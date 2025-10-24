Nufilmuotas pasiruošimas Visų Šventųjų dienai Meksikoje: „Turime tęsti šias tradicijas“

Daugiau apie tai – TV3 Žiniose.
Tarp ryškiai geltonų medetkų laukų į dangų stiebiasi trijų metrų skeletai. Tik štai vadinti juos baisiais ar šiurpinančiais visai nesinori – kiekviena instaliacija menininkų išmarginta ryškiomis spalvomis, kiekvienas kauliukas išpieštas gražiausiais raštais, o jų galvas dengia žaismingos skrybėlės.
„Aš net mačiau daugybę fotografų aplinkui ir nuostabu, kad jie vertina meną, kuris yra čia, Meksikoje. Tai man suteikia pasitenkinimo“, – pasakoja lankytojas Alejandro.
Meksikos Atlisko mieste tvyro artėjančios Visų šventųjų dienos dvasia. Jau penkerius metus iš eilės menininkai pristato vietiniams ir turistams iš popieriaus ir nendrių sukurtas milžiniškas skulptūras. Kiekvienas skeletas vaizduoja populiarią profesiją.
„Tai nepaprasto meistriškumo darbas, todėl dar kartą pabrėžiu – turime tęsti šias tradicijas. Tai labai reprezentatyvu, tai mūsų kultūros dalis“, – sako lankytojas Omaras.
Tai, kad kiekvieną skeletą – ar jis būtų lauke, ar mieste – būtinai supa medetkos, nėra atsitiktinumas. Meksikiečiai tiki, kad šis augalas yra mirusiųjų gėlė ir būtent jos kvapas parveda mirusiųjų sielas namo.
