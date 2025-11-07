JAV kaltina Iraną sąmokslu nužudyti Izraelio ambasadorių Meksikoje

Tai dar vienas bandymas perkelti dviejų šalių konfliktą į kitą regioną.
JAV pareigūnas sakė, kad Irano Islamo revoliucijos gvardijos korpuso (IRGC) užsienio operacijų padalinys „Quds Force“ pradėjo sąmokslą 2024 metų pabaigoje, kuris šiemet buvo sužlugdytas.
„Sąmokslas buvo suvaldytas ir šiuo metu nekelia grėsmės“, – sakė JAV pareigūnas, kalbėjęs su anonimiškumo sąlyga.
„Tai tik naujausias atvejis ilgoje Irano mirtinų išpuolių prieš diplomatus, žurnalistus, disidentus ir visus, kurie su jais nesutinka, istorijoje – tai turėtų kelti didelį nerimą kiekvienai šaliai, kurioje yra Irano pajėgų“, – teigė jis.
JAV pareigūnas nepateikė išsamių įrodymų ir nepaaiškino, kaip sąmokslas buvo sužlugdytas.
Irano atstovybė Jungtinėse Tautose (JT) atsisakė komentuoti.
Izraelis padėkojo Meksikos saugumo ir teisėsaugos tarnyboms už tai, kad sužlugdė, anot Izraelio, Irano remiamą sąmokslą nužudyti Izraelio ambasadorių.
„Dėkojame Meksikos saugumo ir teisėsaugos tarnyboms už tai, kad sužlugdė Irano vadovaujamą teroristų tinklą, kuris siekė užpulti Izraelio ambasadorių Meksikoje“, – teigiama Izraelio užsienio reikalų ministerijos pranešime.
JAV žvalgyba anksčiau pranešė, kad Irano agentai ieškojo taikinių Lotynų Amerikoje, kur Teherano dvasininkų valstybė yra sudariusi taktinę sąjungą su Venesuelos kairiųjų pažiūrų prezidentu Nicolas Maduro (Nikolu Maduru).
Sąmokslą ketinta įvykdyti po to, kai Izraelis 2024-ųjų balandžio 1-ąją atakavo Irano ambasados kompleksą Damaske, tuomet artimą Teherano sąjungininką, ir nužudė kelis aukšto rango Islamo revoliucinės gvardijos pareigūnus.
Po šio išpuolio Iranas pažadėjo atkeršyti, paleisdamas dronų ir raketų į Izraelį.
Po metų Izraelis surengė daug platesnę bombardavimo kampaniją Irane, per kurią žuvo virš tūkstančio žmonių. JAV, pagrindinė žydų valstybės sąjungininkė, prisijungė prie Izraelio karinės kampanijos ir sudavė smūgius svarbiems Irano branduolinės programos statiniams.
Irano Islamo respublika yra svarbi „Hamas“ – ginkluotos palestiniečių kovotojų grupuotės Gazos Ruože, kuri 2023-iųjų spalio 7-ąją įvykdė precedento neturintį išpuolį prieš Izraelį, – rėmėja.
Izraelis atsakė negailestinga kampanija, per kurią didžioji Gazos Ruožo dalis virto griuvėsiais, ir išplėtė karinį puolimą visame regione, smogdamas Iranui, Sirijai, Libanui, Katarui ir Jemenui.
Izraelio žvalgyba kaltino „Quds Force“ sąmokslu prieš Izraelio ir žydų taikinius užsienyje.
Australija išsiuntė Irano ambasadorių iš šalies po to, kai australų žvalgybos tarnybos susiejo Iraną su išpuoliais prieš vieną Sidnėjaus restoraną ir Melburno sinagogą.
Lotynų Amerikai su Artimaisiais Rytais susijęs smurtas nėra svetimas. 1994 metais Buenos Airėse per išpuolį prieš žydų centrą žuvo 85 žmonės. Argentina ir Izraelis teigia, kad jį Irano prašymu įvykdė Libano kovotojų grupuotė „Hezbollah“.
Irane tebėra istorinė žydų bendruomenės vieta, nepaisant dvasininkų vadovaujamos vyriausybės, atėjusios į valdžią per 1979 metų Islamo revoliuciją, priešiškumo Izraeliui.
Meksika, kurioje taip pat gyvena didelė žydų bendruomenė, pripažįsta Izraelį nuo pat pirmųjų valstybės įkūrimo dienų.
Už nesikišimą į tarptautinius reikalus pasisakanti Meksika karo Gazos Ruože klausimu laikosi atsargesnės pozicijos nei kitos kairiųjų vadovaujamos Lotynų Amerikos valstybės, remdama tyrimą dėl įtariamų Izraelio karo nusikaltimų, tačiau taip pat ir palaikydama diplomatinius santykius.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!