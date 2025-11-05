Šokiruojantis momentas: vyras minios akivaizdoje priekabiavo prie Meksikos prezidentės

Užpuolimas baigėsi tik tada, kai prezidentės padėjėjų generalinio direktorato vadovas (padėjėjai yra žmonių komanda, kuri lydi prezidentę jos kasdienėje veikloje), įsiterpė tarp prezidentės ir vyro. Incidentą liudininkai užfiksavo savo mobiliųjų telefonų kameromis.
Vieną akimirką, tiesiai priešais kamerą, kuri filmavo einančią prezidentę, vyras priėjo prie jos iš kairės pusės, apkabino ją per pečius, pasilenkė, norėdamas pabučiuoti jos kaklą, ir palietė prezidentės krūtinę.
🚨 Un chairo le arrima el chile a la presidenta Claudia Sheinbaum.
🍆
En su afán de recuperar la cercanía con su pueblo güeno y sabio la sacaron a pasear en la calle.
Un depravado la agarró por detrás y le arrimó su chile ante todos.
💀
Se lo quitaron de encima.
🫣
Si la aman.
🥵… pic.twitter.com/Y1fFhVq7lVREKLAMA— Porque es tendencia en México (@XQestendenciaMX) November 4, 2025
„El País“ rašo, kad C. Sheinbaum, kuri iki incidento sveikino aplinkinius, nuėmė agresoriaus rankas, kurios jau buvo ant jos kūno, ne staigiai, bet akivaizdžiai nejaukiai, o po kelių akimirkų nervingai nusišypsojo ir pasakė: „Nesijaudinkite“.
Vėlyvą vakarą kai kurios žiniasklaidos priemonės pranešė, kad vyras buvo suimtas, tačiau nė viena institucija to nepatvirtino.
„Meksikoje nė viena moteris nėra apsaugota nuo seksualinio priekabiavimo“
Aktyvistams ir moterų teisių gynėjams šis incidentas, kuris rodo, kad toks elgesys Meksikoje yra tapęs norma, galėtų būti proga prezidentei C. Sheinbaum nusiųsti aiškią žinią apie seksualinį smurtą, nuo kurio ji pati, dešimčių žmonių su fotoaparatais akivaizdoje, negalėjo pabėgti.
Prezidentės administracijos įkurtas Moterų sekretoriatas ir kitos grupės išleido pareiškimą, kuriame pripažino, kad „deja, Meksikoje nė viena moteris nėra apsaugota nuo seksualinio priekabiavimo. Svarbu, kad vyrai suprastų, kad toks elgesys ne tik pažeidžia moteris, bet ir yra nusikaltimas.“
Pareiškime priduriama, kad „tokio pobūdžio smurtas neturėtų būti menkinamas“ ir kad „jo pranešimas yra būtinas siekiant teisingumo ir prisidedant prie kultūrinių pokyčių“.
Tai, kad vyras galėjo taip lengvai priartėti prie prezidentės, taip pat sukėlė klausimų apie tai, kad jis galėjo būti ginkluotas ir galėjo jai padaryti dar didesnę žalą.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!