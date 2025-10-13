Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Meksikoje per potvynius žuvo mažiausiai 64 žmonės, dar 65 dingo

2025-10-13 18:48 / šaltinis: ELTA
2025-10-13 18:48

Žmonių, žuvusių per potvynius Meksikos centrinėje ir rytinėje dalyse, skaičius išaugo iki 64, o dar 65 asmenys tebėra dingę be žinios, pirmadienį pranešė valdžios institucijos.

Potvyniai Meksikoje (nuotr. Elta)

Žmonių, žuvusių per potvynius Meksikos centrinėje ir rytinėje dalyse, skaičius išaugo iki 64, o dar 65 asmenys tebėra dingę be žinios, pirmadienį pranešė valdžios institucijos.

0

Potvyniai, kuriuos sukėlė smarkios liūtys, daugiausia fiksuoti Verakruso, Hidalgo ir Pueblos valstijose, pareiškė Meksikos civilinės saugos tarnybų vadovė Laura Velazquez.

Aukų skaičių vos per 12 valandų papildė 17 žmonių, o tai liudija, kad nelaimės mastas vis dar didėja. Patvinusių upių vanduo užliejo ištisus kaimus, sukėlė nuošliaužas ir nušlavė kelius ir tiltus.

Šalies prezidentė Claudia Sheinbaum sakė, kad, siekiant paremti gelbėjimo operacijas, buvo dislokuota tūkstančiai karių, taip pat valtys, lėktuvai ir sraigtasparniai. Tiems žmonėms, kurie buvo priversti palikti savo namus, buvo atvertos prieglaudų durys.

Meksiką 2025 m. paveikė ypač smarkios liūtys, o sostinėje Meksike buvo užfiksuotas kritulių rekordas.

