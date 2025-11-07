Irano prezidentas perspėjo, kad dėl sausros gali tekti evakuoti Teheraną

„Jei nelis, lapkričio pabaigoje ir gruodžio pradžioje Teherane turėsime pradėti normuoti vandens vartojimą“, – per valstybinę televiziją transliuotoje kalboje sakė M. Pezeshkianas.
„Net jei mes jį normuosime ir iki to laiko vis tiek nelis, vanduo baigsis ir turėsime evakuoti Teheraną.“
Kol kas neaišku, kaip sostinė bus evakuojama.
Nuo mažėjančio kritulių kiekio kenčia visas Iranas, tačiau milžiniškas didmiestis, kuriame gyvena daugiau nei 10 milijonų žmonių, yra ypač pažeidžiamas.
Sekmadienį regioninės vandentiekio bendrovės direktorius Behzadas Parsa valstybinėje žiniasklaidoje įspėjo, kad pagrindiniame Teheraną aprūpinančiame rezervuare vandens liko tik dviem savaitėms.
Tuo tarpu naujienų agentūra „Tasnim“ pranešė, kad šiais metais šalies kritulių kiekis siekė vos 152 milimetrus, o tai yra 40 procentų mažiau nei 57 metų vidurkis.
Agentūra citavo Vandens tyrimų instituto vadovo Mohammado Reza Kavianpouro žodžius, kad keliose provincijose „kritulių kiekis sumažėjo 50–80 procentų“.
Jis pridūrė, kad naujaisiais vandens metais, kurie prasidėjo rugsėjo pabaigoje, sostinės užtvankose buvo saugoma apie 250 milijonų kubinių metrų vandens arba maždaug pusė 2023–2024 vandens metais užregistruoto kiekio – 490 milijonų kubinių metrų.
„Turime pasirengti kritinei situacijai“, – sakė jis, kaip praneša „Tasnim“.
Pasak Teheraną aprūpinančios provincijos vandentiekio bendrovės generalinio direktoriaus Mohseno Ardakani, vandens lygis sostinę aprūpinančiuose rezervuaruose nukrito iki žemiausio lygio per pastaruosius dešimtmečius.
„Per pastaruosius šešis mėnesius gyventojų suvartojamo vandens kiekis sumažėjo 10 procentų“, – trečiadienį kalbėdamas per valstybinę televiziją sakė M. Ardakani.
„Jei šis skaičius pasieks 20 procentų, galėsime užtikrinti stabilią vandens padėtį per ateinančius vieną ar du mėnesius, kol vėl prasidės lietūs“, – pridūrė jis.
Žiemos mėnesiai Teherane paprastai būna lietingi, jų metu dažnai sninga.
Staigiai sumažėjus kritulių kiekiui ir į užtvanką atitekančio vandens srautui, krizė tapo dar gilesnė, o Iranas susiduria su viena iš didžiausių sausrų per pastaruosius dešimtmečius.
Pranešama, kad, siekiant taupyti vandenį, pastaraisiais mėnesiais keliuose Teherano gyvenamuosiuose rajonuose buvo nutrauktas vandens tiekimas, o vasarą vanduo dingdavo dažnai.
Liepos ir rugpjūčio mėnesiais, siekiant taupyti vandenį ir energiją, buvo paskelbtos dvi valstybinės šventės, mat tvyrant dideliems karščiams elektros tiekimas sutrikdavo beveik kiekvieną dieną.
