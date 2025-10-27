Meksikoje prasidėjo Mirusiųjų dienos šventės: pamatykite įspūdingą skeletų paradą

Daugiau apie tai – TV3 žinių reportaže.
Judėti priverčiantys ritmai aidi pagrindinėje Meksikos sostinės alėjoje. Skeletus mariarčius seka vadinamosios la catrinos – ikoniškais skeletų kostiumais persirengusios šokėjos. Skeletų paradu Meksike oficialiai pradedamos mirusiųjų dienos šventės.
„Meksika – turtingos kultūros šalis, ir aš manau, kad Mirusiųjų diena yra viena didžiausių jos švenčių“, – sakė parado dalyvė Olivia Lopez.
Spalvos nesisklaido ir paradui pasibaigus. Meksiko centrinę aikštę nuklojo tūkstančiai gėlių žiedų. Meksikiečiai negali atsigrožėti – mat gėlių paveikslėliai yra labai sena tradicija. Juos vietiniai kuria lyg auką mirusiems artimiesiems.
„Namuose mes pastatome altorių mirusiesiems ir ten padedame aukas“, – pasakojo Meksiko gyventoja Rita Hernandez.
O vienas iš skeletų jau voliojasi Londono požemiuose. Šiurpiajam Helovynui čia iš Transilvanijos atvyko žymusis vampyras grafas Drakula.
„Pasakyk man, tu iš tikrųjų netiki pabaisomis? Tu nebijai?“ – klausė aktorius Drakula.
Londono požemiai Helovyno laikotarpiu yra viena populiariausių vietinių ir turistų atrakcija.
Straipsnis parengtas pagal TV3 žinių reportažą.
Visas TV3 Žinias žiūrėkite čia: