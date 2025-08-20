Izraelio komitetas pritarė kontroversiškam gyvenviečių projektui Vakarų Krante

Kritikai pažymi, kad toks žingsnis gali smarkiai pakenkti būsimos Palestinos valstybės perspektyvoms. Kaip teigiama, šis planas numato maždaug 3 400 būstų statybą vadinamojoje E1 zonoje – maždaug 12 kv. km. dydžio teritorijoje tarp Rytų Jeruzalės ir Maale Adumimo gyvenvietės, laikomoje viena jautriausių Izraelio ir palestiniečių konflikte.
Statybų darbai šioje vietovėje iš esmės padalintų Vakarų Krantą į šiaurinę ir pietinę dalis, todėl būtų kur kas sunkiau, o galbūt ir išvis neįmanoma suformuoti vientisą Palestinos valstybę, į kurią visada buvo numatoma įtraukti ir geografiškai atskirą Gazos Ruožą.
Apie atitinkamą pasiūlymą praėjusią savaitę paskelbė Izraelio finansų ministras Bezalelis Smotrichas, kuris pareiškė, kad šiuo sprendimu „kartą ir visiems laikams palaidojama idėja sukurti Palestinos valstybę“.
Toks žingsnis žengiamas po to, kai kelios šalys, įskaitant Prancūziją, Kanadą ir Australiją, pažadėjo pripažinti Palestinos valstybę rugsėjo mėnesį vyksiančioje Jungtinių Tautų Generalinėje Asamblėjoje. Izraelis atmetė tokius užmojus ir pavadino juos „atlygiu „Hamas“ po 2023 m. spalio 7 d. surengto išpuolio.
Izraelis dėl tarptautinio spaudimo ne kartą atidėjo statybų planus E1 zonoje. „Peace Now“ atstovė nurodė, kad trečiadienį uždegta žalia šviesa buvo „galutinis pritarimas“. Tačiau vyriausybė ateityje galėtų bet kada sustabdyti šį planą, jei to norėtų. Praeityje projektai buvo sustabdyti net ir jau pradėjus statybų darbus, pažymėjo minėta grupė.
Izraelis 1967 m. užėmė Vakarų Krantą ir Rytų Jeruzalę, kur dabar greta maždaug 3 mln. palestiniečių gyvena ir daugiau nei 700 000 naujakurių. Pagal tarptautinę teisę jų gyvenvietės yra neteisėtos.
Palestiniečiai nori šių teritorijų nuosavai valstybei su sostine Rytų Jeruzale. Tačiau net ir pagal status quo palestiniečiai dėl sistemingo Vakarų Kranto apgyvendinimo savo valstybę turėtų formuoti iš žemės lopinėlių.
Izraelio vyriausybė atmeta dviejų valstybių sambūviu pagrįstą sprendimą, motyvuodama tuo, kad tai esą keltų grėsmę Izraelio egzistavimui. Dešiniųjų pažiūrų vyriausybės ministrai labai palaiko naujakurius ir siekia, kad Izraelis aneksuotų Vakarų Krantą.
