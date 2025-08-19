Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Atskleista, kada gali įvykti Putino ir Zelenskio susitikimas

papildyta 06:55 val.
2025-08-19 06:36 / šaltinis: BNS
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: BNS
2025-08-19 06:36

Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas teigė, kad Rusijos vadovas Vladimiras Putinas sutiko surengti dvišalį susitikimą per artimiausias dvi savaites, tačiau data ar vieta nepatvirtinta.

V. Putinas ir V. Zelenskis (nuotr. SCANPIX)
33

Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas teigė, kad Rusijos vadovas Vladimiras Putinas sutiko surengti dvišalį susitikimą per artimiausias dvi savaites, tačiau data ar vieta nepatvirtinta.

5

V. Putinas ir prezidentas Volodymyras Zelenskis po pirmadienį įvykusių JAV vadovo Donaldo Trumpo ir Europos lyderių derybų, kuriose daugiausiai dėmesio skirta ilgalaikių saugumo garantijų Kyjivui klausimui, atrodė pasirengę taikos viršūnių susitikimui.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Derybos Baltuosiuose rūmuose
(33 nuotr.)
(33 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Derybos Baltuosiuose rūmuose

Viltys dėl proveržio sustiprėjo D. Trumpui surengus derybas su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu ir Europos lyderiais Baltuosiuose rūmuose. D. Trumpas šį vizitą pavadino „labai geru susitikimu“.

V. Zelenskis žurnalistams prie Baltųjų rūmų patvirtino esąs pasirengęs dvišaliam susitikimui su savo priešininku V. Putinu, kurio invazija į Ukrainą nusinešė dešimčių tūkstančių karių ir civilių gyvybių. 

Maskvoje Kremliaus padėjėjas pareiškė, kad V. Putinas atviras tiesioginių derybų su Ukraina idėjai.

Pirmasis susitikimas nuo brutalios Maskvos invazijos

Po derybų JAV prezidentas telefonu kalbėjosi su Rusijos prezidentu Putinu, su kuriuo praėjusią savaitę susitiko Aliaskoje.

Tai būtų pirmasis Rusijos ir Ukrainos lyderių susitikimas nuo brutalios Maskvos invazijos prieš beveik trejus su puse metų, surengtas D. Trumpui mėginant įvykdyti savo pažadą greitai užbaigti karą.

79-erių D. Trumpas savo platformoje „Truth Social“ parašė, kad „Visi labai džiaugiasi dėl galimybės pasiekti TAIKĄ tarp Rusijos ir Ukrainos“

„Pasibaigus susitikimams, paskambinau prezidentui Putinui ir pradėjau derybas dėl susitikimo tarp prezidento Putino ir prezidento Zelenskio, kurio vieta dar bus nustatyta. Po to įvyks trišalis susitikimas, kuriame dalyvaus du prezidentai ir aš pats“, – nurodė jis.

D. Trumpas teigė, kad vėliau surengs trišalį viršūnių susitikimą su Ukrainos ir Rusijos lyderiais.

 

