Izraelio ministras pritarė planui dėl nausėdijų Vakarų Krante

Jungtinių Tautų (JT) vadovas perspėjo, kad Izraelio namų statyba šioje teritorijoje „padarys galą“ viltims dėl dviejų valstybių sprendimo Izraelio ir palestiniečių konflikte.
Izraelis jau seniai turi ambicijų statyti nausėdijas teritorijoje į rytus nuo Jeruzalės, dar žinomoje kaip E1, tačiau dėl tarptautinio pasipriešinimo šis planas buvo įšaldytas dešimtmečius.
Izraelio nausėdijos Vakarų Krante pagal tarptautinę teisę laikomos neteisėtomis, o kritikai ir tarptautinė bendruomenė perspėja, kad statybos maždaug 12 kv. km plote pakenktų viltims sukurti vientisą būsimą Palestinos valstybę su sostine Rytų Jeruzalėje.
Minima vieta yra tarp šio senovinio miesto ir Izraelio Maale Adumimo nausėdijos, netoli kelių, jungiančių šiaurinę ir pietinę palestiniečių teritorijos dalis. Taip pat esama atskirų, vis dar įšaldytų planų išplėsti Izraelio skiriamąjį barjerą, kad jis apimtų šią teritoriją.
„Tie, kurie šiandien nori pripažinti Palestinos valstybę, gaus iš mūsų atsakymą vietoje (...) Per konkrečius veiksmus: namus, rajonus, kelius ir žydų šeimas, kuriančias savo gyvenimą“, – sakė Izraelio finansų ministras Bezalelis Smotrichas, kalbėdamas nausėdijoms skirtame renginyje apie planų dėl E1 įgyvendinimo pažangą.
„Šią svarbią dieną raginu ministrą pirmininką Benjaminą Netanyahu taikyti Izraelio suverenitetą Judėjoje ir Samarijoje, kartą ir visiems laikams atsisakyti šalies padalijimo idėjos ir užtikrinti, kad iki rugsėjo veidmainiški Europos lyderiai nebeturėtų, ką pripažinti“, – pridūrė kraštutinių dešiniųjų lyderis, pavartodamas biblinį Vakarų Kranto, kurį Izraelis okupavęs nuo 1967 metų, pavadinimą.
Jungtinė Karalystė (JK) ir Prancūzija yra tarp kelių šalių, kurios pastarosiomis savaitėmis paskelbė apie planus vėliau šiais metais pripažinti Palestinos valstybę, teigdamos, kad nori išlaikyti dviejų valstybių sprendimą gyvą.
Tarptautinės teisės pažeidimas
JT generalinio sekretoriaus Antonio Guterreso (Antoniju Guterišo) atstovas spaudai Stephane'as Dujarricas (Stefanas Diužarikas) sakė: „Jei tai būtų įgyvendinta – ko raginame Izraelio vyriausybę nedaryti – tai atskirtų šiaurinį ir pietinį Vakarų Krantus.“
Jis pridūrė, kad „tai nutrauktų dviejų valstybių sprendimo perspektyvas“.
Palestiniečių užsienio reikalų ministerija pasmerkė šiuos planus ir paragino „iš tikro įsikišti tarptautinei bendruomenei ir įvesti sankcijas okupantui, kad jis būtų priverstas sustabdyti įgyvendinimą“.
„Kolonijinė statyba E1 rajone yra okupacijos planų, kuriais siekiama sunaikinti galimybę įkurti Palestinos valstybę, tęsinys“, – pridūrė ministerija.
Europos Sąjungos (ES) diplomatijos vadovė Kaja Kallas (Kaja Kalas) pareiškė, kad planas „dar labiau kenkia dviejų valstybių sprendimui ir pažeidžia tarptautinę teisę“, ir paragino Izraelį susilaikyti nuo jo įgyvendinimo.
Vokietija pareiškė griežtai prieštaraujanti šiam planui ir paragino Izraelio vyriausybę sustabdyti nausėdijų statybą, o Saudo Arabija taip pat kuo griežčiausiai pasmerkė šį žingsnį.
Izraelio nevyriausybinė organizacija „Peace Now“, stebinti nausėdijų statybą Vakarų Krante, pasmerkė planą dėl E1 kaip „mirtiną Izraelio ateičiai ir bet kokiai galimybei pasiekti taikų dviejų valstybių sprendimą“.
NVO teigė, kad Gynybos ministerijos techninis komitetas, kuris jau atmetė visus prieštaravimus, galutinį patvirtinimo posėdį rengia kitą trečiadienį.
Užbaigus biurokratinius veiksmus, „infrastruktūros darbai E1 rajone galėtų prasidėti per kelis mėnesius, o būstų statyba – maždaug per metus“, pranešė „Peace Now“.
Vakarų Krante gyvena apie tris milijonus palestiniečių ir apie 500 tūkst. Izraelio naujakurių.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!