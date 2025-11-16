 
TV3 naujienos > Užsienis

Iranas teisinasi: šalyje nėra nedeklaruotų sodrinimo objektų

2025-11-16 15:35 / šaltinis: ELTA / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: ELTA aut.
2025-11-16 15:35

Irano užsienio reikalų ministras Abbasas Araghchi sekmadienį pareiškė, kad jo šalis neturi nedeklaruotų urano sodrinimo objektų ir kad visus jos objektus stebi Jungtinių Tautų (JT) branduolinės saugos priežiūros institucija.

Iranas (nuotr. SCANPIX)

„Irane nėra nedeklaruotų branduolinio sodrinimo objektų; visi mūsų objektai yra agentūros saugomi ir stebimi", – Teherane surengtame forume sakė A. Araghchi.

0

„Irane nėra nedeklaruotų branduolinio sodrinimo objektų; visi mūsų objektai yra agentūros saugomi ir stebimi“, – Teherane surengtame forume sakė A. Araghchi.

Ministras taip pat teigė, kad šiuo metu „sodrinimas nevyksta“, nes objektai buvo apgadinti per 12 dienų karą su Izraeliu.

Kaip anksčiau skelbta, Irano Aukščiausioji nacionalinio saugumo taryba rugsėjo viduryje patvirtino susitarimą su Tarptautine atominės energijos agentūra (TATENA) dėl tikrinimų atnaujinimo.

