Trumpo dukra grįžo į Baltuosius rūmus: šįkart dėl netikėtos priežasties

JAV prezidento Donaldo Trumpo dukra dirbo patarėja savo tėvo pirmosios kadencijos metu – nuo 2017 iki 2021 metų.
43 metų I. Trump buvo beveik visiškai pasitraukusi iš viešumos nuo tada, kai jos tėvas grįžo į Ovalųjį kabinetą.
Šių metų pradžioje ji yra sakiusi: „Neapkenčiu politikos.“
Vis dėlto UFC vadovas D. White‘as atskleidė, kad I. Trump padeda organizuoti renginį Baltųjų rūmų teritorijoje, rašoma „Daily Mail“.
Kovos vakaras, planuojamas kitų metų liepą, sutaps su 250-osiomis JAV nepriklausomybės metinėmis ir, pasak D. White‘o, „tikrai įvyks“.
„Man labai patinka, kaip viskas vyksta“, – sakė D. White‘as portalui „Front Office Sports“.
„Rugpjūčio pabaigoje vyksime į Vašingtoną susitikimų šiuo klausimu. Ivanka taip pat dalyvauja šiame projekte. Mes pristatysime planą ir lauksime atsiliepimų – kas jiems patiko, o kas ne“, – pridūrė jis.
D. Trumpas yra nuolatinis UFC renginių lankytojas, o pastaraisiais metais prezidentas užmezgė artimus ryšius su D. White‘u.
Ivanka Trump – tėvo „patarėja“
Baltųjų rūmų tinklalapyje nurodoma, kad I. Trump yra savo tėvo „patarėja“, „susitelkusi į moterų ir jų šeimų švietimą bei ekonominį įgalinimą, taip pat darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą per darbo jėgos ugdymą, įgūdžių mokymą ir verslumą“.
Anksčiau ji dirbo „Trump Organization“ vykdomąja viceprezidente, prižiūrėdama plėtrą ir įsigijimus kartu su savo broliais Donaldu jaunesniuoju ir Ericu.
