius.
Viršūnių susitikimas Vašingtone pirmadienį priartino Ukrainos ir Rusijos prezidentų Volodymyro Zelenskio ir Vladimiro Putino susitikimo galimybę. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškę, kad pradėjo rengti tokį susitikimą.
Pasak Vokietijos kanclerio Friedricho Merzo, V. Zelenskio ir V. Putino susitikimas turėtų įvykti „per ateinančias dvi savaites“. V. Zelenskis pareiškė esąs pasirengęs dvišaliam susitikimui. Pozityvių signalų, anot šaltinių, būta ir iš Kremliaus.
Aiškėja, ką susitikimo su Trumpu metu jam pasiūlė Zelenskis
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis susitikimo su Donaldu Trumpu metu pasiūlė sudaryti susitarimą dėl 100 mlrd. JAV dolerių vertės amerikietiškų ginklų pirkimo už Europos lėšas, skelbia „Financial Times“, rašo UNIAN.
Anot leidinio, dokumente nurodoma, kad „ilgalaikė taika turi būti grindžiama ne nuolaidomis ir dovanomis Putinui, o tvirtomis saugumo garantijomis, kurios padarys neįmanomą bet kokią agresiją ateityje“.
Skelbiama, kad Ukraina pasiūlė Europos sąskaita nupirkti amerikietiškų ginklų už 100 milijardų dolerių, o JAV, sudarius taikos sutartį su Rusija, suteiks saugumo garantijas. Anot FT, dokumente nėra nurodoma, apie kokius ginklus konkrečiai yra kalbama.
Be to, Kyjivas siūlo Vašingtonui sudaryti 50 milijardų dolerių vertės susitarimą dėl dronų gamybos, kurioje dalyvautų Ukrainos įmonės. Tačiau leidinys nurodo, kad neaišku, kas iš to bus susiję su pirkimais, o kas – su investicijomis.
Pasak leidinio, dokumente aiškiai nurodyta, kad Ukraina nesutiks pasirašyti susitarimo su Rusija, kuriame kalbama apie teritorinių nuolaidų.
Straipsnyje nurodoma, kad Kyjivas atmetė Rusijos režimo lyderio Vladimiro Putino pasiūlymą, kad jei Ukraina išves savo kariuomenę iš Donecko srities, Rusija yra pasirengusi įšaldyti fronto liniją Chersone ir Zaporižioje.
Dokumente Kyjivas savo atsisakymą keistis teritorijomis su Rusija motyvuoja tuo, kad tuomet agresorė šalis galės sukurti „trampliną tolesniam ir greitam Rusijos pajėgų žengimui Dniepro link“. Priduriama, kad toks sprendimas leistų Rusijos prezidentui „pasiekti agresijos tikslus kitomis priemonėmis“.
Leidinys taip pat skelbia, kad Kyjivas dokumente mini ir kompensacijas Ukrainai iš Rusijos. Ukraina taip pat siūlo svarstyti sankcijų Rusijai panaikinimą tik su sąlyga, kad rusai laikysis būsimo taikos susitarimo ir „žais sąžiningai“.