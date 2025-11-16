Iranas teisinasi: šalyje nėra nedeklaruotų sodrinimo objektų

„Irane nėra nedeklaruotų branduolinio sodrinimo objektų; visi mūsų objektai yra agentūros saugomi ir stebimi“, – Teherane surengtame forume sakė A. Araghchi.
Ministras taip pat teigė, kad šiuo metu „sodrinimas nevyksta“, nes objektai buvo apgadinti per 12 dienų karą su Izraeliu.
Kaip anksčiau skelbta, Irano Aukščiausioji nacionalinio saugumo taryba rugsėjo viduryje patvirtino susitarimą su Tarptautine atominės energijos agentūra (TATENA) dėl tikrinimų atnaujinimo.
