Meksikos prezidentė neigia, kad su JAV susitarta kovoti prieš narkotikų kartelius

Šią savaitę JAV kovos su narkotikais administracija (DEA) paskelbė apie „drąsią dvišalę iniciatyvą“ kartu su Meksika kovoti prieš narkotikų kartelius, o operacija pavadinta „Project Portero“ (liet. „Projektas vartininkas“ – ELTA). Tačiau C. Sheinbaum sako, kad JAV nesitarė su Meksika šiuo klausimu.
„Nežinoma, kokiu pagrindu DEA išplatino šį pareiškimą. Nepasiekėme jokio susitarimo, nėra jokio sandorio tarp mūsų saugumo institucijų ir DEA“, – teigė prezidentė.
Ji pridėjo, kad Meksikos užsienio reikalų ministerija ir JAV valstybės departamentas ilgą laiką derino saugumo susitarimą, kuris turėtų būti pasirašytas artimiausiu metu.
„Šis susitarimas iš esmės grindžiamas suverenitetu, savitarpio pasitikėjimu, pagarba teritorijai (...) ir koordinavimu be pavaldumo“, – sakė prezidentė.
Pasak jos, grupė Meksikos policijos pareigūnų dalyvauja mokymuose JAV Teksaso valstijoje ir tai yra vienintelis šiuo metu vykstantis dvišalis bendradarbiavimas su JAV saugumo srityje.
DEA paskelbė, kad „Projektas vartininkas“ nutaikytas prieš narkotikų kartelių narius, kurie kontroliuoja kontrabandos kelius JAV pietų pasienyje, o operacijoje dalyvaus JAV atstovai ir tyrėjai iš Meksikos.
DEA administratorius Terrance‘as Cole‘as pareiškė, kad išaušo naujas laikotarpis tarpvalstybiniam bendradarbiavimui, o pagal „Projektą vartininkas“ ir naują pareigūnų rengimo programą JAV ir Meksikos teisėsaugininkai kartu planuos ir vykdys operacijas, o tam bus pasitelkti visi JAV vyriausybės pajėgumai.
Liepos mėnesį Meksikos prezidentė C. Sheinbaum ir JAV prezidentas Donaldas Trumpas tarėsi dėl kovos su narkotikų kontrabanda iš Meksikos į JAV. Diskusijos buvo pozityvios ir D. Trumpas tuo metu atidėjo didesnius importo muitus prekėms iš Meksikos.
Pastaraisiais mėnesiais Meksikos prezidentė sutiko Jungtinėms Valstijoms perduoti dešimtis įtariamųjų rezonansinėse narkotikų kontrabandos bylose.
Tačiau prezidentai nesutarė ne tik dėl JAV importo muitų, bet ir dėl neteisėtos migracijos iš Meksikos į JAV ir dėl D. Trumpo kaltinimų dėl sintetinio opioido fentanilio kontrabandos iš Meksikos į JAV, su kuria jis siekia kovoti.
